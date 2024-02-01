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Астролог Влад Росс рассказал, что категорически нельзя делать в феврале 2024 года

Юлия Закрепа
1 февраля 2024, 11:54
Астролог подчеркнул, что в февраль месяц будет сложным и заставит понервничать.
Астролог Влад Росс рассказал, что категорически нельзя делать в феврале 2024 года
Росс рассказал о неурядицах в феврале / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Астролог Влад Росс сообщил, что в феврале произойдут глобальные изменения, в том числе и на войне, месяц будет сложным и заставит понервничать. Астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в феврале-2024.

Для благополучия и приятных изменений в жизни стоит сделать такие вещи в феврале:

  • избавляться от всего ненужного;
  • избавляться от хлама и наводить порядок в доме;
  • разрывать ненужные надоевшие связи, даже супружеские;
  • подчищать то, что мешает, что уже себя исчерпало;
  • реализовывать новые идеи или хотя бы их оформлять;
  • запускать стартапы; быть готовым к изменениям и трансформациям;
  • признаваться в чувствах и прекращать их скрывать.

Не рекомендуется в феврале делать необдуманные шаги с деньгами:

  • рисковать финансами, тратиться на удовольствия и бросать деньги на ветер; принимать ответственные решения, если чувствуете, что пока к ним не готовы;
  • переоценивать свои силы и возможности;
  • возлагать большие надежды, потому что они абсолютно не оправдаются.

Смотрите гороскоп на февраль-2024 от астролога Влада Росса, в котором он предупредил об опасностях месяца:

Кто такой Влад Росс

Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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