Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Элина Чигис
28 февраля 2026, 11:49
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 1 марта.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • У кого из знаков будут конфликты

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Уделите время заботе о своей семье. Это благоприятное время для планирования накопления денег, смены жилья или получения дополнительного образования или профессиональной подготовки. Возможно, вы захотите изменить направление своей жизни и создать лучшие условия для всех участников. Решения, принятые вами в этом году, будут иметь положительные долгосрочные последствия.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Ваша интуиция подтвердится. Доверьтесь своему первому импульсу. Это благоприятный день для смелых поступков. Возможно, вы захотите изменить свой внешний вид. В течение всего дня вас будет переполнять энергия, способствующая реализации ваших планов. Если у вас возникнут проблемы, обратитесь за советом к человеку постарше.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Ваше природное обаяние позволит вам быть гибким и понимающим. Возможно, вы почувствуете сильное желание романтических отношений. Ваше чувство прекрасного и умение ценить выгодные покупки сделают этот день прекрасным для спокойного похода по магазинам. Ожидайте прорыва в решении сложной проблемы.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Вы, скорее всего, будете чувствовать себя разрываемым на части. Вы можете настолько увлечься мелкими деталями, что упустите из виду действительно важные вещи, которые также сделают вас счастливее всего. Доведите до конца все, что можете. Вы будете счастливее, если у вас будет меньше обязанностей.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Старые чувства могут мешать вам быть честным с собой и другими. Если что-то просто не работает, возможно, пришло время отпустить это. Потери прошлого не определяют ваше будущее. Проведите черту и наберитесь смелости двигаться дальше. Капитуляция — это не поражение.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Столкнувшись с трудностями, вы можете быстро оценить ситуацию и найти решение. Конкуренция только усиливает ваши амбиции. Разумно откладывать деньги на черный день. Но вы можете быть и расточительными. Важно сосредоточиться на будущем и на сиюминутных желаниях.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Не беспокойтесь о нескольких грязных тарелках в раковине или нестираном белье. Если никто не хочет помогать, то домашние дела могут подождать. Это отличный день, чтобы расслабиться с друзьями, почитать хорошую книгу или сходить в кино. Люди ценят спонтанные приглашения.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Сосредоточьтесь на здоровье и благополучии в целом. Больше прислушивайтесь к людям, которые вас любят. Они желают вам добра. Некоторые люди будут избегать реальности, отрицая её. Если вы проявляете особое упрямство или вас охватывает искушение разорвать дружбу, вам нужно присмотреться к ситуации глубже.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Выходите и получайте удовольствие. У вас отличное чувство стиля, и вы можете произвести прекрасное впечатление, куда бы ни пошли. Если вы чувствуете стресс, возможны споры или осложнения, поэтому старайтесь упрощать ситуацию. Подходите к любым конфликтам с чувством юмора и ищите способы компромисса.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

День идеально подходит для разгадывания тайны или столкновения с трудной правдой. С людьми будет легче общаться. У вас щедрое сердце, но вы можете быть довольно замкнутыми. Расслабьтесь и будьте менее стеснительными. Энергия вечера способствует завязыванию дружеских отношений и общению. Доверьтесь своей интуиции и следуйте за своим сердцем.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Позитивный настрой способствует общению. Время, проведенное с друзьями или соседями, может быть особенно приятным. Обмен сплетнями, будем надеяться, окажется безобидным занятием. Нет ничего плохого в том, чтобы делать что-то, чтобы привлечь внимание. Даже если вы можете позаботиться о себе, сотрудничество с другими — это путь к мудрости.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Это день для празднования. Если у вас есть любимая/любимый человек, позаботьтесь о чем-нибудь особенном в ближайшее время. Независимо от вашей ситуации, время, проведенное вдали от обычных забот и обязанностей, очень важно. Простые удовольствия не обязательно должны быть дорогими, чтобы приносить удовлетворение. Будьте открыты к духовным урокам, которые вас окружают.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обострения

13:07Политика
Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - эксперт

12:42Война
Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Почему 28 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Графики ослабят для всех: названы сроки улучшения ситуации с электричеством

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

Китайский гороскоп на сегодня 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Китайский гороскоп на сегодня 28 февраля: Змеям - стресс, Козлам - страх

Последние новости

13:13

"И свадьба, и ребенок": Денисенко открыла тайну личной жизни с Савранским

13:13

Стюардесса поделилась важным советом для туристов: нужна бутылка водыВидео

13:08

Оккупанты приближаются: эксперт предупредил об угрозе для многотысячного города

13:07

Операция Израиля против Ирана: Украина сделала заявление на фоне обостренияВидео

12:42

Требования РФ изменились: когда закончится война и что будет летом - экспертВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
12:14

Риск обесценивания доллара: украинцам сказали, как изменится курс валют

12:13

Цена подскочила выше 50 гривен: в Украине внезапно подорожал базовый продукт

12:03

Девушка показала, как кот повел себя "по-человечески": сделал невозможноеВидео

11:49

Китайский гороскоп на завтра 1 марта: Обезьянам - стресс, Собакам - сплетни

Реклама
11:48

Собака всё поняла раньше врача: могут ли питомцы распознать беременность хозяйкиВидео

11:36

Низкая посадка и baggy: какие джинсы выбирать в 2026 году

11:18

Россия может внезапно остановить мирные переговоры: СМИ узнали причину

11:07

На кону - освобождение области: в ВСУ назвали главную цель наступления на Юге

10:40

Японская подкормка для комнатных цветов: три ингредиента — и будет море бутоновВидео

10:27

В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

10:25

Большая боевая операция началась: Трамп назвал цель ударов по Ирану

10:16

"Потом еле откачали": путинист Киркоров опозорился на сцене

09:44

Кремль выбрал цели: ISW предупредил о подготовке РФ к новому наступлению

09:27

Израиль нанес удар по Ирану: прогремели десятки взрывов, что известноВидео

09:19

Одна чайная ложка — и цветение круглый год: натуральное удобрение своими рукамиВидео

Реклама
09:00

Цель Путина №1 и областной центр, который станет призраком: Ступак – о войне в 2026 годуВидео

08:56

Проведут ли выборы в Украине в ближайшие месяцы – ответ Зеленского

08:30

Дроны мощно ударили по РФ, зафиксирован пожар: уже известно о последствиях

07:45

Армия РФ не прорвалась: ВСУ добились успеха на трех направлениях, фронт изменился

07:43

Точно не смоется: что нужно добавить в побелку для деревьев

06:34

В ЕС постепенно отменяют защиту украинцев: Павел Кравчук объяснил, чего ожидатьмнение

06:17

Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - весельеВидео

05:57

Мороз внезапно отступает из Полтавщины: когда температура поднимется до 5°C

05:41

Огурцы растут как на дрожжах: метод с скорлупой, ромашкой и молоком

04:41

Абсурдные правила в школах СССР: что было запрещено советским детям

04:13

Почему мы никогда не видим птенцов голубей: орнитологи раскрыли истинную причину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке танцующей девушки за 43 с

03:57

Украинская казацкая кухня: забытые блюда XVII века, которые стоит попробовать

03:00

Любовь найдет именно их: в жизни четырех знаков зодиака стартует новая глава

01:24

Весеннее тепло врывается на Львовщину: когда область разогреет до +13

00:45

Где можно будет увидеть парад планет 28 февраля 2026: лучшее время

00:33

Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

00:16

И это только в месяц: Зеленский рассказал, сколько мобилизируют в Украине и РФ

27 февраля, пятница
23:27

"Я говорю 100%": депутат рассказал, когда могут отменить графики отключений

23:15

"Война продлится дольше": Зеленский откровенно высказался о встрече с Путиным

Реклама
22:33

Три знака зодиака ждет невероятный триумф в ближайшие дни - кто они

22:22

Как объехать все ямы на дороге и не повредить авто: названы лучшие способыВидео

22:21

Россия боится участия Китая в мирных переговорах: Денисенко объяснил причинумнение

21:35

На большую можно не рассчитывать: что нельзя сажать возле капустыВидео

21:32

Усик будет биться с легендарным кикбоксером: названы дата и место поединка

21:27

Кого проклинали украинцы тысячу лет назад: расшифровано надписи в Софии КиевскойВидео

21:27

Для чего "бандеровцы" издавали коммунистические книги — историк раскрыл нюансВидео

21:02

Пенсию повысят на 12%: Зеленский анонсировал индексацию в марте

20:59

Температура подскочит до +10 градусов: в Тернополь идет весеннее потепление

20:50

Блестящий ум и мистическое предчувствие: три знака зодиака отличаются от других

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять