Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Большая удача и успех окрылят четырех китайских знаков зодиака 5 марта. Четверг имеет энергию Дня установления под знаком Земляного Тигра, что твердо подчеркивает смелость.
Астрологи рассказывают, что Дни установления – это то время, когда начинает закрепляться импульс. Энергия Тигра позволяет уверенно двигаться вперед. В то же время энергия Земли добавляет стабильности и показывает, что все мечты – реальны, пишет Главред со ссылкой на YourTango.
Кому улыбнется феерическая удача
Тигр
В четверг вы почувствуете толчок. Что-то обострит ваш ум, поэтому решение, которое еще вчера казалось сложным, вдруг станет очевидным. Вас также может ждать хорошая новость, связанная с работой или деньгами. Это ваше время.
Обезьяна
В этот день что-то неожиданное привлечет ваше внимание. Случайный комментарий может породить идею, от которой вам будет трудно отказаться. Действовать на ее основе кажется естественным и важным. Также вас может ждать счастливый поворот, связанный с божественным временем.
Змея
5 марта вы осознаете, что недооценивали свое собственное влияние. Кто-то может сильно реагировать на то, что вы говорите. Реакция будет положительной, и она откроет вам глаза на то, насколько весом ваш голос сейчас. Признание побудит вас шире думать о своей работе и заработках. В вашем уме начнет формироваться новое направление, которое со временем может значительно увеличить ваш доход.
Собака
Вы тихо строили что-то за кулисами, а четверг приносит момент, когда другие начинают это замечать. Любопытство других сигнализирует о том, что вы наткнулись на что-то достойное внимания. Из-за этого вы почувствуете подтверждение и начнете видеть, как этот путь может принести стабильность и успех.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
