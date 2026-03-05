Укр
Читать на украинском
  Новости
  Гороскоп

Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака: кто среди счастливчиков

Виталий Кирсанов
5 марта 2026, 16:54
Представители пяти знаков зодиака смогут заметно улучшить личную жизнь и укрепить отношения.
Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака
Судьба подарит любовь и гармонию пяти знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Дев и Козерогов
  • Гороскоп для Близнецов и Скорпионов
  • Гороскоп для Весов

Астрологи подготовили любовный прогноз на период с 9 по 15 марта 2026 года. В это время представители нескольких знаков зодиака смогут заметно улучшить личную жизнь и укрепить отношения. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

Начало недели ознаменуется переходом астероида Веста в знак Рыб 9 марта. Это астрологическое событие усиливает темы верности, искренности и эмоциональной вовлеченности в отношениях. Завершится неделя переходом астероида Цереры в знак Тельца 15 марта, что будет способствовать стремлению к стабильности, заботе и созданию прочной основы в партнерстве.

видео дня

Важным моментом этого периода станет также переход Юпитера в прямое движение в Раке 10 марта. Планета удачи и роста, разворачиваясь в директное положение, приносит больше ясности и гармонии в сферу личной жизни. Это подходящее время, чтобы немного замедлиться, уделить внимание любимому человеку и ценить простые, но искренние проявления чувств. Сейчас особенно важны забота, поддержка и совместно проведенные моменты.

Дева

Девам на этой неделе стоит доверять своим чувствам и не сомневаться в них. С переходом Весты в Рыбы 9 марта усиливается желание углубить отношения с человеком, который находится рядом.

Эта энергия помогает восстановить эмоциональную близость, особенно если в последнее время между вами возникала дистанция. Постепенно отношения могут стать более стабильными и теплыми, а разговоры о чувствах - более открытыми.

Влияние водного знака усиливает ощущение взаимной поддержки и понимания. Постарайтесь не торопить события и уделяйте внимание простым радостям: искренним разговорам, совместному отдыху и заботе друг о друге.

Если вы сейчас одиноки, не бойтесь проявить свою уязвимость. На этой неделе особенно важно позволить себе не только отдавать внимание, но и принимать его. Именно так может возникнуть глубокая и значимая связь.

Козерог

Для Козерогов наступает период движения вперед. После перехода Юпитера в прямое движение 10 марта в сфере отношений появляется больше ясности и новых перспектив.

Юпитер традиционно ассоциируется с расширением возможностей и удачей, поэтому его директное движение может открыть перед вами новые романтические возможности.

Период ретроградности этой планеты помог вам лучше понять собственные желания и разобраться в чувствах. Теперь начинается этап, когда можно строить планы на будущее и действовать более уверенно.

Если вы пока не состоите в отношениях, не стоит избегать знакомств. Последние месяцы могли быть временем анализа прошлых связей, но сейчас важно открыть себя для новых встреч. Судьба может подарить шанс познакомиться с человеком, с которым возможно построить серьезные и стабильные отношения.

Близнецы

Близнецам на этой неделе важно не держать переживания внутри. Когда 11 марта Луна в третьей четверти окажется в Стрельце, появится подходящий момент, чтобы отпустить прошлые эмоции.

Некоторые события из прошлого могут до сих пор влиять на ваше нынешнее состояние. Однако постоянное возвращение к прежним переживаниям мешает двигаться вперед.

Постарайтесь откровенно поговорить с партнером о том, что вас тревожит, или честно определить для себя, какие обиды и эмоции вы готовы оставить позади.

Иногда завершение отношений происходит не случайно - это может быть важным жизненным уроком. Энергия Луны в Стрельце поможет освободиться от прошлого и открыть пространство для более гармоничной любви.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе важно четко определить свои намерения. Если отношения действительно важны для вас, стоит вложить в них больше искренности и энергии.

Астрологические события этой недели могут оказаться значимыми для личной жизни. 12 марта Марс соединяется с Северным узлом в Рыбах, а 15 марта Церера переходит в знак Тельца. Такое сочетание нередко указывает на судьбоносные изменения.

Северный узел связан с жизненным предназначением, Марс дает решительность и желание действовать, а Церера усиливает стремление к стабильности и надежности в отношениях.

Если вы одиноки, на этой неделе может измениться тип людей, которых вы притягиваете. Появится более сильное желание найти настоящего партнера, а не временную связь. Чем честнее вы будете с собой относительно собственных ожиданий, тем выше шанс встретить человека с похожими ценностями.

Весы

Весам в этот период важно быть честными с собой и не сдерживать эмоции. 13 марта Лилит в Стрельце образует гармоничный аспект с Венерой в Овне, что создает благоприятные условия для откровенных разговоров.

За последнее время вы могли пройти через внутренние перемены, и теперь может возникнуть желание пересмотреть некоторые аспекты отношений.

Если у вас есть сомнения относительно будущего связи, лучший способ разобраться - открыто обсудить свои чувства с партнером. Энергия Лилит способствует прямоте и честности, помогая сказать то, что долго оставалось невысказанным.

Если вы свободны, эта неделя может принести интересное знакомство. Новый человек может оказаться гораздо ближе вам по ценностям и взглядам на жизнь.

Будьте естественными и не пытайтесь подстраиваться под чужие ожидания. Искренность и подлинность станут главным магнитом для людей, которые действительно подходят вам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

