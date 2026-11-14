Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября: Тельцам — шанс, Ракам — гармония

Гороскоп Таро на неделю с 16 по 22 ноября 2026 года раскрывает послания карт для всех знаков зодиака. Кого ждут перемены и новые возможности?

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/ Коллаж Главред, фото Pixabay

О чём вы узнаете:

Какие карты Таро выпали каждому знаку

На что обратить внимание в течение недели

Какие изменения и возможности могут появиться

Неделя с 16 по 22 ноября 2026 года может заставить пересмотреть планы и изменить привычный подход к важным делам. Главной картой этого периода стал перевернутый Рыцарь Жезлов. Он символизирует разочарование из-за задержек, неоправданных ожиданий и ощущения, что обстоятельства складываются не так, как хотелось бы. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание YourTango, не все планы, которые казались вполне реальными, удастся воплотить сразу. Причиной может быть недостаточная подготовка, неподходящий момент или обстоятельства, которые ранее оставались без внимания. В то же время этот период не стоит воспринимать как неудачу. Наоборот, он поможет понять собственные ошибки, пересмотреть приоритеты и найти лучший путь к желаемому.

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Первая четверть Луны в Водолее подтолкнет к решениям, которые могут отличаться от первоначальных замыслов. А во второй половине недели появится больше возможностей сосредоточиться на истинных желаниях и определить дальнейшее направление.

Гороскоп Таро на неделю – Овен – Тройка Пентаклей

Для Овнов выпала Тройка Пентаклей, символизирующая командную работу, сотрудничество и совместные усилия. На этой неделе особое значение приобретет умение взаимодействовать с другими людьми. Придётся задуматься, действительно ли рядом те, с кем можно достичь общей цели.

Особенно важным может стать 22 ноября. В этот период Овны смогут убедиться, насколько эффективно их сотрудничество с окружающими. Возможно, для достижения результата придётся отказаться от желания всё контролировать самостоятельно.

Гороскоп Таро на неделю – Телец – Дурак

Тельцам выпала карта Дурак, символизирующая новое начало, смелость и готовность попробовать что-то незнакомое. Однако общая карта недели указывает на определенные сомнения. Представители этого знака могут чувствовать, что еще недостаточно подготовлены к важному шагу.

Не стоит позволять страху перед неизвестным останавливать себя. Иногда чрезмерное ожидание идеального момента лишь мешает воспользоваться возможностями. Уже во вторник Тельцы могут почувствовать больше уверенности и понять, что пришло время действовать.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп Таро на неделю – Близнецы – Восьмерка Жезлов

Близнецам выпала Восьмерка Жезлов, которая связана с движением, быстрыми изменениями и развитием событий. В последнее время представители этого знака могли столкнуться с трудностями или ситуациями, которые заставляли постоянно быть начеку.

Однако вторая половина недели поможет вернуть веру в собственные планы. Близнецы вспомнят, что побудило их начать то или иное дело, и вновь почувствуют желание двигаться вперёд. Важно не позволять предыдущим неудачам перечеркнуть перспективы.

Гороскоп Таро на неделю – Рак – Десятка Кубков

Раков ждет Десятка Кубков - карта гармонии, семейного уюта и эмоционального удовлетворения. На этой неделе представители знака могут особенно остро ощутить ценность окружающих их людей.

В период со среды по пятницу Раки будут уделять больше внимания близким и отношениям с ними. Поддержка родных поможет почувствовать уверенность в собственных силах. Также может появиться понимание, что планы, которые раньше казались сложными, вполне реально осуществить.

Гороскоп Таро на неделю – Лев – Семерка Кубков

Львам выпала Семерка Кубков, символизирующая возможности, выбор и сомнения. Представители этого знака могут оказаться перед перспективой, которой давно ждали, но не сразу поймут, стоит ли ею воспользоваться.

Обстоятельства могут развиваться не совсем так, как ожидали Львы. Именно это способно вызвать неуверенность и заставить отложить принятие решения. Однако к пятнице ситуация должна проясниться. Представители знака получат подсказку, которая поможет определиться с дальнейшими действиями.

Гороскоп Таро на неделю – Дева – Девятка Жезлов

Для Дев выпала Девятка Жезлов, что указывает на осторожность, внутреннее напряжение и готовность защищать собственные интересы. На этой неделе представители знака могут воспринимать даже обычные изменения как потенциальную угрозу.

Однако не каждая незнакомая ситуация сулит проблемы. Первая четверть Луны в Водолее подтолкнет Дев к нестандартным решениям и выходу за пределы привычного. То, что поначалу будет вызывать дискомфорт, со временем может оказаться полезным опытом. Важно не путать страх перед новым с реальными опасностями.

Гороскоп Таро на неделю – Весы – Справедливость

Весам выпала карта "Справедливость", символизирующая равновесие, ответственность и последствия собственных решений. На этой неделе представители знака могут особенно отчётливо увидеть, как их предыдущие поступки влияют на нынешние обстоятельства.

В период с пятницы по воскресенье Весы получат возможность оценить результаты своих действий. Важно быть честными с собой и не пытаться перекладывать ответственность на других. В конце недели это поможет восстановить внутреннее равновесие и укрепить уверенность в собственных решениях.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион – перевернутая Девятка Кубков

Скорпионам выпала перевернутая Девятка Кубков. Эта карта указывает на желание сохранить что-то особенно ценное и не спешить делиться личным с другими. Представители этого знака могут стать более закрытыми и внимательнее присматриваться к своему окружению.

В субботу ситуация может заставить Скорпионов задуматься над тем, кому они действительно готовы доверять. Не стоит открываться каждому, но и полностью отгораживаться от мира не нужно. К концу недели представители знака лучше поймут, кто заслуживает их доверия и поддержки.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец – Король Чаш и Пятерка Мечей

Стрельцам выпали сразу две карты – Король Кубков и Пятерка Мечей. Такое сочетание указывает на необходимость разобраться в собственных эмоциях, отделить личные переживания от проблем других людей и не брать на себя лишнюю ответственность.

Сначала представителям этого знака может быть сложно понять, как действовать в той или иной ситуации. Однако со среды по пятницу ситуация прояснится. Предыдущий опыт поможет Стрельцам определить, какие вопросы действительно требуют их внимания, а какие лучше оставить без вмешательства.

Гороскоп Таро на неделю – Козерог – Десятка Мечей

Козерогам выпала Десятка Мечей, символизирующая завершение определенного этапа и необратимые изменения. Представители этого знака могут столкнуться с обстоятельствами, к которым не были готовы. То, что раньше казалось стабильным, может внезапно измениться.

На этой неделе важно не пытаться любой ценой вернуть всё в прежнее состояние. Изменения не всегда означают потерю перспектив. Козерогам стоит научиться приспосабливаться к новым условиям и искать преимущества даже в неожиданных обстоятельствах.

Гороскоп Таро на неделю – Водолей – перевернутое Колесо Фортуны

Водолеям выпало перевернутое Колесо Фортуны. Эта карта может указывать на ощущение, что обстоятельства складываются не в их пользу. Представители знака могут бояться ошибиться или попасть в ситуацию, из которой будет сложно найти выход.

Однако не все препятствия являются признаком неудачи. Иногда задержки помогают избежать неправильных решений. Со среды по пятницу Водолеи смогут по-новому взглянуть на ситуацию, которая раньше казалась непонятной. Это поможет увидеть скрытые причины трудностей и определить, как действовать дальше.

Гороскоп Таро на неделю – Рыбы – Императрица

Рыбам выпала Императрица - карта изобилия, творчества, развития и внутренней силы. Она свидетельствует о благоприятном периоде для раскрытия собственного потенциала. Представители знака могут почувствовать, что играют важную роль в жизни других людей.

В то же время общая карта недели указывает, что Рыбы могут быть не совсем готовы к новой ответственности. Со среды по пятницу, когда Луна будет находиться в их знаке, появится больше ясности. Это поможет поверить в собственные возможности, принять свою роль и увереннее двигаться вперед.

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