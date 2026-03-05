Им действительно повезет: фортуна вот-вот улыбнется четырем знакам зодиака

Астрологи отмечают, что энергия этого дня позволяет уверенно двигаться вперед.

Кого ждет всплеск успеха / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака встанет на путь стабильности и успеха

Кого ждет хорошая новость

Большая удача и успех окрылят четырех китайских знаков зодиака 5 марта. Четверг имеет энергию Дня установления под знаком Земляного Тигра, что твердо подчеркивает смелость.

Астрологи рассказывают, что Дни установления – это то время, когда начинает закрепляться импульс. Энергия Тигра позволяет уверенно двигаться вперед. В то же время энергия Земли добавляет стабильности и показывает, что все мечты – реальны, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Кому улыбнется феерическая удача

Тигр

В четверг вы почувствуете толчок. Что-то обострит ваш ум, поэтому решение, которое еще вчера казалось сложным, вдруг станет очевидным. Вас также может ждать хорошая новость, связанная с работой или деньгами. Это ваше время.

Обезьяна

В этот день что-то неожиданное привлечет ваше внимание. Случайный комментарий может породить идею, от которой вам будет трудно отказаться. Действовать на ее основе кажется естественным и важным. Также вас может ждать счастливый поворот, связанный с божественным временем.

Змея

5 марта вы осознаете, что недооценивали свое собственное влияние. Кто-то может сильно реагировать на то, что вы говорите. Реакция будет положительной, и она откроет вам глаза на то, насколько весом ваш голос сейчас. Признание побудит вас шире думать о своей работе и заработках. В вашем уме начнет формироваться новое направление, которое со временем может значительно увеличить ваш доход.

Собака

Вы тихо строили что-то за кулисами, а четверг приносит момент, когда другие начинают это замечать. Любопытство других сигнализирует о том, что вы наткнулись на что-то достойное внимания. Из-за этого вы почувствуете подтверждение и начнете видеть, как этот путь может принести стабильность и успех.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

