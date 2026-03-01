Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта: Овнам - действовать, Тельцам - сюрприз

Карты на этой неделе приготовили сюрпризы некоторым знакам зодиака.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-nedelyu-so-2-po-8-marta-ovnam-deystvovat-telcam-syurpriz-10745003.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

В материале:

У Козерогов могут появиться финансовые возможности, но они связаны с риском

Эта неделя открывает перед Близнецами захватывающие перспективы

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 марта проложит ваш путь к ключевым событиям и эмоциональным открытиям. Раскройте потенциал своего знака зодиака с помощью древней мудрости Таро и готовьтесь к захватывающему путешествию через предсказания и символизм карт.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

видео дня

Гороскоп Таро на неделю для Овна

Время действовать и принимать решения. Вы можете оказаться в затруднительном положении, и если не примете решение, оно будет принято за вас, либо обстоятельствами, либо другими людьми. В предстоящих событиях чувствуется атмосфера ожидания, которая может вызвать у вас беспокойство. Возможно, вам придется подождать еще немного, чтобы узнать важные новости, касающиеся вашего будущего. В отношениях карты призывают вас быть более открытыми с близкими людьми. Постарайтесь лучше слушать и немного больше выражать свои чувства.

Возможно, возникнет небольшая напряженность с любимым человеком или другом из-за недоразумения в прошлом. Обсудите это и устраните препятствия с помощью честных, искренних разговоров. В финансовых вопросах придется немного подождать. Но если вы были организованы в прошлом, все должно сложиться гладко и даже в вашу пользу. Что касается здоровья, не откладывайте на потом, особенно если вы откладывали решение о прохождении обследования или повторных анализов. Чем раньше вы решите эту проблему, тем быстрее выздоровеете.

Гороскоп Таро на неделю для Тельца

В вашей жизни скоро начнется что-то захватывающее. Новый проект, новый бизнес или даже запуск инновационной идеи. Что бы это ни было, ваше волнение почувствуют другие, которые, возможно, захотят помочь вам в вашем стремлении. Вы полны творческих идей и, возможно, нетерпеливы начать действовать. Один совет: если мнения ваших коллег расходятся с вашими, постарайтесь обсудить все спокойно и рационально. Одинокие люди могут почувствовать магнетическое притяжение к кому-то новому. С вашим партнером может вновь разгореться химия.

В этот период могут быть объявлены помолвки и свадьбы. Удача в денежных делах возрастает, так как вы получаете новый источник дохода или даже подрабатываете. Просто следите за импульсивными тратами на вещи, которые вам не нужны. Здоровье выглядит позитивно. Вы чувствуете себя хорошо, и это видно. Просто постарайтесь сохранить эту жизненную энергию с помощью правильного питания и физических упражнений.

Гороскоп Таро на неделю для Близнецов

Думайте масштабнее. Думайте глобально. Вы только что завершили важный цикл в своей жизни и готовы вступить в новую фазу. Завершите все незавершенные дела и незавершенную работу из прошлого и начните разрабатывать стратегию того, чего вы хотите и как вы собираетесь этого достичь. Ваша работа может быть связана с поездками или взаимодействием с профессионалами со всего мира. Ищущие работу могут повезти, а если вы надеетесь на повышение, то вы уже почти достигли своей цели. В этой фазе отношения складываются гладко, так как между вами и вашими близкими восстанавливается гармония.

Вы и ваш партнер, возможно, наконец-то сможете отправиться в международный отпуск, который планировали в течение многих лет. Могут быть окончательно утверждены планы по ремонту дома или даже переезду в другой город или страну. В финансовых вопросах наблюдается растущее чувство стабильности и плоды мудрых решений, принятых в прошлом. Изучение вопросов здоровья или посещение семинара по здоровому образу жизни расширит ваш кругозор и улучшит ваше здоровье.

Гороскоп Таро на неделю для Рака

Не на все нужно реагировать сразу. Не позволяйте никому давить на вас, требуя ответов, когда вы не готовы. Подождите, обдумайте, подготовьтесь и только потом отвечайте. Будьте немного осторожнее со своими планами на работе. Скрытое напряжение в офисе может быть еще не видно, но вы все его чувствуете. Прежде чем подписать какой-либо контракт, обязательно прочтите мелкий шрифт. Возможно, вам придется понести много скрытых и дополнительных расходов на то, что вы покупаете. При управлении своими финансами доверяйте своему собственному суждению. Будьте немного осторожнее

Гороскоп Таро на неделю для Льва

Вы считаетесь самым способным членом команды. Выйдите на авансцену и больше верьте в свои идеи и свое видение компании. Говорите "да" новым возможностям и не сдерживайтесь в выражении своего мнения. Самозанятым Львам, возможно, нужно быть более заметными в социальных сетях. Старые клиенты могут вернуться для повторных покупок и прорекламировать вас в своем кругу. Инвестиции в образование и самосовершенствование принесут плоды в долгосрочной перспективе.

Осознайте свою ценность и просите свою цену. В ближайшие несколько лет ваши доходы могут значительно вырасти, если вы научитесь верить в свои силы. В любви вас привлекает ваша внутренняя сила и энергия. Просто будьте собой в окружении людей, и подходящие вам люди будут тянуться к вам. Вы можете побаловать члена семьи или устроить всем веселый вечер. В вопросах здоровья вам нужно обратить внимание на воспаления и переутомление. Восстановите баланс в своем здоровье.

Гороскоп Таро на неделю для Девы

Держитесь. То, что кажется сложным этапом, на самом деле лишь проверяет ваши способности. Еще немного, и вы окажетесь в лучшем и более светлом месте. Защищайте то, над чем вы так усердно работали. Сохраняйте свои границы и оставайтесь устойчивыми, не переутомляясь. В долгосрочной перспективе вас ждут награды, но пока продолжайте действовать. В финансовых вопросах будьте немного консервативны и практичны при тратах. Во второй половине года могут возникнуть крупные расходы.

Семейные дела будут идти гладко, если вы дадите своим близким пространство для самовыражения. Одинокие люди могут оказаться вовлеченными в отношения с кем-то, кому нужно излечить свои прошлые раны. Помните, что вы можете сделать для них только столько, сколько можете, в конечном итоге они должны помочь себе сами. Повторяющееся заболевание можно вылечить с помощью альтернативных методов лечения и терпеливого, долгосрочного подхода к выздоровлению.

Гороскоп Таро на неделю для Весов

Благодаря сосредоточенности и усилиям, постепенно начинают появляться результаты и вознаграждение. Будьте открыты для отзывов других, даже если они звучат негативно, вы можете извлечь уроки из их советов. Если вы только начали что-то новое, можете быть уверены, что ваши усилия будут замечены в долгосрочной перспективе. Студенты могут преуспеть в этой фазе благодаря последовательному и дисциплинированному подходу. Будьте терпеливы в отношении своего финансового роста и преодолейте любые опасения, связанные с инвестированием. В делах сердечных одинокие люди могут обнаружить растущий интерес к кому-то новому. Не торопите события, позвольте любви расти постепенно, прежде чем принимать обязательства. Выражайте свою признательность и хвалите своих близких. Кто-то может нуждаться в вашем внимании, но не просить о нем. Изучая новые привычки в отношении здоровья и изменяя свой рацион, вы обеспечите себе стабильное выздоровление и хорошее здоровье в будущем. Будьте последовательны.

Гороскоп Таро на неделю для Скорпиона

Не сдавайтесь и не унывайте. Ваши прошлые усилия будут вознаграждены. И сейчас не время бросать дело. Старые проекты рождают свежие идеи и стратегии. Или вы решите изменить план, который в долгосрочной перспективе окажется очень успешным. Стартапы могут стимулировать работу за счет постоянных клиентов или адаптации старой стратегии к новому рынку.

В финансовом плане сейчас хорошее время для оценки ваших денег. Обратитесь за помощью к профессионалу, который поможет вам с планированием. Может появиться новая идея для получения дохода, поэтому будьте открыты для рыночных тенденций. Что касается любви, карты напоминают вам: если химия кажется натянутой, то отступите и позвольте событиям развиваться естественно. Материнские фигуры могут потребовать дополнительного внимания. Здоровье остается стабильным, но вы можете подумать о том, чтобы избавиться от зависимости.

Гороскоп Таро на неделю для Стрельца

На данный момент у вас нет другого выбора, кроме как придерживаться проверенного и испытанного. Следуйте протоколам и избегайте рисков, пока факты не станут полностью ясными. Любая форма краткосрочного обучения или сертификации поможет вам в долгосрочной перспективе. Вы можете обратиться за советом к наставнику по поводу своих долгосрочных карьерных планов. Что касается финансовых вопросов, выбирайте стабильность, а не быстрые решения.

Не существует схем быстрого обогащения, и все, во что вы инвестируете или что вы строите, принесет доход в долгосрочной перспективе. Лучше всего сейчас решить проблемы доверия в отношениях. Или, если вы начинаете чувствовать, что кто-то нечестен, доверьтесь своей интуиции. В этой фазе можно устроить брак по договоренности, и если вы уже давно ищете, то можете связаться с кем-то с консервативным мышлением или происхождением. Здоровье улучшается благодаря постоянному режиму и дисциплинированному подходу. Мир приходит от веры и медитации. Вы защищены Высшими Силами.

Гороскоп Таро на неделю для Козерога

Прежде чем выплеснуть гнев, сосчитайте до 10. Настроение может колебаться, и вы можете раздражаться из-за задержек и людей, которые вас задерживают. Если это становится слишком тяжелым, отойдите в сторону и сделайте перерыв. Кто-то на работе может быть вашим соперником, который прибегает к нечестным методам, чтобы опередить вас. Держите все коммуникации прозрачными, чтобы не было места для недоразумений. Дома вы и ваша вторая половинка можете ссориться по мелочам. Или вы можете почувствовать напряжение в воздухе из-за того, что ожидания не оправдались.

Найдите подходящее время, чтобы все уладить. Избегайте импульсивных трат. И будьте немного осторожнее при подписании финансовых документов или совершении онлайн-транзакций. Друг может обратиться к вам за ссудой или помощью. Здоровье выглядит лучше, просто следите за своим режимом сна и обеспечьте своему телу достаточно отдыха для восстановления.

Гороскоп Таро на неделю для Водолея

Повышайте свой уровень. Улучшайте себя любым способом. Ваш ум открыт для идей и любой формы высшего образования. Возможно, вас ждет новая должность или новая технология, которая потребует от вас открытости ума. Ваша работа постепенно получает признание, хотя и не так быстро, как хотелось бы, но в конечном итоге награда последует. В финансовых вопросах начните отслеживать свои расходы, и если вы чувствуете себя перегруженным, решайте проблемы постепенно.

Вы можете узнать что-то новое о своей второй половинке. Или обнаружить, что лучшие отношения требуют постоянных вложений и приверженности, чтобы со временем построить доверие и лояльность. Одиноким людям, возможно, нужно быть немного терпеливее в поиске своей половинки. Начинающийся роман на работе может на время затихнуть, так как вы оба сосредоточены на построении своей карьеры. Бывший партнер может быть открыт для примирения. А вы?

Гороскоп Таро на неделю для Рыб

Божественное время настало. Наступает переломный момент, и все вдруг становится немного лучше. Ожидайте неожиданных изменений на работе, которые в долгосрочной перспективе будут в вашу пользу. Говорите "да" новым возможностям и оставайтесь открытыми для предложений и критики. В финансовых вопросах ситуация может быть довольно непредсказуемой, возможны внезапные прибыли и убытки. Будьте осторожны со своими ценностями и не забывайте дважды проверять любые транзакции или расходы.

В делах сердечных могут произойти внезапные встречи и воссоединения. Хотя они будут кратковременными, они поднимут настроение и намекнут на что-то положительное, которое произойдет в вашей жизни. Начинающаяся дружба может перерасти в серьезные отношения. Или старые отношения могут распасться. Обращайте внимание на ритмы своего тела и устраняйте ранние симптомы. Помните, что то, что должно произойти, обязательно произойдет.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред