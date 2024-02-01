Астролог Влад Росс рассказал, что категорически нельзя делать в феврале 2024 года

Астролог Влад Росс сообщил, что в феврале произойдут глобальные изменения, в том числе и на войне, месяц будет сложным и заставит понервничать. Астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в феврале-2024.
Для благополучия и приятных изменений в жизни стоит сделать такие вещи в феврале:
- избавляться от всего ненужного;
- избавляться от хлама и наводить порядок в доме;
- разрывать ненужные надоевшие связи, даже супружеские;
- подчищать то, что мешает, что уже себя исчерпало;
- реализовывать новые идеи или хотя бы их оформлять;
- запускать стартапы; быть готовым к изменениям и трансформациям;
- признаваться в чувствах и прекращать их скрывать.
Не рекомендуется в феврале делать необдуманные шаги с деньгами:
- рисковать финансами, тратиться на удовольствия и бросать деньги на ветер; принимать ответственные решения, если чувствуете, что пока к ним не готовы;
- переоценивать свои силы и возможности;
- возлагать большие надежды, потому что они абсолютно не оправдаются.
Смотрите гороскоп на февраль-2024 от астролога Влада Росса, в котором он предупредил об опасностях месяца:
Кто такой Влад Росс
Влад Росс - украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
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