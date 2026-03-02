Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

3 марта произойдет полное Лунное затмение в знаке Лев. Астролог Анжелика Витрненко рассказала Главреду общие рекомендации на затмение для каждого знака зодиака.
"Не принимайте окончательных решений в эмоциональном пике, не проводите серьезных переговоров. Стоит завершить все старое. Проводить медитации и подводить итоги. Внимательность к сердцу, потому что Лев - это сердечная энергия", - говорит астролог.
Гороскоп на Полнолуние в марте для каждого знака зодиака
- Овен: фокус на любви, детях и творчестве. Позвольте себе проявиться. Не драматизируйте в отношениях.
- Телец: очень важно уделить внимание семье. Стоит навести порядок в эмоциях, нельзя принимать импульсивные решения относительно жилья.
- Близнецы: коммуникации, документы, обучение, переговоры - основное направление в Полнолуние 3 марта. Нельзя подписывать важные соглашения в день затмения.
- Рак: важный фокус на деньги. Пересмотрите финансовую модель. Не тратьте деньги, чтобы потом жалеть.
- Лев: стоит перезагрузить свой образ, новый имидж, стиль. Нельзя вступать в конфликты из-за гордости.
- Дева: отпустите старые обиды. Не убегайте в работу от эмоций.
- Весы: пересмотрите свой круг общения. Важное время изменить свое финансовое положение.
- Скорпион: фокус на карьере и статусе. Проявляйтесь профессионально, не воюйте с руководством.
- Стрелец: Позвольтеизмениться убеждениям. Не спорьте ради правоты, это может стоить вам новой прибыли.
- Козерог: могут появиться общие финансы. Не контролируйте партнера, потому что прибыль и близость можно потерять.
- Водолей: фокус на партнерстве. Может ждать открытый диалог. Не ставьте ультиматумы.
- Рыбы: здоровье, режим и работа. Не игнорируйте сигналы усталости, можно получить неприятности. Прислушивайтесь к своему телу.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Читайте также:
- Гороскоп на завтра 3 марта: Овнам - развлечения, Скорпионам - приключения
- Март 2026 года перевернет жизнь четырех знаков зодиака: им светит большое благосостояние
- Китайский гороскоп на завтра 3 марта: Крысам - разочарование, Козлам - злость
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред