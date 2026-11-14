Удача не обойдет их: какие китайские знаки зодиака получат большую награду

Китайским знакам зодиака повезет, ведь со вторника по субботу деньги будут поступать легко.

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Каких знаков зодиака ждут деньги и успех / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто сможет заработать больше и реализовать свои планы

Кого ждут успех и приятные результаты до 22 ноября

В течение следующей недели жизнь трех китайских знаков зодиака наполнится удачей и успехом. В период с 16 по 22 ноября только понедельник и воскресенье могут быть несколько сложными, тогда как остальные дни недели обещают быть довольно удачными.

Астрологи YourTango отмечают, что в понедельник стоит избегать дел, которые приводят к напрасной трате ресурсов. Поскольку это День опасности, лучших результатов можно достичь, сосредоточившись исключительно на обязательных задачах, которые невозможно отложить, пишет Главред.

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Каким знакам зодиака повезет до 22 ноября

Обезьяна

Среда станет для вас самым удачным днём недели. Вы почувствуете особый прилив мотивации. Если вы давно мечтали начать небольшое дело, именно в этот день ваши идеи начнут обретать чёткие очертания.

Вы будете готовы действовать, причём очень решительно и быстро. Возможно, вы получите деньги или предложение, которое поможет дополнительно заработать. Чтобы добиться успеха или реализовать задуманное, старайтесь максимально сузить фокус внимания.

Лошадь

Эта неделя может показаться вам короткой, а ваши действия - определить успех или неудачу всего месяца. Плохая новость заключается в том, что вам придётся встретиться лицом к лицу со своей "тёмной стороной". Хорошая новость: если вы правильно разыграете свои карты, то победите и получите желаемое.

Не будьте слишком одержимы достижением цели - не давите на себя слишком сильно. Будьте мудры и осторожны с гневом и всем, что вызывает у вас тревогу.

Уже во вторник появятся первые признаки успеха. А среда может стать днём, когда вы сможете воспользоваться своей удачей и по-настоящему ощутить успех.

Собака

Неделя с 16 ноября для вас особенная: вы можете завершить важный проект и произвести сильное впечатление на окружающих. В частности, понедельник задаст тон всей неделе.

Уже в среду вы увидите первые результаты - будь то в виде денег или в виде возможности сделать то, к чему вы стремитесь. К четвергу вы почувствуете значительный оптимизм, ведь получите больше свободы для достижения своих целей. Пятница - день, когда стоит в полной мере насладиться всем, чего вы достигли.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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