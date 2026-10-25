Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

Анна Ярославская
25 октября 2026, 05:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
После 14 ноября денежные дела представителей знака заметно улучшатся, а последняя неделя месяца станет удачной для работы и здоровья.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Рыбы ноябрь - Анжела Перл предупредила о сюрпризах месяца / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com ​

Вы узнаете:

  • Когда Рыбам ждать финансовой прибыли в ноябре
  • Какие даты благоприятны для операций и процедур красоты
  • Что принесет Рыбам вход Марса в сектор партнерства

Финансовая ситуация Рыб заметно улучшится после 14 ноября 2026 года, когда Венера завершит ретроградное движение в восьмом доме гороскопа. Такой прогноз для представителей этого знака зодиака на ноябрь составила астролог Анжела Перл.

Как рассказала Анжела Перл на своем ютуб-канале, главные астрологические процессы месяца сосредоточатся в шестом доме гороскопа Рыб, где вместе будут двигаться Марс и Юпитер. Этот сектор связан с бытовыми обязанностями, службой и физической формой. Марс будет влиять на него вплоть до 15 мая, хотя в конце ноября временно его покинет.

видео дня

"Юпитер все облегчает и как-то делает так, что там кто-то вам поможет, что-то легче получится. И это касается работы, это касается ежедневного режима", - отмечает Перл.

Астролог не исключает, что в этот период Рыбы будут активно заниматься спортом, бегом или часто куда-то ездить. Шестой дом также отвечает за самочувствие, поэтому возможны и медицинские вмешательства.

"Может, операция у вас будет, но вся операция только после 15 ноября, когда развернутся у нас Меркурий с Венерой, и тогда вы будете быстро восстанавливаться. Юпитер поможет вам восстановиться, поможет хорошего врача найти", - предупреждает астролог.

Еще один возможный сценарий - запуск собственного дела или поиск людей в команду: ассистентов, няни, тренера. К этому же сектору относятся и животные, поэтому кто-то может, например, увлечься верховой ездой.

"Может быть так, что вы начнете какой-то проект или начнете что-то организовывать, и это только реализуется или будет готово к 15 мая, когда Марс уже будет выходить из этого шестого дома гороскопа", - убеждена Перл.

Шестой дом астролог также связывает со спорами. Если Рыбы сейчас разводятся, делят имущество или выясняют вопросы наследства, прийти к согласию или подписать договоренности, скорее всего, удастся в середине мая.

Финансовый гороскоп для Рыб на ноябрь 2026

9 ноября новолуние придется на девятый дом гороскопа Рыб - сектор путешествий, обучения, новых навыков и знакомств с интересными людьми, в том числе другой культуры или национальности. Этот же дом отвечает за суды и юридические документы.

"Может, какая-то новость или новые клиенты из другой страны, или новость, касающаяся вашего бизнеса, что теперь вы там будете продавать что-то тоже в других странах. То есть девятый дом - это где-то все далеко, или популярно, или высоко", - отмечает астролог.

По ее словам, новолуние может поднять Рыб за счет популярности: издания книги или интервью, что отразится и на доходах.

13 ноября в том же секторе Меркурий завершит ретроградный период. Если Рыбы ждали визу, новый загранпаспорт или ответ от компании из другого города или страны, пауза закончится.

"Уже зеленый свет будет, уже можно будет встретиться, договориться, переговорить о чем-то, подписать какие-то бумаги. То есть намного легче после 13 ноября", - рассказала Перл.

На следующий день, 14 ноября, прямое движение возобновит Венера - планета, отвечающая за средства, любовь и отношения. Для Рыб она разворачивается в секторе общих ресурсов.

"Намного легче станет финансовая ситуация после 14 ноября. Пойдут какие-то деньги, может, деньги клиентов, деньги по налогам могут вернуться", - прогнозирует астролог.

Позитивно могут решиться вопросы кредитов или страховых выплат. Не исключены инвестиции в бизнес Рыб или совместное дело с партнером. Прибыль может касаться и мужа или жены: им выплатят ожидаемые средства или предложат новую, лучше оплачиваемую работу. Удачными обещают быть и сделки купли-продажи.

Восьмой дом астролог связывает также с глубокой эмоциональной близостью, поэтому смена движения планеты отразится и на личной жизни.

"Если вы с кем-то расставались или не могли встретиться, или были на расстоянии, то после того, как Венера развернется после 14 ноября, вы сможете снова встретиться, снова продолжить отношения", - отметила Перл.

Первые две недели месяца Рыбы, вероятно, будут переоценивать свои чувства и отношение партнера к себе. Итогом может стать как решение расстаться и больше не возвращаться к человеку, так и намерение жить вместе или пожениться. Это касается не только романтики, но и деловых партнеров, клиентов и сделок - например, покупки квартиры или дома, над которой Рыбы размышляют еще с прошлого месяца.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Полнолуние 24 ноября 2026 для Рыб: сюрпризы, переезд и новые отношения

23 ноября Солнце войдет в десятый дом гороскопа, отвечающий за карьеру, бизнес и достижения. Астролог допускает важный разговор с руководством, повышение, нововведения в собственном деле, а также появление новой цели или статуса.

24 ноября полнолуние придется на четвертый дом - сектор жилья и недвижимости. Возможны завершение ремонта, приезд гостей, покупка или продажа квартиры, сдача ее в аренду или даже решение переехать в другой город или эмигрировать. Особенность этого полнолуния - соединение Луны с Ураном.

"Уран - планета сюрпризов, неожиданностей и поворотов судьбы. И всегда будет не так, как вы думаете. Может быть, отложится ваша поездка, если вы куда-то собрались ехать в районе 24 ноября", - предупредила Перл.

Возможен и противоположный сценарий: спонтанное предложение полететь, например, в Египет, и сборы за один день. Неожиданно может найтись покупатель на квартиру. Также возможно обновление документов на место жительства, а разрешение на ПМЖ или гражданство Рыбы могут получить раньше, чем рассчитывали.

Четвертый дом символизирует также корни - родителей, бабушек и дедушек, а шире - всех, кого Рыбы считают близкими или с кем живут под одной крышей. Например, мама может решить продать свое жилье и переехать к Рыбам.

"У кого-то из них, из членов семьи, может быть какая-то новость, как, знаете, как молния. Уран символизирует молнию или как гром среди ясного неба. Вы, кстати, можете узнать, что вы ждете ребенка, пополнение в семье", - добавляет астролог.

26 ноября Марс перейдет в седьмой дом - сектор брака, любви и партнерства - и пробудет там до 22 февраля, после чего вернется в шестой и останется в нем до 15 мая.

"Эти три месяца будут фокусом и приложением усилий касаемо отношений с каким-то человеком, переговоров. Может быть много встреч, полетов, а может, вы будете много в эти дни в соцсетях, на сайтах знакомств, и у вас будет много свиданий", - предположила Перл.

По ее словам, Рыбы могут уехать с кем-то на зимовку, например, на Бали или в Таиланд. Еще один вариант - трехмесячный контракт с организацией или проект для конкретного клиента.

Самый удачный период месяца

Самым благоприятным периодом месяца астролог называет 22–30 ноября, когда Венера и Юпитер образуют гармоничный аспект в 60 градусов. Он затронет и наемных сотрудников, и владельцев бизнеса, а неработающих - помощников по хозяйству.

"Последняя неделя ноября очень хорошая в плане работы, в плане нахождения работы, новой работы, каких-то новостей хороших по работе и бизнесу", - подчеркнула Перл.

Этот же промежуток будет способствовать оздоровлению: поможет найти специалиста и правильно поставить диагноз. Средства на лечение могут поступить от работы, бизнеса, сторонней помощи или благодаря росту инвестиций.

"Венера может дать операцию и даже по красоте операцию, пластическую, например. То есть это хорошее время. С 22 по 30 ноября все пройдет удачно, успешно", - отмечает астролог.

Вместе с тем Сатурн и Нептун остаются ретроградными во втором доме Рыб, отвечающем за деньги. Сатурн, по словам Перл, вероятно, вернется к прямому движению в декабре, а пока возможны обязательные траты - на детей, обучение или кредиты - либо сокращение рабочих часов.

Впрочем, давление может ощущаться не в бюджете, а в нехватке свободного времени и энергии из-за перегрузки и усталости.

"Здесь нужно высыпаться. Нептун у нас планета сна, поэтому спите как можно больше, дольше", - посоветовала Перл.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Рыб на ноябрь 2026:

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Рыбы гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп на ноябрь Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:44Украина
РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:39Война
РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Последние новости

05:31

Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

04:42

Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам — подарок, Львам — неожиданность

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

03:30

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

01:10

Армения на единороге выиграла Детское Евровидение-2026: о чем песняВидео

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
00:40

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсеВидео

24 октября, суббота
23:44

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:16

Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурсаВидео

22:34

Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

Реклама
22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в историиВидео

21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

19:44

Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

19:34

Китайский гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Обезьянам — удача, Лошадям — перемены

19:22

Экс-невеста Стиви Уандера прожила в его доме 38 лет: теперь певец требует ее выселить

19:14

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

19:11

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

19:10

США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"мнение

Реклама
19:05

Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

18:31

Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

18:21

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:12

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

17:47

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

17:37

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные срокиВидео

17:32

Почему молодежь носит черную резинку на запястье: что говорят в TikTok

17:17

Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

17:02

Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

16:54

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

16:33

"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

16:13

Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на сегодня, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

Реклама
14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять