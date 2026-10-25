Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам - подарок, Львам - неожиданность

Руслана Заклинская
25 октября 2026, 04:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 26 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам — подарок, Львам — неожиданность
Гороскоп на 26 октября 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 26 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Как отмечает AstroSage, этот день может открыть новые перспективы в финансах, карьере и личной жизни, а рассудительность и забота о близких помогут воспользоваться ими максимально удачно.

Гороскоп на завтра - Овен

Зубная боль или расстройство желудка могут доставить хлопот, поэтому обратитесь к врачу. В этот день благодаря близкому родственнику вы можете добиться успеха в бизнесе и получить финансовую выгоду. Чья-то чрезмерная реакция на денежные вопросы может вызвать напряжение дома. Вы будете скучать по другу, которого нет рядом. Не раскрывайте свои планы раньше времени, чтобы не навредить проекту. Несмотря на изнурительное начало дня, впоследствии вас ждут хорошие результаты. Найдите время для встречи с близким человеком. Любимый или любимая могут приятно удивить вас в этот день.

Гороскоп на завтра - Телец

Наслаждайтесь жизнью и ловите приятные моменты. Не спешите с инвестициями, ведь необдуманные решения могут привести к потерям. В семье возможны споры из-за денег, поэтому стоит обсудить финансовые вопросы. Романтическое приключение будет приятным, но коротким. Творческих работников ждут признание и слава. Путешествия принесут пользу, но потребуют значительных затрат. После периода недоразумений вечером вас ждут любовь и тепло от партнера.

Об источнике: AstroSage

AstroSage - индийская онлайн-платформа, посвященная астрологии, гороскопам и нумерологии. На сайте публикуются ежедневные, еженедельные и ежемесячные гороскопы, материалы о знаках Зодиака и ведической астрологии, а также предлагаются астрологические расчеты и консультационные услуги.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Начните день с йоги и медитации, чтобы сохранить энергию. В этот день возможны споры с партнером из-за финансов и лишних трат. Ваша своевременная помощь может уберечь кого-то от неприятностей. Вы погрузитесь в счастливые воспоминания. Сосредоточьтесь на работе и избегайте эмоциональных конфликтов. Вам захочется вернуться к детским увлечениям. Семейные ссоры могут сказаться на супружеских отношениях.

Гороскоп на завтра - Рак

Неожиданное путешествие может измотать вас, поэтому расслабьте мышцы с помощью массажа. Прежде чем вкладывать деньги, тщательно изучите инвестиционное предложение и посоветуйтесь с экспертами. Дети могут разочаровать вас своим безразличием к учебе. В этот день вы поймёте, что любовь способна заменить всё. На деловых встречах сдерживайте эмоции и следите за словами, чтобы не навредить репутации. Вам захочется побыть в одиночестве, и это пойдёт на пользу. Партнёр может сделать вам особенный подарок.

Гороскоп на завтра - Лев

Не расстраивайтесь из-за трудностей, ведь они помогают больше ценить счастье. Посетите светское мероприятие, чтобы поднять настроение, но не тратьте лишнего ради того, чтобы произвести впечатление на окружающих. Дома возможны неожиданности. Короткий отпуск с любимым человеком подарит незабываемые моменты, а изменения на работе будут позитивными. Старшие представители знака смогут встретиться со старыми друзьями. В этот день вы сможете убедиться, что супружеская жизнь - это не только компромиссы, но и большое счастье.

Гороскоп на завтра - Дева

Избавьтесь от мрачных мыслей, которые мешают вашему развитию. Финансовое положение улучшится. Не отрывайтесь от реальности и проведите время с друзьями. Звонок от любимого человека поднимет настроение. Тех, кто работает в сфере искусства и театра, ждут новые творческие возможности. Используйте время с умом и не тратьте его зря. В этот день партнер может сделать для вас что-то особенное.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Настройтесь на позитив и не позволяйте страхам мешать вашему развитию. Работающим людям могут понадобиться дополнительные средства, которых не хватит из-за предыдущих лишних расходов. Светские мероприятия помогут наладить отношения с влиятельными людьми. Вас ждут приятные моменты в любви. Постепенные изменения помогут добиться успеха. В этот день вы сможете проверить свои умственные способности с помощью интеллектуальных игр или творчества. А вечер с партнером может стать одним из лучших в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Прекрасный день для занятий, которые доставляют вам удовольствие. В этот день вам может повезти с получением ссуды. Короткая поездка к родственнику поможет отдохнуть от повседневных забот. Будьте открыты для любви и работайте над собой. Новые партнерства будут иметь хорошие перспективы. Помните, что нет ничего невозможного, если приложить усилия. Партнер может обидеться из-за того, что вы забыли поделиться с ним чем-то важным.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вечер в кино или ужин с партнером помогут расслабиться и поднимут настроение. Ваши творческие способности могут принести прибыль, если правильно их использовать. Друзья могут слишком вмешиваться в вашу личную жизнь, а эмоциональные переживания - беспокоить вас. Будьте честны и лаконичны в работе: вашу решительность оценят. В переписке будьте осторожны. В этот день партнер может уделять больше внимания своим родным, чем вашим, особенно в сложных ситуациях.

Гороскоп на завтра - Козерог

Комплимент от друга принесет радость и напомнит, как много вы делаете для других. В этот день посоветуйтесь со старшими родственниками по поводу финансов и сбережений. Не доверяйте личные секреты случайным знакомым. Объятия любимого человека подарят уют и удовольствие. Ваша преданность и ответственность принесут признание на работе. Найдите время для самоанализа, чтобы стать лучше. В супружеских отношениях будут царить гармония и счастье.

Гороскоп на завтра - Водолей

Будущим мамам следует быть осторожными, чтобы не поскользнуться, и избегать пассивного курения. В этот день вы можете осознать важность сбережений из-за непредвиденных расходов. Вместо личных дел вы сосредоточитесь на благотворительности и помощи другим. В личной жизни появится надежда на счастье. Тем, кто ищет работу, стоит приложить больше усилий. Неожиданный визит родственника может изменить ваши планы. Вечер подарит приятные моменты в супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша уверенность и энергия будут на высоте. Не одалживайте деньги родственникам, которые до сих пор не вернули предыдущий долг. Новые надежды и мечты будут вдохновлять вас, но успех будет зависеть от ваших собственных усилий. Одиночество может напомнить о важности близких людей. Правильные деловые контакты помогут продвинуться по карьерной лестнице. Контролируйте своё внимание, чтобы не тратить время зря. Супружеская жизнь может показаться скучной, поэтому попробуйте добавить в неё новые впечатления.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:44Украина
РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:39Война
РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Последние новости

05:31

Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

04:42

Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам — подарок, Львам — неожиданность

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

03:30

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

01:10

Армения на единороге выиграла Детское Евровидение-2026: о чем песняВидео

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
00:40

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсеВидео

24 октября, суббота
23:44

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:16

Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурсаВидео

22:34

Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

Реклама
22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в историиВидео

21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

19:44

Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

19:34

Китайский гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Обезьянам — удача, Лошадям — перемены

19:22

Экс-невеста Стиви Уандера прожила в его доме 38 лет: теперь певец требует ее выселить

19:14

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

19:11

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

19:10

США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"мнение

Реклама
19:05

Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

18:31

Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

18:21

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:12

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

17:47

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

17:37

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные срокиВидео

17:32

Почему молодежь носит черную резинку на запястье: что говорят в TikTok

17:17

Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

17:02

Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

16:54

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

16:33

"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

16:13

Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на сегодня, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

Реклама
14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять