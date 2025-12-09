Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

Сергей Кущ
9 декабря 2025, 09:01
83
Жизнь с этими знаками зодиака редко бывает скучной.
5 знаков зодиака, которые чаще других притягивают неприятности
5 знаков зодиака, которые чаще других притягивают неприятности / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Овны известны своей взрывной энергией
  • Стрельцы — вечные путешественники и любители риска

Некоторые люди словно магнитом притягивают к себе странные ситуации, конфликты и неожиданные проблемы. Астрологи утверждают, что дело может быть не только в характере, но и в знаке зодиака.

Эксперты назвали пять знаков, представители которых чаще остальных оказываются в центре неприятностей.

видео дня

Овен — импульсивный первопроходец

Овны известны своей взрывной энергией, смелостью и жаждой действий. Они не любят долго раздумывать и часто бросаются в новые ситуации без плана. Именно эта импульсивность нередко приводит к проблемам. Овны предпочитают сначала сделать, а потом разбираться с последствиями — поэтому неприятные сюрпризы для них не редкость.

Близнецы — любопытный провокатор

Близнецы обожают общение, информацию и новые впечатления. Их активный ум и любовь к разговорам часто втягивают их в чужие истории, споры и даже интриги. Иногда одно неосторожно сказанное слово может привести к целой цепочке недоразумений. Их любопытство нередко становится причиной неожиданных трудностей.

Лев — магнит для драмы

Львы стремятся быть в центре внимания, а вместе с популярностью к ним часто приходит и драма. Их яркий характер, гордость и желание, чтобы все вращалось вокруг них, могут провоцировать конфликты. Однако харизма и уверенность обычно помогают Львам выпутываться даже из самых громких неприятностей.

Скорпион — мастер сложных ситуаций

Скорпионы живут на высоких эмоциональных оборотах. Они склонны глубоко вникать в события, искать скрытые мотивы и тайны. Такой подход нередко втягивает их в запутанные ситуации, где возникают недопонимания, подозрения и конфликты. Их страсть и интенсивность делают жизнь яркой, но далеко не спокойной.

Стрелец — искатель приключений

Стрельцы — вечные путешественники и любители риска. Они легко принимают спонтанные решения и готовы сорваться в неизвестность без особых раздумий. Чаще всего это приводит к ярким впечатлениям, но иногда и к серьезным проблемам. Однако Стрельцы умеют относиться к неудачам с юмором и превращать трудности в истории для рассказов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:46Украина
В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:53Украина
Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

08:45Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Последние новости

10:23

Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

09:58

Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

Реклама
08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

Реклама
21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять