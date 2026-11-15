Китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября: Лошадям — взлет, Быкам — трудности

Китайский гороскоп на 16–22 ноября 2026 года. Каким знакам повезет в любви, финансах и карьере, а кого ждут трудности и неожиданные перемены.

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китайский гороскоп / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким знакам китайского зодиака повезет на этой неделе

Кому стоит быть осторожнее с деньгами

Что астрологи прогнозируют в любви и карьере

Неделя с 16 по 22 ноября 2026 года, согласно китайской астрологии, будет насыщенной событиями и эмоциями. Её начало пройдёт под влиянием стихии Дерева, которая способствует планированию и обдуманным решениям. В середине недели активизируется стихия Огня, что может принести неожиданные изменения и новые возможности. Главред расскажет подробнее.

Как пишет Times of India, 22 ноября по китайскому календарю отмечается начало периода Малого снега - Сяо Сюэ. Это время символизирует подготовку к холодам, необходимость беречь силы и более внимательно относиться к финансам.

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Астрологи назвали знаки китайского зодиака, которым неделя сулит особую удачу, а также тех, кому придётся преодолеть определённые трудности.

Китайский гороскоп на неделю - Крыса

Начало недели может оказаться непростым. В понедельник возможны задержки, изменения планов или отмена договоренностей. Поэтому представителям этого знака лучше заранее подготовить запасной вариант действий.

Во вторник стоит внимательнее контролировать семейные расходы и избегать необдуманных покупок. Однако уже в среду ситуация улучшится, особенно в профессиональной сфере. Могут появиться новые рабочие задачи или перспективные предложения. Воскресенье станет хорошим днём для отдыха и восстановления сил.

Китайский гороскоп на неделю - Бык

Для Быков самым сложным днём может стать вторник. Вероятны споры из-за денег, бытовых обязанностей или семейных решений. Астрологи советуют сохранять спокойствие и не позволять эмоциям влиять на важные договоренности.

В понедельник также возможны задержки в делах, на которые будет сложно повлиять. Однако ближе к концу недели ситуация стабилизируется. Воскресенье может принести неожиданную помощь от близких или поддержку человека, на которого вы давно рассчитывали.

Китайский гороскоп на неделю - Тигр

Для Тигров неделя может стать периодом приятных перемен. Уже в понедельник появится возможность реализовать новые идеи, а ближе к выходным - получить поддержку надежного союзника.

Пятница будет благоприятной для решения семейных и имущественных вопросов. В то же время в среду стоит избегать соперничества и конфликтов. Кто-то может поставить под сомнение ваши решения, но лучше не тратить силы на споры. Терпение и уверенность помогут достичь желаемого результата.

Китайский гороскоп на неделю - Кролик

Кроликам неделя принесет как приятные моменты, так и небольшие трудности. Вторник и пятница будут благоприятными для личных встреч, общения с близкими и решения семейных дел.

В четверг и воскресенье лучше избегать перегрузок и не принимать важных решений под влиянием эмоций. Могут возникнуть незначительные недоразумения, которые быстро разрешатся, если не обострять ситуацию. В конце недели стоит уделить больше внимания отдыху и собственному самочувствию.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на неделю - Дракон

Драконам больше всего повезет в среду и четверг. Это благоприятный период для переговоров, собеседований, презентаций и важных профессиональных решений. Именно в эти дни можно привлечь внимание руководства или получить интересное предложение.

В воскресенье стоит заняться долгосрочным финансовым планированием. Возможно, пришло время пересмотреть бюджет или подумать о новых источниках дохода. Однако в пятницу лучше воздержаться от споров с руководством или старшими родственниками. Дипломатичность поможет избежать лишних проблем.

Китайский гороскоп на неделю - Змея

Змеям стоит воспользоваться возможностями, которые откроются в середине недели. Среда и четверг особенно благоприятны для деловых встреч, новых знакомств и переговоров.

Можно получить интересное предложение или поддержку нужного человека. Это также хорошее время для обсуждения карьерных перспектив и запуска новых проектов. В субботу возможны мелкие недоразумения из-за планов на будущее. Астрологи советуют не реагировать на провокации и избегать конфликтов из-за мелочей.

Китайский гороскоп на неделю - Лошадь

Неделя начнётся для Лошадей довольно удачно. Понедельник и вторник принесут энергию для новых начинаний и командной работы. Дела, которые долгое время не удавалось сдвинуть с места, наконец-то могут продвинуться вперёд.

Пятница также обещает быть продуктивной. Это хорошее время для завершения важных задач и налаживания полезных контактов. А вот в воскресенье лучше сбавить темп. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, поэтому важные решения и рискованные шаги желательно отложить.

Китайский гороскоп на неделю - Коза

Козы могут рассчитывать на поддержку окружающих, особенно в начале недели. Вторник станет одним из самых благоприятных дней для представителей этого знака. Это удачное время для совместных проектов, решения личных вопросов и новых договоренностей.

В то же время в воскресенье могут возникнуть финансовые трудности или неожиданные расходы. Стоит заранее пересмотреть бюджет и отказаться от необязательных покупок. В отношениях с близкими важно проявлять терпение и учитывать чужое мнение.

Китайский гороскоп на неделю - Обезьяна

Для Обезьян самым удачным днём станет среда. Именно тогда можно проявить свои способности, заявить о себе или сделать важный шаг в карьере. Не исключено, что ваши идеи получат поддержку коллег или руководства.

Однако в субботу обстоятельства могут измениться, поэтому лучше не строить слишком жестких планов. Возможны неожиданные дела или необходимость пересмотреть предыдущие договоренности. Гибкость и умение быстро приспосабливаться к новым условиям станут главными преимуществами этой недели.

Китайский гороскоп на неделю - Петух

Наибольшие испытания Петухам может принести четверг. Из-за чрезмерной эмоциональности есть риск принять поспешное решение или спровоцировать спор. Особенно осторожными стоит быть во время важных разговоров и рабочих обсуждений.

В пятницу возможны недоразумения с коллегами по поводу распределения обязанностей или результатов совместной работы. Поэтому лучше четко фиксировать договоренности. В конце недели не исключены неожиданные расходы. Небольшие сбережения помогут избежать финансового дискомфорта.

Китайский гороскоп на неделю - Собака

Собакам нужно быть особенно внимательными в общении с близкими. В четверг даже невинное замечание друга или родственника может вызвать обиду или конфликт. Астрологи советуют не торопиться с ответом и дать эмоциям улечься.

Во вторник могут появиться дополнительные домашние обязанности, которые придётся выполнить, несмотря на другие планы. Зато понедельник и пятница будут более благоприятными для решения личных и рабочих вопросов. В конце недели важно найти время для отдыха.

Китайский гороскоп на неделю - Свинья

Свиньям в начале недели может помочь друг или давний знакомый. Это хороший период для восстановления контактов, общения и решения вопросов, которые давно откладывались.

В среду возможны недоразумения с родственниками. Даже незначительный спор может перерасти в серьёзный конфликт, если действовать слишком эмоционально. Главное - сохранять спокойствие и не обострять ситуацию. Астрологи также рекомендуют придерживаться привычного режима отдыха и внимательнее контролировать повседневные расходы.

Любовный гороскоп на 16–22 ноября

В личной жизни неделя обещает быть эмоциональной. Понедельник и вторник будут способствовать спокойным разговорам о будущем, совместных планах и семейных целях.

В середине недели возможны ревность, обиды и недоразумения. Астрологи рекомендуют не делать поспешных выводов и открыто говорить о своих чувствах.

Одинокие представители китайского зодиака могут встретить интересного человека во время учебы, работы или совместного мероприятия. Однако спешить с развитием новых отношений не стоит.

Финансовый гороскоп и карьера

Начало недели подходит для учебы, развития профессиональных навыков и планирования новых проектов.

Среда и четверг будут особенно благоприятными для собеседований, презентаций и важных рабочих встреч. В то же время астрологи предостерегают от импульсивных покупок и необдуманных финансовых решений.

В конце недели стоит уделить внимание семейному бюджету, погашению долгов и созданию небольшого финансового резерва на зиму.

Что советуют астрологи в конце недели

Воскресенье, 22 ноября, символизирует переход к более спокойному периоду. В китайской традиции "Малый снег" связывают с необходимостью восстанавливать силы, беречь ресурсы и готовиться к холодному времени года.

Астрологи рекомендуют завершить неотложные дела, пересмотреть планы на декабрь и уделить больше времени отдыху и близким людям.

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