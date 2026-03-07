Настоящие иконы стиля: три знака зодиака с безупречным вкусом

Почему одни люди без труда создают стильные образы и уютный интерьер, а другие даже не обращают на это внимание? Возможно, все дело в знаке зодиака.

Топ-3 знака зодиака, которых можно назвать настоящими стилягами / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Кто обладает непревзойденным чувством стиля

Каким знакам зодиака нет никакого дела до своего образа

Чувство стиля и эстетический вкус могут проявляться у людей по-разному. Одни легко подбирают гармоничные образы и создают красивое пространство вокруг себя, а другим это дается сложнее. Астрологи считают, что на восприятие красоты и стиль может влиять знак зодиака.

Астролог Джейми Райт назвала три знака зодиака с безупречным вкусом и еще два, которым это безразлично.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы являются самым эстетически одаренным знаком зодиака. Весами управляет планета красоты Венера, поэтому они ценят хороший вкус. Весы не любят показную роскошь и следование трендам, они предпочитают коллекционировать вневременные и элегантные вещи для дома и гардероба, которые привлекают внимание, но при этом не являются кричащими, пишет PureWow.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Как и Весы, Телец находится под влиянием планеты любви Венеры, поэтому чувство красоты, равновесия и эстетики ему свойственны от природы. Однако, в отличие от Весов, Телец — земной знак, поэтому, если Весы в основном озабочены идеями, связанными с одеждой или предметами, то Телец больше заботится о том, какие ощущения они вызывают.

Именно поэтому Тельцы могут сделать спортивную одежду достойной красной дорожки и создать гламурный образ, даже если одели халат.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы внимательны к деталям, поэтому они занимают первое место среди знаков зодиака по эстетике.

Девы могут быть придирчивыми, но они также умеют создавать атмосферу и соответствовать моменту.

"Если вам нужны дополнительные доказательства, просто взгляните на безупречный стиль Блейк Лайвли, Зендаи и Бейонсе", - сказала Райт.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Знаки зодиака, которые не обращают внимание на стиль

Скорпион (22 октября - 21 ноября)

Скорпионы известны многими вещами, но эстетика к ним не относится. Хотя представители этого знака зодиака отлично выглядят в более дерзком, панковском или готическом стиле, они строят свою жизнь, исходя из своего настроения, а не из внешнего вида.

Когда Скорпион по-настоящему уверен в себе, он произведет фурор, но когда у него плохой день, он без зазрения совести появится на официальном мероприятии в уггах.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стиль Стрельцов можно описать как "Я немного нелепый, но я свободный". И хотя представители этого знака зодиака являются яркими личностями, их вкус порой вызывает вопросы.

Стрельцы склонны любить вещи одновременно кричащие и сентиментальные, и больше озабочены тем, чтобы заявить о себе, чем соответствовать общему стилю. Их гардероб и дома часто наполнены диковинными вещами, которые либо любят, либо ненавидят, но золотой середины нет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

О ресурсе: PureWow PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни. Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия. PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях. Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

