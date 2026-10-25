Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

После 14 ноября денежные дела представителей знака заметно улучшатся, а последняя неделя месяца станет удачной для работы и здоровья.

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Гороскоп Рыбы ноябрь - Анжела Перл предупредила о сюрпризах месяца / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com ​

Вы узнаете:

Когда Рыбам ждать финансовой прибыли в ноябре

Какие даты благоприятны для операций и процедур красоты

Что принесет Рыбам вход Марса в сектор партнерства

Финансовая ситуация Рыб заметно улучшится после 14 ноября 2026 года, когда Венера завершит ретроградное движение в восьмом доме гороскопа. Такой прогноз для представителей этого знака зодиака на ноябрь составила астролог Анжела Перл.

Как рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале, главные астрологические процессы месяца сосредоточатся в шестом доме гороскопа Рыб, где вместе будут двигаться Марс и Юпитер. Этот сектор связан с бытовыми обязанностями, службой и физической формой. Марс будет влиять на него вплоть до 15 мая, хотя в конце ноября временно его покинет.

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"Юпитер все облегчает и как-то делает так, что там кто-то вам поможет, что-то легче получится. И это касается работы, это касается ежедневного режима", - отмечает Перл.

Астролог не исключает, что в этот период Рыбы будут активно заниматься спортом, бегом или часто куда-то ездить. Шестой дом также отвечает за самочувствие, поэтому возможны и медицинские вмешательства.

"Может, операция у вас будет, но вся операция только после 15 ноября, когда развернутся у нас Меркурий с Венерой, и тогда вы будете быстро восстанавливаться. Юпитер поможет вам восстановиться, поможет хорошего врача найти", - предупреждает астролог.

Еще один возможный сценарий - запуск собственного дела или поиск людей в команду: ассистентов, няни, тренера. К этому же сектору относятся и животные, поэтому кто-то может, например, увлечься верховой ездой.

"Может быть так, что вы начнете какой-то проект или начнете что-то организовывать, и это только реализуется или будет готово к 15 мая, когда Марс уже будет выходить из этого шестого дома гороскопа", - убеждена Перл.

Шестой дом астролог также связывает со спорами. Если Рыбы сейчас разводятся, делят имущество или выясняют вопросы наследства, прийти к согласию или подписать договоренности, скорее всего, удастся в середине мая.

Финансовый гороскоп для Рыб на ноябрь 2026

9 ноября новолуние придется на девятый дом гороскопа Рыб - сектор путешествий, обучения, новых навыков и знакомств с интересными людьми, в том числе другой культуры или национальности. Этот же дом отвечает за суды и юридические документы.

"Может, какая-то новость или новые клиенты из другой страны, или новость, касающаяся вашего бизнеса, что теперь вы там будете продавать что-то тоже в других странах. То есть девятый дом - это где-то все далеко, или популярно, или высоко", - отмечает астролог.

По ее словам, новолуние может поднять Рыб за счет популярности: издания книги или интервью, что отразится и на доходах.

13 ноября в том же секторе Меркурий завершит ретроградный период. Если Рыбы ждали визу, новый загранпаспорт или ответ от компании из другого города или страны, пауза закончится.

"Уже зеленый свет будет, уже можно будет встретиться, договориться, переговорить о чем-то, подписать какие-то бумаги. То есть намного легче после 13 ноября", - рассказала Перл.

На следующий день, 14 ноября, прямое движение возобновит Венера - планета, отвечающая за средства, любовь и отношения. Для Рыб она разворачивается в секторе общих ресурсов.

"Намного легче станет финансовая ситуация после 14 ноября. Пойдут какие-то деньги, может, деньги клиентов, деньги по налогам могут вернуться", - прогнозирует астролог.

Позитивно могут решиться вопросы кредитов или страховых выплат. Не исключены инвестиции в бизнес Рыб или совместное дело с партнером. Прибыль может касаться и мужа или жены: им выплатят ожидаемые средства или предложат новую, лучше оплачиваемую работу. Удачными обещают быть и сделки купли-продажи.

Восьмой дом астролог связывает также с глубокой эмоциональной близостью, поэтому смена движения планеты отразится и на личной жизни.

"Если вы с кем-то расставались или не могли встретиться, или были на расстоянии, то после того, как Венера развернется после 14 ноября, вы сможете снова встретиться, снова продолжить отношения", - отметила Перл.

Первые две недели месяца Рыбы, вероятно, будут переоценивать свои чувства и отношение партнера к себе. Итогом может стать как решение расстаться и больше не возвращаться к человеку, так и намерение жить вместе или пожениться. Это касается не только романтики, но и деловых партнеров, клиентов и сделок - например, покупки квартиры или дома, над которой Рыбы размышляют еще с прошлого месяца.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 для Рыб: сюрпризы, переезд и новые отношения

23 ноября Солнце войдет в десятый дом гороскопа, отвечающий за карьеру, бизнес и достижения. Астролог допускает важный разговор с руководством, повышение, нововведения в собственном деле, а также появление новой цели или статуса.

24 ноября полнолуние придется на четвертый дом - сектор жилья и недвижимости. Возможны завершение ремонта, приезд гостей, покупка или продажа квартиры, сдача ее в аренду или даже решение переехать в другой город или эмигрировать. Особенность этого полнолуния - соединение Луны с Ураном.

"Уран - планета сюрпризов, неожиданностей и поворотов судьбы. И всегда будет не так, как вы думаете. Может быть, отложится ваша поездка, если вы куда-то собрались ехать в районе 24 ноября", - предупредила Перл.

Возможен и противоположный сценарий: спонтанное предложение полететь, например, в Египет, и сборы за один день. Неожиданно может найтись покупатель на квартиру. Также возможно обновление документов на место жительства, а разрешение на ПМЖ или гражданство Рыбы могут получить раньше, чем рассчитывали.

Четвертый дом символизирует также корни - родителей, бабушек и дедушек, а шире - всех, кого Рыбы считают близкими или с кем живут под одной крышей. Например, мама может решить продать свое жилье и переехать к Рыбам.

"У кого-то из них, из членов семьи, может быть какая-то новость, как, знаете, как молния. Уран символизирует молнию или как гром среди ясного неба. Вы, кстати, можете узнать, что вы ждете ребенка, пополнение в семье", - добавляет астролог.

26 ноября Марс перейдет в седьмой дом - сектор брака, любви и партнерства - и пробудет там до 22 февраля, после чего вернется в шестой и останется в нем до 15 мая.

"Эти три месяца будут фокусом и приложением усилий касаемо отношений с каким-то человеком, переговоров. Может быть много встреч, полетов, а может, вы будете много в эти дни в соцсетях, на сайтах знакомств, и у вас будет много свиданий", - предположила Перл.

По ее словам, Рыбы могут уехать с кем-то на зимовку, например, на Бали или в Таиланд. Еще один вариант - трехмесячный контракт с организацией или проект для конкретного клиента.

Самый удачный период месяца

Самым благоприятным периодом месяца астролог называет 22–30 ноября, когда Венера и Юпитер образуют гармоничный аспект в 60 градусов. Он затронет и наемных сотрудников, и владельцев бизнеса, а неработающих - помощников по хозяйству.

"Последняя неделя ноября очень хорошая в плане работы, в плане нахождения работы, новой работы, каких-то новостей хороших по работе и бизнесу", - подчеркнула Перл.

Этот же промежуток будет способствовать оздоровлению: поможет найти специалиста и правильно поставить диагноз. Средства на лечение могут поступить от работы, бизнеса, сторонней помощи или благодаря росту инвестиций.

"Венера может дать операцию и даже по красоте операцию, пластическую, например. То есть это хорошее время. С 22 по 30 ноября все пройдет удачно, успешно", - отмечает астролог.

Вместе с тем Сатурн и Нептун остаются ретроградными во втором доме Рыб, отвечающем за деньги. Сатурн, по словам Перл, вероятно, вернется к прямому движению в декабре, а пока возможны обязательные траты - на детей, обучение или кредиты - либо сокращение рабочих часов.

Впрочем, давление может ощущаться не в бюджете, а в нехватке свободного времени и энергии из-за перегрузки и усталости.

"Здесь нужно высыпаться. Нептун у нас планета сна, поэтому спите как можно больше, дольше", - посоветовала Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Рыб на ноябрь 2026:

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