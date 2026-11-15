Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

Вы узнаете:
- Каким знакам китайского зодиака повезет на этой неделе
- Кому стоит быть осторожнее с деньгами
- Что астрологи прогнозируют в любви и карьере
Неделя с 16 по 22 ноября 2026 года, согласно китайской астрологии, будет насыщенной событиями и эмоциями. Её начало пройдёт под влиянием стихии Дерева, которая способствует планированию и обдуманным решениям. В середине недели активизируется стихия Огня, что может принести неожиданные изменения и новые возможности. Главред расскажет подробнее.
Как пишет Times of India, 22 ноября по китайскому календарю отмечается начало периода Малого снега - Сяо Сюэ. Это время символизирует подготовку к холодам, необходимость беречь силы и более внимательно относиться к финансам.
Астрологи назвали знаки китайского зодиака, которым неделя сулит особую удачу, а также тех, кому придётся преодолеть определённые трудности.
Китайский гороскоп на неделю - Крыса
Начало недели может оказаться непростым. В понедельник возможны задержки, изменения планов или отмена договоренностей. Поэтому представителям этого знака лучше заранее подготовить запасной вариант действий.
Во вторник стоит внимательнее контролировать семейные расходы и избегать необдуманных покупок. Однако уже в среду ситуация улучшится, особенно в профессиональной сфере. Могут появиться новые рабочие задачи или перспективные предложения. Воскресенье станет хорошим днём для отдыха и восстановления сил.
Китайский гороскоп на неделю - Бык
Для Быков самым сложным днём может стать вторник. Вероятны споры из-за денег, бытовых обязанностей или семейных решений. Астрологи советуют сохранять спокойствие и не позволять эмоциям влиять на важные договоренности.
В понедельник также возможны задержки в делах, на которые будет сложно повлиять. Однако ближе к концу недели ситуация стабилизируется. Воскресенье может принести неожиданную помощь от близких или поддержку человека, на которого вы давно рассчитывали.
Китайский гороскоп на неделю - Тигр
Для Тигров неделя может стать периодом приятных перемен. Уже в понедельник появится возможность реализовать новые идеи, а ближе к выходным - получить поддержку надежного союзника.
Пятница будет благоприятной для решения семейных и имущественных вопросов. В то же время в среду стоит избегать соперничества и конфликтов. Кто-то может поставить под сомнение ваши решения, но лучше не тратить силы на споры. Терпение и уверенность помогут достичь желаемого результата.
Китайский гороскоп на неделю - Кролик
Кроликам неделя принесет как приятные моменты, так и небольшие трудности. Вторник и пятница будут благоприятными для личных встреч, общения с близкими и решения семейных дел.
В четверг и воскресенье лучше избегать перегрузок и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Могут возникнуть незначительные недоразумения, которые быстро разрешатся, если не обострять ситуацию. В конце недели стоит уделить больше внимания отдыху и собственному самочувствию.
Китайский гороскоп на неделю - Дракон
Драконам больше всего повезет в среду и четверг. Это благоприятный период для переговоров, собеседований, презентаций и важных профессиональных решений. Именно в эти дни можно привлечь внимание руководства или получить интересное предложение.
В воскресенье стоит заняться долгосрочным финансовым планированием. Возможно, пришло время пересмотреть бюджет или подумать о новых источниках дохода. Однако в пятницу лучше воздержаться от споров с руководством или старшими родственниками. Дипломатичность поможет избежать лишних проблем.
Китайский гороскоп на неделю - Змея
Змеям стоит воспользоваться возможностями, которые откроются в середине недели. Среда и четверг особенно благоприятны для деловых встреч, новых знакомств и переговоров.
Можно получить интересное предложение или поддержку нужного человека. Это также хорошее время для обсуждения карьерных перспектив и запуска новых проектов. В субботу возможны мелкие недоразумения из-за планов на будущее. Астрологи советуют не реагировать на провокации и избегать конфликтов из-за мелочей.
Китайский гороскоп на неделю - Лошадь
Неделя начнётся для Лошадей довольно удачно. Понедельник и вторник принесут энергию для новых начинаний и командной работы. Дела, которые долгое время не удавалось сдвинуть с места, наконец-то могут продвинуться вперёд.
Пятница также обещает быть продуктивной. Это хорошее время для завершения важных задач и налаживания полезных контактов. А вот в воскресенье лучше сбавить темп. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому важные решения и рискованные шаги желательно отложить.
Китайский гороскоп на неделю - Коза
Козы могут рассчитывать на поддержку окружающих, особенно в начале недели. Вторник станет одним из самых благоприятных дней для представителей этого знака. Это удачное время для совместных проектов, решения личных вопросов и новых договоренностей.
В то же время в воскресенье могут возникнуть финансовые трудности или неожиданные расходы. Стоит заранее пересмотреть бюджет и отказаться от необязательных покупок. В отношениях с близкими важно проявлять терпение и учитывать чужое мнение.
Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна
Для Обезьян самым удачным днём станет среда. Именно тогда можно проявить свои способности, заявить о себе или сделать важный шаг в карьере. Не исключено, что ваши идеи получат поддержку коллег или руководства.
Однако в субботу обстоятельства могут измениться, поэтому лучше не строить слишком жестких планов. Возможны неожиданные дела или необходимость пересмотреть предыдущие договоренности. Гибкость и умение быстро приспосабливаться к новым условиям станут главными преимуществами этой недели.
Китайский гороскоп на неделю - Петух
Наибольшие испытания Петухам может принести четверг. Из-за чрезмерной эмоциональности есть риск принять поспешное решение или спровоцировать спор. Особенно осторожными стоит быть во время важных разговоров и рабочих обсуждений.
В пятницу возможны недоразумения с коллегами по поводу распределения обязанностей или результатов совместной работы. Поэтому лучше четко фиксировать договоренности. В конце недели не исключены неожиданные расходы. Небольшие сбережения помогут избежать финансового дискомфорта.
Китайский гороскоп на неделю - Собака
Собакам нужно быть особенно внимательными в общении с близкими. В четверг даже невинное замечание друга или родственника может вызвать обиду или конфликт. Астрологи советуют не торопиться с ответом и дать эмоциям улечься.
Во вторник могут появиться дополнительные домашние обязанности, которые придётся выполнить, несмотря на другие планы. Зато понедельник и пятница будут более благоприятными для решения личных и рабочих вопросов. В конце недели важно найти время для отдыха.
Китайский гороскоп на неделю - Свинья
Свиньям в начале недели может помочь друг или давний знакомый. Это хороший период для восстановления контактов, общения и решения вопросов, которые давно откладывались.
В среду возможны недоразумения с родственниками. Даже незначительный спор может перерасти в серьёзный конфликт, если действовать слишком эмоционально. Главное - сохранять спокойствие и не обострять ситуацию. Астрологи также рекомендуют придерживаться привычного режима отдыха и внимательнее контролировать повседневные расходы.
Любовный гороскоп на 16–22 ноября
В личной жизни неделя обещает быть эмоциональной. Понедельник и вторник будут способствовать спокойным разговорам о будущем, совместных планах и семейных целях.
В середине недели возможны ревность, обиды и недоразумения. Астрологи рекомендуют не делать поспешных выводов и открыто говорить о своих чувствах.
Одинокие представители китайского зодиака могут встретить интересного человека во время учебы, работы или совместного мероприятия. Однако спешить с развитием новых отношений не стоит.
Финансовый гороскоп и карьера
Начало недели подходит для учебы, развития профессиональных навыков и планирования новых проектов.
Среда и четверг будут особенно благоприятными для собеседований, презентаций и важных рабочих встреч. В то же время астрологи предостерегают от импульсивных покупок и необдуманных финансовых решений.
В конце недели стоит уделить внимание семейному бюджету, погашению долгов и созданию небольшого финансового резерва на зиму.
Что советуют астрологи в конце недели
Воскресенье, 22 ноября, символизирует переход к более спокойному периоду. В китайской традиции "Малый снег" связывают с необходимостью восстанавливать силы, беречь ресурсы и готовиться к холодному времени года.
Астрологи рекомендуют завершить неотложные дела, пересмотреть планы на декабрь и уделить больше времени отдыху и близким людям.
Читайте также:
- Вселенная готовит награду: три знака зодиака вскоре сорвут куш
- Любовь, деньги и неожиданности: что обещает гороскоп каждому знаку зодиака
- Проблемы останутся позади: четыре знака китайского зодиака станут счастливее
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред