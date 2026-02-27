Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные события

Кратко:
- 7 марта Венера принесет гармонию в семье
- 11 марта Юпитер даст новых клиентов и перемены в личной жизни
- 19 марта новолуние принесёт новости, документы или важное знакомство
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Козерогов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта будет лунное затмение в девятом доме гороскопа Козерогов. Это сектор расширения сознания и кругозора. Также это поездки, путешествия в другие страны.
"Лунное затмение часто проявляет ситуацию и дает результат, завершает какую-то ситуацию. Поэтому, возможно, вы получите какие-то документы на ПМЖ, на гражданство, возможно, визу или загранпаспорт. Может быть, у вас наступит кульминация в отношениях с иностранцем. Будет ответ по поводу вашей работы на иностранную компанию или клиента из-за границы, или покупка/продажа недвижимости за границей. То есть всё, что касается путешествий, поездок, других стран — всё это проявится по этому лунному затмению", - объяснила астролог.
3 марта Марс входит в третий дом гороскопа. Это планета желания, страсти, действий, активности. Третий дом отвечает за поездки, транспорт, автомобили. Может быть, у вас состоится командировка, поездка, встреча с родственниками.
"Марс сделает вас смелыми в коммуникации. Вы будете с кем-то связываться, звонить кому-то, встречаться, писать, могут появиться даже какие-то новые знакомые (...) Если вы раньше боялись пойти на курсы или кому-то позвонить, то сейчас вы не будете бояться", - добавила Анжела Перл.
7 марта Венера входит в четвёртый дом, который отвечает за место жительства, семью, близких людей. А Венера — планета гармонии, радости, прибыли и подарков, застолья. Может быть, вы будете отмечать какой-то праздник дома? Или переделывать что-то в своём доме, покупать подушки, вазы, предметы интерьера.
"Венера — это деньги, получение какой-то прибыли, дохода, помощи от родителей. Венера — это любовь. Может быть, вы с кем-то познакомитесь, встретитесь в подъезде вашего дома. Все дела будут решаться легко и гармонично", — свидетельствует гороскоп.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
11 марта Юпитер — планета счастья, изобилия, возможностей, подарков судьбы — разворачивается в прямое движение. Юпитер был ретроградным с 13 ноября. Появится новый клиент. Может, вы возьмёте на работу кого-то. Не исключена новая любовь, встреча, романтическое предложение руки и сердца, брак и развод. Но развод будет очень лёгкий и по договорённости, по обоюдному согласию.
С 18 по 25 марта Меркурий соединяется с северным лунным узлом Раху в вашем третьем доме гороскопа. Это соединение показывает ваш фокус - на чём вам нужно концентрироваться.
19 марта — новолуние, которое всегда приносит новость. Придет новая информация и документы, будет знакомство с новым человеком.
С 31 марта вы проявите любовь к себе каким-то образом: позаботитесь о своём теле, купите что-то, получите впечатления.
Детальный гороскоп для Козерогов на март 2026 смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
