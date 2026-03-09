Укр
Вселенная снимает испытания: трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе

Сергей Кущ
9 марта 2026, 09:35
Иногда самый сложный этап — это переходный момент перед светлой полосой.
Трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе
Трем знакам зодиака станет проще уже на этой неделе / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • У кого наконец-то закончится тяжелый период
  • Как действовать далее

После напряжённого астрологического фона середины марта некоторые знаки зодиака наконец почувствуют облегчение. Период с 9 по 15 марта окажется проверкой на терпение, но уже сразу после него жизнь станет понятнее, спокойнее и управляемее.

Астрологи отмечают: для трёх знаков это время станет точкой разворота к более лёгкому и гармоничному этапу.

Стрелец: напряжение в общении наконец спадёт

Неделя начинается с испытаний на выдержку. Квадратура Луны к Марсу и Меркурию в сочетании с ретроградным Меркурием создаёт риск конфликтов, особенно в рабочих вопросах. Непродуманные слова, резкие реакции и споры на почве эго могут обострить отношения с важными людьми.

Обычно вы действуете импульсивно, но сейчас лучше сбавить темп. Не всё, что приходит в голову, стоит озвучивать. Если что-то непонятно — уточняйте, а не додумывайте.

К концу недели соединение Меркурия и Марса может усилить напряжение и путаницу. Однако это временно. Как только астрологическое давление ослабнет, разговоры станут проще, а недопонимания уйдут. Главное — не зацикливаться на собственной правоте. Уже после этой недели вы почувствуете заметное облегчение.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог: хаос сменится ясностью

Для вас неделя связана с перегрузкой в сфере общения и внутренним сопротивлением переменам. Ретроградный Меркурий активирует дом коммуникаций, а Солнце и Марс усиливают напряжение. Возможны вспышки раздражения, задержки и недопонимание даже в простых бытовых вопросах.

Важно помнить: задержки — не провал, а часть процесса. Сейчас лучше не давить, а прояснять. Спокойный диалог окажется эффективнее жёсткого контроля.

Оппозиция планет между домом семьи и карьерой может потребовать новых границ и решений старых вопросов. Не замыкайтесь — открытый разговор ускорит развязку.

После 15 марта туман начнёт рассеиваться. Пошаговый подход вернёт чувство контроля, а ситуации, казавшиеся запутанными, станут предельно ясными.

Рыбы: неопределённость уйдёт, появится направление

Ретроградный Меркурий в вашем первом доме создаёт ощущение "зависшей реальности". Планы туманны, решения даются трудно, а будущее кажется неопределённым. Вам непривычно двигаться без чёткого понимания направления.

Солнце усиливает внимание к вашей персоне, а Марс добавляет раздражительности — особенно ближе к концу недели. Возникает желание срочно что-то менять, но сейчас не лучшее время для стартов.

Этот период нужен для переосмысления, а не для рывка вперёд. Не стройте жёстких планов и не начинайте крупные проекты, пока ситуация нестабильна.

Хорошая новость в том, что это временно. После недели внутренний туман рассеется, появится ясность, и решения начнут приниматься легче. Вы снова почувствуете почву под ногами.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

