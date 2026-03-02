Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Гороскоп на 3 марта для каждого знака зодиака.

Что ждет каждого в полнолуние 3 марта 2026 года / Коллаж Главред, фото pixabay, instagram/angel_vitrenko/

3 марта произойдет полное Лунное затмение в знаке Лев. Астролог Анжелика Витрненко рассказала Главреду общие рекомендации на затмение для каждого знака зодиака.

"Не принимайте окончательных решений в эмоциональном пике, не проводите серьезных переговоров. Стоит завершить все старое. Проводить медитации и подводить итоги. Внимательность к сердцу, потому что Лев - это сердечная энергия", - говорит астролог.

Гороскоп на Полнолуние в марте для каждого знака зодиака

Овен: фокус на любви, детях и творчестве. Позвольте себе проявиться. Не драматизируйте в отношениях.

фокус на любви, детях и творчестве. Позвольте себе проявиться. Не драматизируйте в отношениях. Телец: очень важно уделить внимание семье. Стоит навести порядок в эмоциях, нельзя принимать импульсивные решения относительно жилья.

очень важно уделить внимание семье. Стоит навести порядок в эмоциях, нельзя принимать импульсивные решения относительно жилья. Близнецы: коммуникации, документы, обучение, переговоры - основное направление в Полнолуние 3 марта. Нельзя подписывать важные соглашения в день затмения.

коммуникации, документы, обучение, переговоры - основное направление в Полнолуние 3 марта. Нельзя подписывать важные соглашения в день затмения. Рак: важный фокус на деньги. Пересмотрите финансовую модель. Не тратьте деньги, чтобы потом жалеть.

важный фокус на деньги. Пересмотрите финансовую модель. Не тратьте деньги, чтобы потом жалеть. Лев: стоит перезагрузить свой образ, новый имидж, стиль. Нельзя вступать в конфликты из-за гордости.

стоит перезагрузить свой образ, новый имидж, стиль. Нельзя вступать в конфликты из-за гордости. Дева: отпустите старые обиды. Не убегайте в работу от эмоций.

отпустите старые обиды. Не убегайте в работу от эмоций. Весы: пересмотрите свой круг общения. Важное время изменить свое финансовое положение.

пересмотрите свой круг общения. Важное время изменить свое финансовое положение. Скорпион: фокус на карьере и статусе. Проявляйтесь профессионально, не воюйте с руководством.

фокус на карьере и статусе. Проявляйтесь профессионально, не воюйте с руководством. Стрелец: Позвольте измениться убеждениям. Не спорьте ради правоты, это может стоить вам новой прибыли.

Позвольте измениться убеждениям. Не спорьте ради правоты, это может стоить вам новой прибыли. Козерог: могут появиться общие финансы. Не контролируйте партнера, потому что прибыль и близость можно потерять.

могут появиться общие финансы. Не контролируйте партнера, потому что прибыль и близость можно потерять. Водолей: фокус на партнерстве. Может ждать открытый диалог. Не ставьте ультиматумы.

фокус на партнерстве. Может ждать открытый диалог. Не ставьте ультиматумы. Рыбы: здоровье, режим и работа. Не игнорируйте сигналы усталости, можно получить неприятности. Прислушивайтесь к своему телу.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

