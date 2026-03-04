Три знака зодиака поймают счастье за хвост уже с 4 марта

Звезды готовят невероятные сюрпризы для нескольких представителей зодиакального круга.

Три знака зодиака, для которых 4 марта станет началом белой полосы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ничто так не символизирует баланс, как Луна в Весах. В среду, 4 марта, три знака зодиака могут почувствовать настоящее счастье, которого давно не испытывали. Вся накопившаяся грусть и тревога, как будто, испарятся в воздухе, утверждают астрологи Your Tango.

Овен

Для Овнов все имеет свое время и место, включая грусть. Присутствие Луны в Весах помогает отпустить ее. Вы могли привыкнуть к грусти, связанной с чувством вины или собственными ожиданиями, но пришло время снова почувствовать радость.

Вселенная хочет, чтобы вы были счастливы, и грусть не приносит пользы ни вам, ни окружающим. Позвольте себе вернуться к жизни и наслаждаться счастьем.

Рак

Раки поймут, что в основном их несчастье связано с внутренним диалогом. Часто они унижают себя почти бессознательно, и это мешает быть счастливыми.

4 марта поможет осознать свою роль в проблемах и изменить отношение к себе. Прекратите негативные разговоры с собой, повысьте самооценку и позвольте радости вернуться в жизнь. Ваша грусть была оправдана, но она уже не должна длиться вечно.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Даже Козероги осознают, когда грусть переходит границу. В среду представители этого знака зодиака поймут, что "долг" перед эмоциями уже уплачен.

Пора быть более снисходительными к себе, вернуть любовь в жизнь, прежде всего — любовь к себе. Простите себя, отдохните и освободитесь от грусти. Вы снова почувствуете гордость, счастье и радость от собственного "я".

