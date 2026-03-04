Укр
Спорить бесполезно: названы три самых упрямых знака зодиака

Анна Ярославская
4 марта 2026, 03:30
Кто всегда прав, а кто легко уступает? Астрологический разбор знаков зодиака.
Гороскоп
Самые упрямые знаки зодиака: кто никогда не меняет своё мнение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему Тельцов невозможно переубедить
  • Какой бонус можно получить от общения с Рыбами
  • Почему не стоит спорить со Львом

У каждого из нас есть такой друг или член семьи, который известен своей упрямостью и непоколебимой приверженностью своим убеждениям. И как только такие люди приняли решение, попытка убедить их взглянуть на вещи по-другому обречена на провал.

Астрологи назвали самые упрямые знаки зодиака, а также их аналоги - знаки зодиака, которые чаще всего проявляют гибкость или просто плывут по течению.

Какой знак зодиака самый упрямый

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы наслаждаются окружающими их чувственными удовольствиями — постельным бельем, успокаивающими плейлистами, свежеиспеченным печеньем. Эти земные знаки находят утешение в знакомом. Поэтому, когда вы встречаетесь с другом-Тельцом , ожидайте привычных вещей: ужин в их любимом месте, за которым последует просмотр фильма, который они видели сотни раз.

Тельцы обдуманно проводят время и не отступят от намеченного плана. Будучи фиксированными знаками, они легко зацикливаются на системах убеждений. Эти привычные действия дают им чувство безопасности, пишет PureWow.

Козерог (21 декабря - 20 января)

Козероги видят жизнь как гору и полны решимости преодолеть каждое острое препятствие, пока не достигнут вершины. Они — высокоэффективные люди и блюстители правил, предъявляющие к себе и другим невероятно высокие требования.

И хотя земные знаки чрезвычайно самокритичны, Козероги знают, что лучше всего справляются с принятием жизненных решений (потому что полагаться только на других — не их сильная сторона). Каждый день Козерога тщательно распланирован — от еды до одежды. Поэтому неудивительно, что они неохотно отходят от привычного ритма жизни. Самодостаточность — отличительная черта Козерогов. Они не позволят никому встать на пути к своим целям, даже если эта цель — получить контроль над выбором музыки во время долгой поездки.

Лев (23 июля - 22 августа)

Если вы никогда не спорили со Львом, считайте себя счастливчиком, потому что эти огненные знаки ни за что не сдвинутся с места. Их упрямство в основном объясняется тем, что они часто крайне не любят признавать свою неправоту, поэтому готовы и хотят поссориться — даже если это последнее, что они сделают.

В то же время упрямство делает Львов преданными и верными друзьями.

Самые гибкие знаки зодиака

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы способны бродить по миру, погружаясь в глубины чужих эмоций. Они чувствуют, когда вы лжете о своих планах на выходные или беспокоитесь о новой работе.

Рыбы - один из четырех изменчивых знаков зодиака, они могут подстраиваться под энергетику любого помещения. Интуитивные водные знаки способны сопереживать мыслям и чувствам своих спутников.

Если вы спросите у них, какой сериал они хотели бы посмотреть, адаптивные Рыбы с радостью поддержат ваш выбор. Рыбы чувствуют себя реализованными, когда помогают другим. Но когда дело доходит до уединения, Рыбы очень щепетильны в том, как они расслабляются и уединяются (поэтому обязательно дайте им достаточно места, чтобы они могли отдохнуть).

Близнецы (20 мая - 21 июня)

Для любознательных Близнецов идеи — это валюта. Эти интеллектуальные воздушные знаки процветают благодаря игривым дебатам и быстрым шуткам. Подобно ветру, мысли Близнецов не задерживаются на одном месте долго. Они готовы менять свои убеждения в своем непрестанном стремлении к знаниям.

Близнецы постоянно разрываются между двумя противоположностями, когда дело доходит до принятия решений. Один из Близнецов хочет отдохнуть на пляже, другой — взять доску для серфинга и отправиться покорять волны. Поэтому Близнецы будут рады, если кто-то сломает их внутренний барьер. Жажда новых концепций и приключений делает спонтанность для Близнецов настоящим удовольствием. А вот обязательства, твердые планы и непоколебимые мнения - это для них не так актуально.

Ранее Главред писал, какие именно знаки зодиака склонны к тому, чтобы верить в неправдоподобное и иногда заблуждаться.

О ресурсе: PureWow

PureWow — американское издание, основанное в 2010 году, которое позиционирует себя как источник вдохновения и практических советов для улучшения повседневной жизни.

Контент выходит на сайте, в рассылках, социальных сетях, видео и через мероприятия.

PureWow пишет о моде и красоте, здоровье, еде и рецептах, доме и декоре, семье и родительстве, путешествиях и развлечениях, финансах и технологиях.

Forbes включал PureWow в список топ-100 сайтов для женщин в США.

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
