Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

Виталий Кирсанов
26 февраля 2026, 20:45
Астрологии связывают особую чувствительность к музыке с определёнными месяцами рождения.
Такие люди воспринимают тексты песен глубже, чем большинство
Такие люди воспринимают тексты песен глубже, чем большинство / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой музыкальный вкус у рожденных в мае
  • Какой музыкальный вкус у рожденных в июне
  • Какой музыкальный вкус у рожденных в декабре

Некоторые люди словно созданы для того, чтобы собирать идеальные плейлисты. Астрология и нумерология связывают особую чувствительность к музыке с определёнными месяцами рождения. Об этом сообщает Главред со ссылкой на журнал Parade.

Считается, что те, кто появился на свет в эти периоды, тонко чувствуют гармонию, умеют находить редкие музыкальные "жемчужины" и воспринимают тексты песен глубже, чем большинство.

видео дня

Май

Рождённые в мае отличаются настойчивостью и внутренней страстностью. Если музыка входит в их жизнь, то занимает в ней важное место.

Представители знака Телец чаще тяготеют к классике и проверенным временем хитам, ценя качество звучания и эмоциональную глубину. А вот Близнецы предпочитают эксперименты, необычные жанры и неожиданные открытия.

Майские люди тонко чувствуют эстетику звука и нередко становятся теми, кто знакомит друзей с новыми исполнителями. За их внешней уверенностью скрывается глубокая эмоциональность и особая восприимчивость к каждому аккорду.

Июнь

Июньские именинники славятся любознательностью и открытостью миру. Музыка для них - способ проживать и осмысливать сложные чувства.

Близнецы анализируют тексты и находят скрытые смыслы, тогда как Рак ищет в песнях душевность и глубину.

Рождённые в июне любят делиться своими музыкальными открытиями, устраивать совместные прослушивания и обсуждения альбомов. Их искренний интерес к искусству вдохновляет окружающих и помогает раскрыть творческое начало.

Декабрь

Декабрьские личности обладают ярким характером и внутренней стойкостью.

Для Стрелец музыка - это энергия и драйв, способ выразить страсть к жизни. А Козерог чаще воспринимает её как инструмент самопознания и эмоционального баланса.

Музыка помогает им отвлечься от рутины, сохранить ощущение вдохновения и лучше понять собственные чувства. Они одинаково ценят как динамичные плейлисты для событий, так и композиции, которые настраивают на размышления.

По мнению астрологов, именно эти месяцы чаще всего связаны с тонким музыкальным вкусом и особой чувствительностью к звучанию и смыслу.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

музыка астролог астрологи астрология украинская музыка астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:32Фронт
Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

21:31Украина
"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп на сегодня 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

22:44

"Я влюблена": Екатерина Кухар раскрыла тайну личной жизни

22:38

"Живой купол" для капусты: соседи на грядке, которые помогают расти без химииВидео

22:32

Сырский назвал главные задачи для ВСУ и рассказал о тактике

22:31

Горячая зачистка на юге: спецназ ГУР выбил врага и вернул контроль над позициямиВидео

22:00

Год без Мишель Трахтенберг: лучшие роли актрисы

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
21:55

"Не надо бояться": Маричка Падалко покорила признанием в свой день рождения

21:47

В Украине изменят дизайн 100-гривневой купюры - на что следует обратить внимание

21:32

Марс "сожжёт" бюджет или принесёт прибыль: предупреждение для одного знака зодиакаВидео

21:31

Падение режима Путина не поможет: тревожный прогноз Буданова по окончанию войны

Реклама
21:29

Резкий поворот на весну: как изменится погода в Днепре уже в эти выходные

20:45

У людей, родившихся в конкретные три месяца, самый тонкий музыкальный вкус

20:35

"Без этого мира не будет": Виткофф назвал ключевое условие соглашения по Украине

20:25

Большинство совершает ошибку при использовании электрочайника: в чем причина

19:52

"Путин пытается скрыть": в Раде заявили о громком провале РФ в войне

19:52

Мы бы уже сломали врагу хребет: Хлывнюк сказал, почему еще не удалось разбить оккупантов

19:49

Звезда "Женского Квартала" раскрыла детали о женихе: "Так кайфово"

19:49

Почему собака гоняется за своим хвостом на самом деле: неожиданная причина

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

Реклама
18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

Реклама
15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять