Особенность энергии Огня заключается в том, что она возвращает знакам зодиака страсть к жизни.

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Какие знаки зодиака ждут новые знакомства / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака удастся преодолеть одиночество

Кого ждет шанс восстановить давнюю дружбу

Уже 19 ноября для четырёх китайских знаков зодиака закончится период одиночества. Причина в том, что в четверг будет господствовать энергия Огненного Петуха.

Астрологи YourTango добавляют, что это идеальное время для новых знакомств и развлечений в компании. Все потому, что ноябрь - это месяц Собаки, символа дружбы и социальных связей, пишет Главред.

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Кому скоро удастся забыть об одиночестве

Бык

В четверг вы будете чувствовать себя менее одиноким, чем в последнее время. Дело в том, что вы стремитесь быть рядом с людьми, которые вам действительно небезразличны, а не просто со случайными прохожими, с которыми ведете лишь поверхностные разговоры.

Энергия Петуха 19 ноября побудит вас дать дружбе ещё один шанс. К концу дня вы найдёте время для людей, которые обычно включают вас в свои планы. Достаточно лишь открыть дверь - и ощущение того, что вы - словно одинокий остров посреди мира, исчезнет.

Змея

Человек, вызывающий у вас романтический интерес, станет ближе, и это одна из причин, почему в четверг вы почувствуете себя менее одинокими. Даже если вы сейчас свободны, этот день сделает вас более открытыми к новым знакомствам.

В дни Огненного Петуха может произойти много интересного, если вы решите выйти "в свет" и проявить себя. Он пробуждает в вас доброту, поэтому вы не побоитесь показать свою более мягкую сторону.

Петух

Вы давно хотели найти друзей и присоединиться к тому, чем занимаются другие. Прошло немало времени с тех пор, как вы в последний раз чувствовали, что у вашей жизни есть определённая цель. Как ни странно, разговоры часто складываются гораздо легче, когда вы активно ищете новые пути для общения.

Хотя обычно вы предпочитаете одиночество и держитесь в стороне, энергия стихии Огня, которая будет влиять на вас в четверг, пробудит искренний интерес к тому, что говорят другие. Даже малейшее проявление интереса к окружающим поможет вам осознать: вы вовсе не одиноки. Вы просто до сих пор не задействовали те возможности, которые уже есть в вашей жизни.

Дракон

В четверг ваши мысли будут возвращаться к давней дружбе, которая до сих пор остается для вас важной. В последнее время вас охватывала легкая меланхолия, ведь вы не знали, как снова сблизиться с человеком, которого от вас отдалили время и расстояние.

19 ноября у вас появится шанс восстановить эту связь. Вам будет гораздо проще обсудить то, что когда-то вызывало неловкость или дискомфорт. Вы увидите, что у вас до сих пор много общего.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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