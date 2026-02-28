Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - веселье

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц весны Ракам, Львам, Девам.

Вы узнаете:

Кого ждет месяц прогресса

Кто получит прибыль

У кого будет эмоциональный и чувственный месяц

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Раками откроются перспективы. У Львов в жизни откроется новая глава. В жизни Дев произойдут перемены к лучшему, пишет Главред.

Гороскоп Таро на март 2026 - Рак

Туз пентаклей Таро — значение

У Раков будут доходы, деньги, прибыль, финансовый рост. Тузы также дают новые возможности, новый источник дохода или новую работу.

Возможно, у вас появится должность, новый клиент или контракт.

6 мечей Таро — значение

Вы двигаетесь вперёд, к новым берегам, к лучшей жизни. Завершается тёмная полоса и начинается светлая.

Также это может быть и физическое перемещение, поездка, путешествие.

Туз кубков Таро — значение

Может, вас пригласят на день рождения или свадьбу. Не исключено знакомство с кем-то, встреча. Могут начаться романтические отношения.

Туз пентаклей Таро — значение

Перед вами открываются новые двери. Вас ждет месяц действий и активности. Исполнится ваше желание.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на март 2026 - Лев

Повешенный Таро — значение

Что-то находится в подвешенном состоянии. Возможно, вы ждёте какого-то момента, какой-то даты или кто-то должен приехать в гости.

6 кубков Таро — значение

Кубки символизируют любовь, чувства, эмоции. У вас будет очень эмоциональный и чувственный месяц. Вернется кто-то из вашего прошлого.

Вы получите подарок, букет цветов. Может быть, придёт сообщение: "Я тебя помню, скучаю". Состоится встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Или вы окажетесь в том месте, в котором вам было очень-очень хорошо, и нахлынут воспоминания. Если встреча состоится, то она будет очень тёплой.

6 жезлов Таро — значение

Карта успеха, победы, достижений. Вам аплодируют. Вы будете собой гордиться.

7 мечей Таро — значение

Кто-то может вас копировать, кто-то может украсть ваши идеи или ваших клиентов. Имейте это в виду, предупредила таролог.

Дурак Таро — значение

Вы что-то начнете с нуля, на новом месте. Также это карта риска и полётов туда, где вы никогда не были.

Вы принимаете предложение, и оно будет очень интригующее. Девиз: "Я не знаю, как я это сделаю, но я принимаю предложение".

Прошлое вас уже не интересует. Вы смотрите только вперёд.

Смерть Таро — значение

Что-то завершается, а новое начинается. Смерть — это трансформация. Таролог советует: закройте дверь в свою старую жизнь. Вас ждет полная трансформация.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на март 2026 - Дева

Колесо фортуныТаро — значение

Все меняется, колесо крутится. Вас ждут перемены к лучшему. Перед Девами откроется новая возможность. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте.

ПовешенныйТаро — значение

Подвешенное состояние, пауза, ожидание. Возможно вы ждёте какого-то предложения.

7 мечейТаро — значение

Вам хочется куда-то сбежать, переехать, уйти с работы.

Есть риск того, что кто-то украдет ваши идеи или клиентов. Стоит опасаться воровства.

4 пентаклейТаро — значение

Карта финансовой стабильности. Это карта не трат, а накоплений.

Доход у вас будет. Возможно, даже появится новый источник прибыли.

3 кубковТаро — значение

Замечательная карта веселья, хорошего настроения и праздника. Вас ждет девичник, встреча друзей, совместный шопинг.

Также эта карта приносит хорошие новости.

Император Таро — значение

Император — это обычно руководитель, начальник. Тот, кто принимает решения, отдаёт указы. Может быть, чиновник. Этот человек, вероятно, Овен по гороскопу. От него будет зависеть какое-то решение.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

