Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

Руслана Заклинская
27 февраля 2026, 08:54
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 28 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение
Гороскоп на 28 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 28 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Проведите время с детьми — это поможет снять стресс и почувствовать обновление. Цените время и деньги, чтобы избежать будущих трудностей. Это хороший день для общения с родными и гостями. В этот день возможны сильные чувства и романтические моменты — будьте искренними, ведь откровенность укрепляет любовь. Свободное время можно посвятить дому или побыть в одиночестве.

Гороскоп на завтра - Телец

Как блюдо раскрывает вкус благодаря соли, так и трудности помогают осознать истинную ценность счастья. Если вы одолжили деньги родственнику, верните их в этот день, чтобы избежать неприятностей. Уделите внимание потребностям семьи, разделите с близкими их радость и переживания — это укрепит ваши отношения. Приложите больше усилий, ведь в этот день удача на вашей стороне. Свободное время лучше посвятить любимому делу и побыть в одиночестве — это принесет положительные изменения. День может стать особенным в супружеской жизни. Также стоит найти время для здоровья — посетить парк или спортзал.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Ваш ум будет открыт ко всему хорошему. Возможен рост доходов от предыдущих инвестиций. Весть о наследстве принесет радость всей семье. В этот день романтические чувства будут взаимными, а партнер может приятно удивить своей нежностью. В то же время стоит рационально использовать свободное время, иначе настроение может ухудшиться. Возможны недоразумения со старшеклассником в школе, поэтому важно контролировать эмоции и не поддаваться гневу.

Гороскоп на завтра - Рак

Друзья могут познакомить вас с человеком, который существенно повлияет на ваши взгляды. В этот день один из родителей напомнит о важности сбережений — стоит внимательно прислушаться, чтобы избежать трудностей в будущем. Светские мероприятия помогут наладить контакты с влиятельными людьми, а путешествия будут способствовать романтическим связям. Несмотря на плотный график, найдется время для партнера, хотя возможны незначительные недоразумения. В этот день вы особенно почувствуете прочность супружеских обещаний и поддержку своей половинки. Большое количество гостей может утомить, но в то же время появится возможность встретить старых друзей.

Гороскоп на завтра - Лев

Чувство неуверенности или дезориентации может вызвать головокружение — сохраняйте спокойствие. Избегайте тех, кто просит у вас кредит. Уделите внимание семье, разделите с близкими их радость и переживания. В этот день вы с партнером почувствуете глубину чувств и романтическое подъем. Возможен поход на шопинг с удачной покупкой. В то же время вероятны ссоры, которые могут заставить усомниться в отношениях, но не стоит принимать поспешных решений. Цените свое время и не тратьте его зря.

Гороскоп на завтра - Дева

Верность и мужество вашей второй половинки принесут вам радость. В этот день друг может попросить одолжить большую сумму — хорошо взвесьте решение, чтобы не навредить собственному бюджету. Это благоприятное время, чтобы поделиться с родителями новыми планами и проектами. В то же время не стоит слишком демонстрировать свои романтические намерения. События в этот день будут разными — и приятными, и тревожными, что может вызвать усталость. Возможны трудности в общении с родными, но в конце концов партнер поддержит вас. Также это хорошая возможность встретиться со старыми друзьями — договоритесь об этом заранее, чтобы не терять времени.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Ваш интеллектуальный потенциал поможет преодолеть трудности — сохраняйте позитивный настрой. Используйте имеющиеся ресурсы, прежде чем тратиться на новые покупки. Сдерживайте слова, чтобы не обидеть старших в семье, и доказывайте заботу поступками. Оставьте тревоги и проведите время с любимым человеком. Семья может делиться своими проблемами, но найдите минутку и для себя — займитесь тем, что приносит радость. В этот день вы почувствуете, что супружеская жизнь — это настоящая поддержка и ценность. Возможна поездка к близким родственникам вместе с семьей, день благоприятен для этого. Избегайте упоминаний о давних неприятностях, чтобы не создавать напряжения.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Следите за питанием, особенно если страдаете мигренью — не пропускайте приемы пищи, чтобы избежать эмоционального напряжения. Финансовая стабильность наступит тогда, когда вы прекратите расточительство, и в этот день вы можете это четко осознать. На личном фронте возможны важные события, которые принесут радость вам и семье. Будьте внимательны к словам партнера и не поддавайтесь только лести. Можно провести время с другом, но стоит избегать алкоголя. Усилия, направленные на улучшение супружеских отношений, дадут лучший результат, чем ожидалось. Мечтательность в этот день может стать источником креативных идей, ведь времени для этого будет достаточно.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Слишком много забот может вызвать беспокойство и раздражительность, поэтому будьте осторожны, чтобы не навредить здоровью. Новые финансовые возможности будут выгодными. Избегайте споров с близкими, чтобы сохранить гармонию. Неожиданное сообщение подарит сладкий сон, а своевременное завершение работы и раннее возвращение домой принесут вам бодрость и радость семье. В этот день вы особенно почувствуете, что ваш партнер — настоящий ангел. Также возможно возвращение одолженных денег, что поможет решить финансовые вопросы.

Гороскоп на завтра - Козерог

День подходит для отдыха и развлечений. Те, кто бесполезно тратил деньги, почувствуют ценность сбережений из-за финансовой нехватки. Дети порадуют вас своими достижениями. Любовные переживания могут мешать сну, поэтому найдите время для прогулки под ясным небом и свежим воздухом — это поможет сохранить душевное спокойствие. Супружеская жизнь может показаться однообразной, поэтому стоит найти развлечения. Члены семьи в этот день могут не воспринимать ваши слова всерьез, что может вызвать ваш гнев — контролируйте эмоции.

Гороскоп на завтра - Водолей

Многое будет зависеть от ваших решений, поэтому ясность ума в этот день очень важна. Деньги поступят из одного источника, а старые связи могут создать небольшие проблемы. Ваш партнер хорошо о вас думает, но иногда может злиться — вместо конфликта лучше понять его/ее слова и намерения. Даже со свободным временем может быть сложно найти занятие, которое принесет удовольствие. Во время шутливых разговоров может всплыть старая проблема, что приведет к ссоре. В то же время день дает прекрасную возможность провести счастливые моменты с семьей и близкими.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Запах гнева может привести к конфликтам, поэтому контролируйте эмоции. Следите за расходами, чтобы избежать финансовых проблем в будущем. Если планируете вечеринку, пригласите лучших друзей — их поддержка поднимет настроение. В любви избегайте настойчивости. Близкие будут пытаться сблизиться, но лучше провести время наедине для душевного спокойствия. Леность партнера может осложнить выполнение ваших задач, а чрезмерное употребление алкоголя или сигарет ухудшит здоровье.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

10:23Война
Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенок

09:56Украина
Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

09:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

Последние новости

11:00

С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

10:50

Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

10:39

"Война продлится как минимум до тех пор": Новак сказал, когда армия РФ остановится

10:37

"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

10:23

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
10:16

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в мартеВидео

09:56

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенокФото

09:40

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

08:56

Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"мнение

Реклама
08:54

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

00:33

Яркая крошка: жена Усика показала, как выглядит их 16-летняя дочь

00:03

Певица Pink рассталась с мужем после 20 лет в браке - СМИ

26 февраля, четверг
23:55

Графики для Киева и области: что известно об отключении электроэнергии 27 февраля

23:40

Графики изменили: как именно будут отключать свет в Днепре и области 27 февраляФото

23:24

"Перекрывает все чувства": Демин рассказал о потере ребенка

23:15

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

23:00

Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

Реклама
21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Уиткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять