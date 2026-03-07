Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Вы узнаете:
Астролог назвала шесть знаков зодиака, которым особенно повезёт в оставшуюся часть марта 2026 года. По словам эксперта, редкое сочетание планетарных аспектов открывает этим представителям зодиакального круга двери к деньгам, карьерным возможностям и судьбоносным знакомствам.
Лев
Львы становятся одними из главных счастливчиков конца месяца — особенно в сфере партнёрств и сотрудничества. Лунное затмение 3 марта стало отправной точкой для мощного финансового роста через работу с другими людьми.
Астролог советует внимательнее относиться к возможностям для нетворкинга: случайные встречи способны запустить карьерный прорыв. Более того, деловой партнёр может раскрыть важную информацию, которая полностью изменит способ заработка и откроет новые источники дохода.
Водолей
Водолеи почувствуют резкий прилив удачи после перехода Венеры в знак Овна 6 марта. Чем активнее вы общаетесь и выходите в люди, тем сильнее работает благоприятная энергия.
Лунное затмение усиливает тему пассивного дохода: деньги могут приходить легче, без изнуряющей гонки за каждой возможностью. Финансовые потоки становятся стабильнее, а усилия — эффективнее.
Рак
Для Раков продолжается так называемый "изумрудный год" — период редкой удачи и ярких шансов. Ситуация усилится после завершения ретроградного Юпитера 10 марта.
Во второй половине месяца Раков ждут перспективные предложения, рост влияния и повышенное внимание со стороны окружающих. Харизма усиливается, а личное присутствие становится особенно притягательным.
Близнецы
Несмотря на ретроградный Меркурий, Близнецы входят в удачную финансовую фазу. После 10 марта открываются возможности для роста личного дохода.
Это благоприятное время для:
- переговоров о повышении
- заключения сделок
- продажи имущества
- запуска коммерческих идей
Март также подходит для уверенного отстаивания своих интересов — как в работе, так и в партнёрствах.
Стрелец
Стрельцы почувствуют финансовую стабильность через успехи партнёра или супруга. Возможны:
- повышение зарплаты у близкого человека
- выгодное деловое предложение
- более перспективная должность
Карьерная удача усиливается, особенно если сохранять фокус на текущих проектах. Конец месяца приносит уверенность в завтрашнем дне и рост доходов.
Овен
С 6 марта, когда Венера входит в знак Овна, начинается одно из самых удачных времён года. Планета любви и денег усиливает личную привлекательность и магнетизм.
Это период, когда:
появляются новые карьерные возможности
легче заводятся полезные знакомства
растёт уверенность в себе
Астролог подчёркивает: чем активнее Овны взаимодействуют с людьми, тем сильнее становится поток удачи. Социальная активность напрямую влияет на успех.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
