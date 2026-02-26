Укр
Любовь всей жизни или громкое расставание: гороскоп на март 2026 для Рыб

Анна Ярославская
26 февраля 2026, 23:00
Юпитер запускает полосу удачи для Рыб. Когда начнется счастливый период - рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на март 2026 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 3 марта Рыб ждут судьбоносные перемены в любви и партнёрств
  • 7 марта - прибыль, подарки, возврат долгов
  • 19 марта - важное личное начинание

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 3 марта будет лунное затмение. Это очень важное затмение для Рыб, поскольку оно будет происходить напротив знака Рыбы - в седьмом доме гороскопа.

видео дня

Лунное затмение высветит романтические отношения. Они могут начаться, закончиться или поменяться, видоизмениться. Вы можете встретить человека, который станет любовью всей вашей жизни, или вы можете решить завершить отношения. Рыб ждет брак или развод. Может быть, ваши отношения поменяются, и вы съедетесь и станете жить вместе.

"Или вы узнаете, что ждёте ребенка, и станете скоро родителями. А может быть, это касается бизнес-отношений, и у вас завершится какой-то контракт на работу с какой-то организацией? Или, наоборот, вам сделают бизнес-предложение, или вы с вашим бизнес-партнёром решите каждый пойти своей дорогой. Или наоборот, у вас будет какая-то коллаборация с кем-то, или появятся новые клиенты, или вы начнёте сотрудничать, или закончите сотрудничать", - объяснила Анжела Перл.

3 марта Марс входит в знак Рыб. Марс — очень активная и смелая планета.

"Это планета смелости. Вы не будете бояться высказать своё мнение, подойти с кем-то познакомиться, предложить что-то вместе делать. Марс в этом поможет. Но в то же самое время Марс может быть агрессивным. И если это какие-то отношения не очень гармоничные, то вы не будете молчать, вы выскажете свое мнение", - свидетельствует гороскоп.

7 марта Венера входит во второй дом денег, доходов, ресурсов. Рыб ждет получение каких-то денег, подарков, приобретений, покупок. Перл не советует что-то покупать до 20 марта, пока Меркурий не развернётся в прямое движение.

Венера во втором доме может вам вернуть что-то из прошлого. Может прийти какая-то потерянная посылка. Могут прийти деньги, которые вам должны были за работу, кто-то выполнит свое обещание.

"Будет прибыль. Что-то повысит вашу самооценку. Кто-то пришлет букет цветов, бутылку шампанского или конфеты. Венера поднимет вашу самооценку. не исключено приглашение на ужин", - рассказала астролог.

11 марта Юпитер — планета возможностей, подарков судьбы — разворачивается в прямое движение. Эта планета была ретроградной с 13 ноября. Если с осени у вас в доме любви, хобби, отдыха, удовольствий и радостей что-то не двигалось с места или, может, у вас был подготовительный период к какому-то конкурсу или соревнованиям, то теперь ситуация сдвинется с места. В жизни Рыб начнут происходить приятные события, касающиеся романа, любви.

С 18 по 25 марта Меркурий соединяется с лунным северным узлом Раху в первом доме гороскопа.

"Первый дом говорит: это "я", мои намерения, мои планы, что я планирую, чего я хочу, как я выгляжу. Может быть идея, новость, знакомства, информация. Меркурий здесь может принести что-то, какую-то мысль, даже идею, или новости с 18 по 25 марта, вот которые будут касаться именно вас, вашей личности, вашего развития, идей и планов на будущее.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

19 марта — новолуние в первом доме гороскопа Рыб.

"Вы должны обратить на себя внимание. Или другие люди будут обращать на вас внимание. Может быть, вас наградят чем-то. Вас ждет победа в конкурсе, соревновании. Может, вы будете публично выступать. Не исключено, что произойдет какое-то событие, о котором вы будете рассказывать. Рыб ждет важное начинание", - рассказала астролог.

31 марта Венера входит в третий дом гороскопа. Это сектор общения, коммуникации, единомышленников, вашего окружения. Будут очень хорошие встречи с друзьями или родственниками. Не исключена поездка.

Детальный гороскоп для Рыб на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

