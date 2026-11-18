Анжела Перл пообещала Близнецам отдых, переезд, прибыль и неожиданные подарки судьбы.

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Гороскоп для Близнецов на декабрь 2026 года - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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Близнецам выпали карты отдыха, движения и финансовой прибыли

Таролог предсказывает новые знакомства и возможную любовь

В декабре знак окажется в центре внимания

Близнецам в декабре 2026 года выпала серия карт движения - представителей этого знака зодиака ждут поездки, переезды, смена работы. Месяц завершится прибылью и новыми знакомствами. Такой прогноз Таро обнародовала известная таролог Анжела Перл на своем YouTube-канале.

Таро-прогноз для Близнецов на декабрь 2026

Первой в раскладе появилась карта Отшельник, которая задает тон месяцу. По словам Перл, она указывает не на активность, а на желание уединиться.

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"Может, отпуск? Будете сидеть дома? Может, наоборот, куда-нибудь в санаторий поедете или в отель. Это не карта какой-то работы или бизнеса. Это когда хочется отдохнуть, почитать книгу, посмотреть кино или просто с кем-то полежать на пляже", - отмечает таролог.

Она также не исключает, что часть Близнецов захочет выключить смартфон и на время отгородиться от всех.

Следующая карта - Суд. Она может означать решение суда или подписание юридических документов, однако главный смысл этой карты Перл видит во внутренних изменениях.

"Но в основном это, знаете, как духовное пробуждение. Возможно, вы даже не восприняли это как духовное, но это прояснение ситуации. Это когда мысли у вас четкие и ясные, когда вы понимаете: я знаю, чего хочу, я знаю, что буду делать дальше", - подчеркивает Перл.

Это состояние, по мнению таролога, станет для знака отправной точкой. Не исключено, что Близнецы получат личную новость, которой захотят поделиться с окружающими.

"У меня теперь есть план, и вам будет абсолютно всё равно, что об этом думают другие люди. Это будет настолько сильно внутри вас, что вы сможете заявить об этом всем", - убеждена таролог.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Что ждет Близнецов в декабре 2026 года: деньги, друзья и поездки

Финансовую сторону месяца описывает Девятка кубков. Перл считает её одной из самых благоприятных карт колоды.

"Это урожай, это прибыль, это больше, чем вы думали. Это деньги, это радость, это какие-то подарки. И девятка - это еще кульминация какого-то момента: все, я это заслужила", - отмечает Перл.

По её мнению, в такой период Близнецы будут чувствовать себя по-настоящему счастливыми.

Еще одна тройка из этой колоды указывает на совместные дела с близкими людьми.

"Это компания, это друзья, это мы вместе что-то делаем. Это хобби. Возможно, вы вместе куда-нибудь поедете отдыхать или будете отмечать праздники", - говорит таролог.

Она допускает и коллективную поездку за город, на дачу или даже на рыбалку, а также интересные беседы с единомышленниками.

Шестерка мечей открывает серию карт, связанных со сменой места. Таких в раскладе Близнецов оказалось немало.

"Куда-нибудь полетите? Поедете, полетите, поплывете? Для тех, кто не собирается в путешествие, это может быть переезд из одной квартиры в другую или вообще переезд в другой город или страну", - предупреждает Перл.

Таролог уточняет, что карта может означать и смену работы, и переход от одних отношений к другим. Возможно, в гости к Близнецам приедет кто-то из родных, например сестра или мама. Но в любом случае остаться на прежнем месте знак не сможет.

"Колесница", по словам таролога, лишь подкрепляет предыдущие сигналы. Эта карта может означать путешествие, переезд и даже покупку автомобиля.

"Я управляю своей жизнью и строю планы на пути в будущее. Я знаю, чего хочу, куда направляюсь и куда иду", - объясняет она суть карты.

Таро-прогноз для Близнецов: внимание публики и новая любовь

Далее в раскладе появилась карта победы, успеха и популярности. Близнецы могут получить шанс на публичное выступление.

"Это когда вас приветствуют или когда вы в центре внимания. Замечательные карты - вас будут чем-то поздравлять", - отмечает Перл.

В то же время публичность имеет обратную сторону, и на неё указывает Восьмёрка мечей. Перл допускает, что знаку придётся пережить волнение и чужую критику.

"Если вы выходите как на сцену или если вас видно, то, конечно, вас будут обсуждать, возможно, будут писать какие-то комментарии. Возможно, вам будет страшно в какой-то момент: смогу я или не смогу. Вы всё сможете, у вас получится", - успокаивает таролог.

Следующая десятка, по её словам, символизирует достижение цели. Нагрузка и ответственность будут большими, однако появится помощь, а желание двигаться вперёд не исчезнет.

Другая колода выпала Близнецам карта под номером один, которая означает самостоятельность и наличие всех ресурсов.

"Часы показывают, что сейчас подходящее время, не нужно ждать другого момента. Если хотите что-то делать, делайте это сейчас. Если хотите с кем-то поговорить или заявить о себе - делайте это сейчас", - советует Перл.

Рыцарь из этой же колоды, как объясняет таролог, символизирует скорость. Дела будут развиваться стремительно, возможны поездки, неожиданные гости или покупка машины.

Наибольший позитив Перл связывает с Тузом кубков, который в раскладе выпал дважды.

"Это всегда что-то новое, какие-то возможности, новое предложение, новые знакомства, возможно, новая любовь. Может быть какая-то новость: что родится ребенок, что вы беременны, может, новый человек войдет в вашу жизнь", - отмечает Перл.

Еще одна карта расклада подтверждает, что в декабре Близнецы не будут скрывать свои таланты.

"Возможно, вы являетесь лицом какой-то компании, возможно, вы сами и есть свой бренд и своя компания, но вы выходите как бы на какую-то сцену. Карта "Мир" - это карта перехода на другой уровень. Ну, или вы куда-то уезжаете за границу", - подчеркивает Перл.

Последняя карта расклада - тройка - касается прибыли и завершения дел, начатых ранее. Несмотря на Отшельника в начале, декабрь для этого знака будет насыщенным работой: в команде, с ассистентами, помощниками или рабочими. Таролог не исключает ремонта или фотосессии.

"Если это ваша работа, то она принесет вам деньги, или же обойдется вам дорого, если вы кого-то вызовете или наймете", - отмечает Перл.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Близнецов на декабрь 2026 года от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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