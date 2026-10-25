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Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Мария Николишин
25 октября 2026, 03:30
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В этот период интуиция, наконец, не будет подводить китайских знаков зодиака.
Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз
Чья жизнь скоро резко изменится / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака отпустят прошлое
  • Кто откроется новым возможностям

Уже 25 октября в жизни четырех китайских знаков зодиака появится больше свободного времени. В китайском гороскопе воскресенье - это День открытий, которым управляет энергия Водяной Обезьяны.

Астрологи YourTango подчеркивают, что, поскольку Обезьяны - чрезвычайно любознательные существа, это означает, что в воскресенье знаки зодиака будут полны любопытства, пишет Главред.

видео дня

Перед кем откроются новые возможности

Крыса

Ваша склонность к глубоким размышлениям часто ставит вас в довольно невыгодное положение. Но в воскресенье жизнь станет легче, поскольку вы наконец перестанете из-за этого испытывать чувство вины. Вы можете быть хорошим другом, но в то же время позволяйте другим совершать свои ошибки.

Лошадь

25 октября вы перестанете просить кого-то составить вам компанию, потому что уже знаете, что получите отказ. Каждое ваше решение требует определенной жертвы и имеет свою цену. Вы поймете, что быть свободным - это также означает брать на себя ответственность за собственный выбор.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Змея

Вы - человек глубоких размышлений, поэтому каждая ошибка для вас становится одним из самых тяжелых переживаний. Чувство сожаления о прошлом было для вас настоящим бременем. 25 октября - это день, когда вы решите простить себя. Жизнь становится легче, когда вы понимаете, что последствия прошлого уже исчезли, и вы свободны прожить свою жизнь как можно лучше.

Петух

Вы наконец начнете верить в себя настолько, что в душе появится надежда. 25 октября вы осознаете: вы действительно одаренны. Когда кто-то делает вам комплимент, не пытайтесь его приуменьшить - это только создает неловкость. Поэтому просто скажите: "Спасибо".

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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