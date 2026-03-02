Укр
Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака: им светит крупное изобилие

Сергей Кущ
2 марта 2026, 08:47
Изобилие придет к тем, кто будет сочетать амбиции с дисциплиной, а вдохновение — с практичностью.
Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака
Март 2026 перевернет жизнь четырем знака зодиака / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Вселенная будет на стороне Рыб
  • У Стрельцов март начинается напряженно

Март 2026 года станет месяцем мощных астрологических сдвигов: Марс меняет знак, Венера приносит финансовый рост, а Меркурий выходит из ретроградного движения. Для четырех знаков зодиака это время откроет двери к изобилию, новым возможностям и личным прорывам.

Рыбы

Первая половина месяца проходит в вашем сезоне, а значит — Вселенная буквально на вашей стороне. 2 марта Марс входит в ваш знак, усиливая амбиции и придавая смелости идти к мечтам.

видео дня

Затмение 3 марта активирует сферу партнерства — возможны судьбоносные знакомства и перспективные союзы. Вы становитесь лидером, способным вдохновлять и вести за собой.

6 марта Венера переходит в знак Овна и запускает финансовый рост. Главное — сохранять разумный подход к тратам. После 20 марта, когда Меркурий станет прямым, начнется новый этап: ясность, уверенность и готовность реализовывать крупные планы. Март для вас — месяц расширения горизонтов и внутреннего обновления.

Скорпион

Вход Марса в Рыбы 2 марта пробуждает страсть и усиливает харизму. Одинокие Скорпионы могут встретить человека, который покажется идеальным, но важно не торопить события до 20 марта.

Полнолуние 3 марта обращает внимание на дружбу и социальные связи. Возможны встречи с людьми из прошлого, которые сыграют важную роль в будущем.

Новолуние 18 марта вдохновляет на творчество и смелые идеи. А после 20 числа, когда Меркурий станет прямым, вы сможете уверенно воплотить планы в жизнь. Венера 30 марта усилит гармонию в отношениях и создаст основу для значительного роста уже в апреле.

Овен

Март возвращает вам ощущение силы. Несмотря на возможные препятствия в начале месяца, терпение принесет прорыв.

6 марта Венера входит в ваш знак — вы становитесь особенно притягательными и харизматичными. Возможны карьерные предложения, новые знакомства и приглашения на важные мероприятия.

Новолуние 18 марта запускает эмоциональное очищение, а 20 марта, с переходом Солнца в ваш знак и прямым движением Меркурия, начинается настоящий старт нового этапа. Это ваш момент для возрождения и финансового роста.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Март начинается напряженно, но именно это напряжение станет толчком к успеху. Полнолуние 3 марта напомнит о профессиональных целях и необходимости строить стратегические союзы.

6 марта Венера в Овне принесет вдохновение и мотивацию. Появится возможность укрепить финансовую дисциплину и продвинуться в карьере.

10 марта Юпитер, ваш управитель, станет прямым — это один из самых удачных транзитов месяца. Он принесет ощущение победы и ясности. После 20 марта творческий потенциал раскроется в полной мере, а проекты, начатые ранее, приблизятся к завершению. Конец месяца заложит фундамент для серьезных достижений.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
