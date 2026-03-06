Привлекут деньги и удачу: каких знаков зодиака закрутит финансовый вихрь

Астрологи говорят, что финансовая удача в пятницу очень особенная.

Кто встанет на путь финансового успеха / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Трех китайских знаков зодиака ждет удача и финансовый успех уже 6 марта. Пятница – День установления под знаком Земляного Кролика.

По словам астрологов, энергия Кролика едва заметна, но она способствует интуиции, правильному выбору времени и распознаванию момента, когда что-то становится достойным того, чтобы его достичь. Из-за этого тон дня направлен на посадку чего-то, что тихо перерастет в процветание.

Кроме того, финансовая удача в пятницу очень особенная. Она приходит через идеи и инстинкты, которые оказываются правильными, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Какие знаки зодиака встанут на путь финансового успеха

Кролик

В пятницу вы почувствуете изменения раньше всех остальных. Это может произойти из-за разговора, где кто-то небрежно упоминает проблему. Именно это сформирует в вашей голове необычную идею. Вы будете понимать, что точно знаете, как решить проблему или как превратить ситуацию в возможность. Финансовые последствия этого начнут разворачиваться быстрее, чем ожидалось.

Лошадь

6 марта вы проснетесь с необычайной уверенностью в чем-то, что раньше казалось азартной игрой, и почувствуете призыв к действию. Вы можете отправить сообщение или подать идею, которую долго сдерживали. Вместо того, чтобы слишком обдумывать это, доверьтесь божественному времени. В этот день все будет четко сигнализировать о том, что деньги и признание идут к вам, если вы будете продолжать.

Свинья

В этот день ваше благосостояние приходит благодаря щедрости. Вы можете помочь кому-то, не ожидая ничего взамен. Это взаимодействие мгновенно поднимет вам настроение. После этого вас могут ждать неожиданные хорошие новости, связанные с деньгами или работой.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

