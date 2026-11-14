Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 16:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Конец 2026 года может принести неожиданные события, финансовые бонусы и романтические моменты. Что предсказывают звёзды каждому знаку?
Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака
/ Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

  • Кому звёзды сулят финансовую удачу
  • Каких перемен стоит ожидать в любви и семье
  • Кому стоит остерегаться конфликтов и сплетен

В ближайшие недели 2026 года представителей знаков зодиака могут ждать неожиданные повороты, романтические моменты, финансовые возможности и важные семейные события. Для кого-то этот период станет временем примирения и восстановления отношений, а для кого-то - возможностью улучшить материальное положение.Главред расскажет подробнее.

О том, что может ожидать каждый знак зодиака, рассказало издание Meglepetés. Астрологический прогноз охватывает различные сферы жизни: любовь, работу, финансы, здоровье и отношения с близкими.

видео дня

Овен: любовь наполнит повседневную жизнь

Ближайший период может принести Овнам немало приятных эмоций в сфере личных отношений. Представители этого знака будут иметь возможность дарить любовь и получать её в ответ. Тепло и внимание к близким помогут создать особенно гармоничную атмосферу.

В то же время стоит больше времени проводить на свежем воздухе и не экономить на том, что способствует сохранению здоровья. Если возникнет необходимость в медицинском вмешательстве, обстоятельства могут сложиться благоприятно.

В финансовых вопросах Овнам понадобится осторожность. Существует риск неожиданных расходов, поэтому лучше внимательнее контролировать бюджет.

Телец: появится шанс на финансовую удачу

Для Тельцов ближайшие недели могут стать началом положительных изменений в самочувствии. Если раньше беспокоили проблемы со здоровьем, возможен постепенный путь к выздоровлению. Также прогноз обещает представителям этого знака шанс на неожиданный выигрыш.

На работе дела могут складываться удачно: удастся справиться с задачами и найти общий язык с коллегами. Зато в личной жизни возможны определенные трудности. В отношениях с партнером важно избегать резких слов, которые могут надолго оставить неприятный след.

Прошлое также может напомнить о себе. Не исключено, что в жизни Тельцов снова появится человек, с которым они давно не общались.

Близнецы: придется научиться терпению

Для Близнецов важными станут семейные отношения. Общение с детьми или внуками может подарить много теплых моментов и возможность еще раз убедиться во взаимной любви.

В то же время не стоит брать на себя слишком много домашних обязанностей. Лучше распределить дела между членами семьи, чтобы избежать переутомления.

В общении с другими людьми понадобится больше терпения и сочувствия. Поведение некоторых коллег может раздражать, но вместо конфликтов стоит попробовать выяснить причины их недовольства. Доброжелательность и готовность помочь могут обернуться неожиданным благом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак: финансовые возможности приятно удивят

Раков может ждать гармоничный период в семейной жизни. Отношения с родными станут теплее, а сами представители знака могут оказаться более уступчивыми в вопросах, по которым раньше не хотели идти на компромисс.

Финансовые дела также могут складываться неплохо: деньги будут поступать и тратиться, но возможностей для покупок не будет недоставать. На работе есть шанс продемонстрировать свои способности и получить признание руководства и коллег.

Однако стоит быть осторожными, ведь этот период может быть связан с повышенным риском несчастных случаев. В личных отношениях также возможны ревность, способные вызвать напряжение.

Лев: энергии хватит на большие свершения

Львы могут почувствовать мощный прилив сил и желание действовать. Появится возможность взяться за дела, на которые раньше не хватало решимости или вдохновения. Многие задачи, которые казались сложными, теперь могут оказаться вполне посильными.

В то же время в семейных отношениях важно проявлять деликатность. Близкие могут быть особенно чувствительны к словам и поступкам, поэтому чрезмерная требовательность только ухудшит ситуацию.

Возможно также беспокойство из-за ребенка или внука. Кроме того, кто-то из окружения может удивить Львов завистью или недоброжелательностью. Однако представители этого знака смогут найти способ справиться с непростой ситуацией.

Дева: финансовые дела пойдут в гору

Для Дев деньги могут стать одной из главных тем ближайших недель. Представители знака смогут грамотно распоряжаться финансами, воспользоваться выгодными предложениями и даже отложить часть средств.

На работе задач может стать больше, а поведение некоторых коллег способно отнимать немало энергии. В то же время не стоит забывать о близких: внук может особенно нуждаться в словах поддержки и благодарности.

Осторожность понадобится при онлайн-покупках, решении рабочих вопросов и нахождении в пути. Невнимательность может привести к неприятным ситуациям.

Весы: придется хранить чужие секреты

Весам в ближайшие недели может понадобиться больше терпения по отношению к близким. Ради семейного спокойствия иногда придется не обращать внимания на определенные недостатки или поступки родных.

В финансовых вопросах важно не выходить за пределы собственных возможностей и не тратить больше, чем позволяет бюджет. Люди, которым Весы ранее помогали, могут отблагодарить за доброту.

На работе возможны недоразумения с коллегами, которые слишком сосредоточены на собственных интересах. Однако общение с другими людьми будет приносить положительные эмоции.

Особого внимания потребует доверие. Кто-то может поделиться с Весами личной тайной, поэтому важно не разглашать услышанное, даже если информация окажется неожиданной.

Скорпион: дружба станет особенно ценной

Для Скорпионов важными будут отношения с близкими и друзьями. Возможна ситуация, когда поведение партнера по отношению к ребенку вызовет беспокойство. Лучше всего обсудить это наедине, чтобы понять причины раздражения и избежать семейного конфликта.

Финансовые дела могут складываться очень удачно. Зато на работе придется приспосабливаться к переменчивому настроению руководителя, из-за чего сотрудничество может стать сложнее.

В то же время у Скорпионов будет возможность сделать много хорошего для друга. Откровенные разговоры и совместные переживания могут еще больше укрепить дружбу.

Не стоит забывать и о здоровье: особое внимание следует уделить укреплению иммунитета и профилактике вирусных заболеваний.

Стрелец: пришло время оставить обиды в прошлом

Стрельцы могут начать смотреть на жизнь более оптимистично и по-новому оценивать собственное будущее. Если запланирована поездка за границу, она может подарить немало приятных впечатлений.

В семейных отношениях важно быть более снисходительными к детям и внукам. Даже если раньше возникали недоразумения, сейчас благоприятное время для примирения.

При выборе подарков стоит вспомнить о людях, которые всегда были щедрыми и внимательными. Особенно приятным жестом станет подарок, о котором человек давно мечтал.

Также Стрельцам советуют уже с середины ноября постепенно начинать украшать дом к праздникам.

Козерог: финансовые успехи могут вызвать зависть

У Козерогов финансовые дела могут складываться особенно успешно. Однако материальные достижения способны вызвать зависть у некоторых людей из окружения.

Поэтому в ближайшее время лучше не обсуждать деньги со всеми подряд. Личные финансовые подробности могут стать поводом для сплетен, а сказанное - дойти до других людей в искаженном виде.

На работе ситуация будет выглядеть гораздо приятнее: представители этого знака могут получать удовольствие от своих обязанностей и хорошо ладить с руководителем.

В домашних делах не нужно всё тянуть на себя. Помощь членов семьи позволит избежать лишней нагрузки.

Водолей: возможен приятный финансовый бонус

Водолеи могут стать более нетерпеливыми и резкими в общении. Из-за этого партнеру будет непросто, особенно если он будет пытаться проявлять больше любви и заботы. Чтобы сохранить гармонию в семье, стоит внимательнее относиться к чувствам близких.

Дополнительную нагрузку могут создать дела родственников, сложные рабочие ситуации и переменчивое настроение руководителя. Всё это потребует выдержки и умения расставлять приоритеты.

В то же время финансовая сфера обещает быть благоприятной. Водолеи смогут хорошо распоряжаться деньгами, а некоторым представителям знака может даже поступить годовой бонус.

Рыбы: в конце года дел станет больше

Рыб может ждать насыщенный период, когда одновременно придётся решать рабочие вопросы и заниматься домашними обязанностями. Из-за большого количества дел будет непросто найти время для отдыха.

Представители знака могут с большим энтузиазмом готовиться к зимним праздникам и стремиться довести всё до идеала. В то же время появится больше уверенности в общении с неприятными людьми, в частности с теми, кто ведёт себя недоброжелательно.

В финансовой сфере возможны хорошие новости: на банковский счет может поступить годовой бонус. Однако зарубежные поездки могут пойти не совсем по плану, поэтому стоит предусмотреть возможные изменения.

В личной жизни Рыбам поможет снисходительность. Умение принимать недостатки партнера и идти на компромиссы станет важной основой крепких отношений.

Вы пользуетесь бесплатной версией ChatGPT. Повысьте тариф, чтобы получить доступ к мощным моделям, лучшей памяти и возможности создавать более качественные изображения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:34Мир
Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:13Мир
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дракона за 45 с

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Почему в ноябре стоит вылить уксус в слив: совет сантехника

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Львам — новые идеи, Рыбам — шанс на успех

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Магнитные бури 14–15 ноября: готовит ли Солнце неприятный сюрприз на выходные

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Нужно ли выключать бойлер на ночь: эксперты объяснили, как платить меньше

Последние новости

16:46

У проветривания зимой есть правила: сколько минут нужно для свежего воздуха

16:39

О мышах можно будет забыть: простой способ быстро очистить дом от грызуновВидео

16:28

"Детям доверять нельзя": Киркоров принял неожиданное решение

16:23

Любовь, деньги и неожиданности: что сулит гороскоп каждому знаку зодиака

16:17

Дания готовит для Украины помощь на сотни миллионов евро – Зеленский

Будут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревогБудут работать на свой страх и риск: юрист — о последствиях новых правил Кабмина во время тревог
16:11

Счета за свет станут меньше: 6 бытовых привычек, помогающих экономить

16:10

В Киеве частично закроют одну из линий метро: в Раде назвали сроки

15:57

Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее

15:49

До 15% предприятий потеряют статус критических - что изменится в бронировании

Реклама
15:44

Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилисткиВидео

15:41

Осенняя обрезка вишни и черешни может оставить без ягод: что делать вместо секатора

15:34

Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

15:13

Трамп и Путин хотят встретиться в Китае, но Си Цзиньпин против - Reuters

15:12

Зачем класть один ботинок в сейф в отеле: стюардесса рассказала о необычном трюке

14:48

Зацветет уже в первый год: хитрый способ осенней посадки гортензииВидео

14:45

Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

14:39

Как правильно обрезать малину и ежевику на зиму: секреты садоводов

14:10

Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

14:00

Умер народный артист Украины: голос Дамблдора из "Гарри Поттера"

13:52

Ракета и радар готовы: Зеленский сказал, на каком этапе находится проект FREYJA

Реклама
13:38

Три ложки и вода: простой способ избавиться от старых пятен на белой одежде

13:36

Ни оружия, ни новых денег: одна из стран ЕС отказалась помогать Украине

13:18

Пергамент не стоит сразу выбрасывать — сколько раз его можно использовать

13:15

НАТО в обмен на выход ВСУ из Донбасса: Зеленский раскрыл новые детали переговоров

13:07

Горят резервуары с нефтью и топливный склад на аэродроме: детали ударов по РФ

13:01

"Пела и плакала": муж Федишин рассказал о состоянии певицы после потери дочери

12:52

Владельцы домов массово убирают брусчатку со дворов: что кладут вместо неё

12:49

На 2,5 см за 50 лет: почему уши не растут, но с возрастом становятся больше

12:28

Зеленский впервые прокомментировал столкновения на Борщаговке: что сказал

12:25

"Это было впервые": Зеленский раскрыл предложение США на переговорах и планы РФ

12:01

"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

11:58

Любовный гороскоп на 16–22 ноября: Овнам — доверие, Ракам — гармония

11:51

"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая КиевВидео

11:42

Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

11:38

РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

11:37

Куда выбрасывать рыбную косточку и как есть устрицы: правила этикета

11:36

Гороскоп на завтра, 15 ноября: Стрельцам — волнения, Рыбам — улучшение

11:20

Почти 50 тысяч семей без света: Россия ударила по энергообъекту на Одещине

11:13

Макияж может добавить возраста: какие привычки стоит изменить женщинам после 50

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 15 ноября: Петухам - компания, Тиграм - возвращение

Реклама
10:55

Не только разбитое зеркало: 6 предметов, которые считаются источником негатива

10:51

Маринованная клюква вместо соуса: как приготовить ягоды в пряном сиропе

10:43

За несколько минут и без плиты: необычная закуска из манго к празднику

10:36

В Запорожье полностью перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС: какие пути объезда

10:26

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

10:17

Комаров отправится в новую страну: где будет сниматься "Мир наизнанку"

09:54

Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

09:50

"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

09:50

Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

09:27

Из неё не едят: зачем на праздничный стол ставят сервировочную тарелку

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять