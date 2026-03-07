Какой цвет интерьера привлечет удачу: идеальные оттенки для каждого знака зодиака

Правильно подобранные цвета могут не только подчеркнуть стиль, но и усилить положительную энергетику дома.

Астролог назвала идеальную палитру дома для каждого знака зодиака / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как узнать свой цвет по гороскопу

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака

У каждого знака зодиака есть цвета, которые усиливают его энергию и привлекают удачу. Эти оттенки можно использовать в одежде, интерьере или аксессуарах, чтобы чувствовать себя увереннее и гармоничнее.

Астролог Джейми Райт рассказала, какие цвета у каждого знака зодиака. По мнению эксперта, эти палитры помогут начать создавать свой шедевр в интерьере.

Какие цвета у 12 знаков зодиака

Цветовая палитра знака зодиака Овен: ярко-розовый, коралловый, ярко-оранжевый, жёлтый.

"Как первый знак зодиака, Овны — целеустремленные люди. Эти существа, находящиеся под влиянием Марса, тянутся к цветам с яркой, теплой гаммой", — рассказала Райт изданию PureWow.

Но какими бы страстными вы ни были, покрасить весь дом в ярко-розовый цвет от пола до потолка, вероятно, нереально. Поэтому выберите нейтральную палитру, дополнив ее яркими акцентами.

Цветовая палитра знака зодиака Телец: зеленый "матча", землисто-коричневый, теплый белый.

"Тельцом управляет планета любви Венера, которая традиционно ассоциируется с белым и зеленым цветами. Телец олицетворяет плодородные первые дни весны, и он чувствует себя в своей стихии с цветами, которые одновременно и "земные", и яркие", - рассказала астролог.

Тельцу нужны растения в доме, а с ними хорошо сочетается свет. Поэтому идеальная цветовая палитра для Тельца создаст ощущение, что вы только что попали на природу. Чтобы получить текстурированное, землистое покрытие для стен, попробуйте краску с отделкой под штукатурку.

Цветовая палитра знака зодиака Близнецы: бугенвиллея, жакаранда, форзиция жёлтая.

Сезон Близнецов — это когда весна переходит в лето, и цветы в полном расцвете. Райт советует быть смелыми в выборе оттенков. Купите ярко-желтые стулья и великолепные лавандовые цветы, ведь даже в разгар зимы Близнецы жаждут летнего солнца.

Цветовая палитра знака зодиака Рак: мятно-зеленый, бледно-бирюзовый, светло-розовый и коралловый.

Что касается Раков, то это люди, родившиеся летом и имеющие чувствительную натуру. Они любят цвета, которые могут быть не слишком яркими, но определенно обладают глубиной.

Раки смело могут приобрести бархатный диван нежно-розового цвета. Дополните этот розовый акцент нефритовыми вставками, которые добавят нужные зеленые оттенки в вашу палитру. Они также придадут антикварный оттенок, который особенно любят Раки.

Цветовая палитра знака зодиака Лев: рубиновый, аметистовый, золотистый с блестками.

"Львы — яркие и броские, они любят привлекать к себе внимание, куда бы ни пошли. Королевские драгоценные оттенки, такие как рубиново-красный и аметистово-фиолетовый, позволяют им чувствовать себя настоящими королевами", — говорит Райт.

Астролог советует играть с текстурами. Используйте многослойные ковры с узорами. Украсьте книжные полки блестящими золотыми и латунными подсвечниками и подставками для книг. Поищите на блошиных рынках аметистовые украшения, чтобы добавить королевский шик вашему журнальному столику.

Цветовая палитра знака зодиака Дева: кремовый, песочный, слоновая кость.

"Девы — дети лета, и хотя они любят нейтральные цвета, важно, чтобы они были светлыми и воздушными. Вспомните: практичность и красоту постельного белья, развешенного на бельевой веревке в Италии", — говорит Райт.

Никаких резких белых оттенков. Девам нужно чувствовать себя как в спа-салоне, находясь в собственной гостиной.

Еще один способ сохранить нейтральную палитру мягкой — это многослойность: подушки, ковры, пледы. Выбирайте также самые мягкие текстуры, чтобы избежать резкости, которую может создать избыток белого цвета.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Цветовая палитра знака зодиака Весы: черный, угольно-серый, оливковый.

Черный цвет в вашей палитре может наводить на мысль о "холостяцкой квартире", но, как говорит Райт, Весы любят красоту, но также любят сливаться с окружающей обстановкой. Они склонны тяготеть к цветам, которые напоминают шикарный камуфляж.

Астролог советует воспринимать черный как нейтральный акцент, который создает баланс — а никто не любит баланс больше, чем Весы. Используйте черный, чтобы подчеркнуть мягкие оливковые и серые оттенки в вашем пространстве. Это могут быть черные краны, ручки, кастрюли и сковородки, свечи и многое другое. Сохраните мягкость стен с помощью текстурированной угольно-черной краски.

Цветовая палитра знака зодиака Скорпион: темно-красный, бордовый, теплый коричневый.

"Скорпионами управляет Марс, буквально красная планета. Глубокие красные тона особенно помогают Скорпионам соединиться со своей загадочной и сексуальной сущностью", - сказал Райт.

Скорпионам понравится восточный ковер, коричневый диван, деревянные элементы. Представителей этого знака зодиака привлекает глубина, которую привносят искусно изготовленные деревянные изделия — как с точки зрения эстетического восприятия, так и с точки зрения истории. Скорпионы любят окружать себя предметами, которые имеют смысл и рассказывают истории. Это означает, что нужно исследовать блошиные рынки в поисках подержанных или сделанных вручную вещей, соответствующих вашим предпочтениям.

Цветовая палитра знака зодиака Стрелец: яркий и насыщенный желтый, фиолетовый и оранжевый.

"Стрельцами управляет Юпитер — планета удачи, расширения и возможностей, — который ассоциируется с желтым и фиолетовым цветами. Стрельцы также обладают отличным чувством юмора и не относятся к себе слишком серьезно, поэтому они любят экспериментировать с цветами, которые усиливают их игривую сторону", — объяснила Райт.

Нейтральные цвета не понравятся Стрельцам — им нужна изюминка. Покрасьте стены в желтый цвет и купите оранжевое кресло.

"Если в вашей гостиной не будет ощущения, что взорвалась радуга, вам, вероятно, стоит проверить свою натальную карту", - добавила астролог.

Цветовая палитра знака зодиака Козерог: черный, серебристый, золотой.

Козерогами управляет Сатурн — планета структуры и дисциплины, которая ассоциируется с тьмой и черным цветом. Цветовая палитра отражает их серьезный подход к жизни. Но их успех также сопровождается обилием серебра и золота.

В доме Козерога вы, возможно, не найдете много цвета, но вы обязательно найдете смелые узоры и уверенные формы.

Цветовая палитра знака зодиака Водолей: фуксия, пурпурный, салатовый.

"У Водолеев есть некая загадочность, но в душе они просто дети — чрезвычайно утонченные дети", — так Райт описывает 11-й знак зодиака.

Фуксия, маджента и шартрез — довольно насыщенные цвета для всего дома. Воспринимайте эти глубокие оттенки как акценты. Обратите внимание на яркий поп-арт, китчевые безделушки и тонированное стекло.

Цветовая палитра знака зодиака Рыбы: бирюзовый, насыщенный бирюзовый, лазурно-синий.

"Рыбы чувствуют себя в своей стихии с цветами, которые вписываются в эстетику сипанка или вейпорвейва", — говорит Райт.

Рыбы должны оглянуться вокруг и почувствовать вдохновение. Астролог советует окутать себя успокаивающими оттенками синего, чтобы почувствовать себя под водой. Это очень важно для одного из самых чувствительных знаков зодиака.

