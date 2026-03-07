Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Правильные знакомства, смелые решения и готовность действовать помогут этим знакам зодиака заметно улучшить финансовое и профессиональное положение.

https://horoscope.glavred.info/budet-vezti-vo-vsem-znaki-zodiaka-kotorym-mart-prineset-neozhidannyy-uspeh-10746821.html Ссылка скопирована

Знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Близнецы входят в удачную финансовую фазу

Львы становятся одними из главных счастливчиков конца месяца

Астролог назвала шесть знаков зодиака, которым особенно повезёт в оставшуюся часть марта 2026 года. По словам эксперта, редкое сочетание планетарных аспектов открывает этим представителям зодиакального круга двери к деньгам, карьерным возможностям и судьбоносным знакомствам.

Лев

Львы становятся одними из главных счастливчиков конца месяца — особенно в сфере партнёрств и сотрудничества. Лунное затмение 3 марта стало отправной точкой для мощного финансового роста через работу с другими людьми.

видео дня

Астролог советует внимательнее относиться к возможностям для нетворкинга: случайные встречи способны запустить карьерный прорыв. Более того, деловой партнёр может раскрыть важную информацию, которая полностью изменит способ заработка и откроет новые источники дохода.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи почувствуют резкий прилив удачи после перехода Венеры в знак Овна 6 марта. Чем активнее вы общаетесь и выходите в люди, тем сильнее работает благоприятная энергия.

Лунное затмение усиливает тему пассивного дохода: деньги могут приходить легче, без изнуряющей гонки за каждой возможностью. Финансовые потоки становятся стабильнее, а усилия — эффективнее.

Рак

Для Раков продолжается так называемый "изумрудный год" — период редкой удачи и ярких шансов. Ситуация усилится после завершения ретроградного Юпитера 10 марта.

Во второй половине месяца Раков ждут перспективные предложения, рост влияния и повышенное внимание со стороны окружающих. Харизма усиливается, а личное присутствие становится особенно притягательным.

Близнецы

Несмотря на ретроградный Меркурий, Близнецы входят в удачную финансовую фазу. После 10 марта открываются возможности для роста личного дохода.

Это благоприятное время для:

переговоров о повышении

заключения сделок

продажи имущества

запуска коммерческих идей

Март также подходит для уверенного отстаивания своих интересов — как в работе, так и в партнёрствах.

Стрелец

Стрельцы почувствуют финансовую стабильность через успехи партнёра или супруга. Возможны:

повышение зарплаты у близкого человека

выгодное деловое предложение

более перспективная должность

Карьерная удача усиливается, особенно если сохранять фокус на текущих проектах. Конец месяца приносит уверенность в завтрашнем дне и рост доходов.

Овен

С 6 марта, когда Венера входит в знак Овна, начинается одно из самых удачных времён года. Планета любви и денег усиливает личную привлекательность и магнетизм.

Это период, когда:

появляются новые карьерные возможности

легче заводятся полезные знакомства

растёт уверенность в себе

Астролог подчёркивает: чем активнее Овны взаимодействуют с людьми, тем сильнее становится поток удачи. Социальная активность напрямую влияет на успех.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред