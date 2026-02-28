Гороскоп Таро на март 2026: Ракам - деньги, Львам - риск, Девам - веселье

Вы узнаете:
- Кого ждет месяц прогресса
- Кто получит прибыль
- У кого будет эмоциональный и чувственный месяц
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на март 2026 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Раками откроются перспективы. У Львов в жизни откроется новая глава. В жизни Дев произойдут перемены к лучшему, пишет Главред.
Гороскоп Таро на март 2026 - Рак
Туз пентаклей Таро — значение
У Раков будут доходы, деньги, прибыль, финансовый рост. Тузы также дают новые возможности, новый источник дохода или новую работу.
Возможно, у вас появится должность, новый клиент или контракт.
6 мечей Таро — значение
Вы двигаетесь вперёд, к новым берегам, к лучшей жизни. Завершается тёмная полоса и начинается светлая.
Также это может быть и физическое перемещение, поездка, путешествие.
Туз кубков Таро — значение
Может, вас пригласят на день рождения или свадьбу. Не исключено знакомство с кем-то, встреча. Могут начаться романтические отношения.
Туз пентаклей Таро — значение
Перед вами открываются новые двери. Вас ждет месяц действий и активности. Исполнится ваше желание.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на март 2026 - Лев
Повешенный Таро — значение
Что-то находится в подвешенном состоянии. Возможно, вы ждёте какого-то момента, какой-то даты или кто-то должен приехать в гости.
6 кубков Таро — значение
Кубки символизируют любовь, чувства, эмоции. У вас будет очень эмоциональный и чувственный месяц. Вернется кто-то из вашего прошлого.
Вы получите подарок, букет цветов. Может быть, придёт сообщение: "Я тебя помню, скучаю". Состоится встреча с кем-то, кого вы давно не видели. Или вы окажетесь в том месте, в котором вам было очень-очень хорошо, и нахлынут воспоминания. Если встреча состоится, то она будет очень тёплой.
6 жезлов Таро — значение
Карта успеха, победы, достижений. Вам аплодируют. Вы будете собой гордиться.
7 мечей Таро — значение
Кто-то может вас копировать, кто-то может украсть ваши идеи или ваших клиентов. Имейте это в виду, предупредила таролог.
Дурак Таро — значение
Вы что-то начнете с нуля, на новом месте. Также это карта риска и полётов туда, где вы никогда не были.
Вы принимаете предложение, и оно будет очень интригующее. Девиз: "Я не знаю, как я это сделаю, но я принимаю предложение".
Прошлое вас уже не интересует. Вы смотрите только вперёд.
Смерть Таро — значение
Что-то завершается, а новое начинается. Смерть — это трансформация. Таролог советует: закройте дверь в свою старую жизнь. Вас ждет полная трансформация.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на март 2026 - Дева
Колесо фортуныТаро — значение
Все меняется, колесо крутится. Вас ждут перемены к лучшему. Перед Девами откроется новая возможность. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте.
ПовешенныйТаро — значение
Подвешенное состояние, пауза, ожидание. Возможно вы ждёте какого-то предложения.
7 мечейТаро — значение
Вам хочется куда-то сбежать, переехать, уйти с работы.
Есть риск того, что кто-то украдет ваши идеи или клиентов. Стоит опасаться воровства.
4 пентаклейТаро — значение
Карта финансовой стабильности. Это карта не трат, а накоплений.
Доход у вас будет. Возможно, даже появится новый источник прибыли.
3 кубковТаро — значение
Замечательная карта веселья, хорошего настроения и праздника. Вас ждет девичник, встреча друзей, совместный шопинг.
Также эта карта приносит хорошие новости.
Император Таро — значение
Император — это обычно руководитель, начальник. Тот, кто принимает решения, отдаёт указы. Может быть, чиновник. Этот человек, вероятно, Овен по гороскопу. От него будет зависеть какое-то решение.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
