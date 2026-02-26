Укр
Читать на украинском
Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

Виталий Кирсанов
26 февраля 2026, 14:54
Год Огненной Лошади наделяет смелостью и стремлением к действию, а энергия Металла усиливает решительность.
Вы узнаете:

  • Гороскоп для Козы, Лошади, Тигра
  • Гороскоп для Свиньи, Кролика, Петуха

Астрологи подготовили прогноз по восточному календарю на 26 февраля 2026 года. В этот день сразу шесть знаков китайского зодиака будут особенно восприимчивы к удачным шансам и перспективам роста. Четверг проходит под влиянием Дня посвящения Металлической Овцы - времени, когда намерения быстро переходят в реальные шаги. Об этом сообщает Главред со ссылкой на YourTango.

Дни посвящения символизируют мягкий старт новых возможностей. Год Огненной Лошади наделяет смелостью и стремлением к действию, а энергия Металла усиливает решительность. В то же время Овца отвечает за комфорт, гармонию и внутреннюю устойчивость. Такое сочетание помогает почувствовать, что обстоятельства складываются благоприятно, а жизнь становится более стабильной и перспективной.

видео дня

Коза

Для Козы наступает период расширения горизонтов. Появляется стремление к более высокому уровню жизни и качественным переменам. Вместо ожидания подходящего момента Коза начинает действовать, направляя силы на действительно важные цели. Это приносит чувство внутреннего равновесия и уверенности, а новые шансы возникают практически сами собой.

Лошадь

Лошадь первой улавливает позитивные изменения. Уже в начале дня ощущается прилив энергии и появляются многообещающие контакты. Возникает понимание, что всё происходит своевременно. Уверенность в собственных решениях усиливается, а быстрые действия запускают цепочку событий, способных повлиять на ближайшее будущее.

Тигр

Для Тигра четверг становится моментом ясности. Сомнения, которые долго мешали принять решение, отходят на второй план. Появляется твёрдость и честность по отношению к себе. Такая внутренняя определённость привлекает поддержку со стороны и открывает путь к новым достижениям.

Свинья

Свинья ощущает гармоничное сочетание комфорта и материального благополучия. Возникает желание вложиться в улучшение повседневной жизни - будь то покупка для дома или приятная мелочь для души. Эти решения оказываются продуманными и укрепляют ощущение стабильности, позволяя наслаждаться результатом без лишних сомнений.

Кролик

Даже небольшой приятный эпизод - похвала или добрые слова - способен заметно поднять настроение Кролику. Позитивный эмоциональный фон делает день легче и продуктивнее. Лёгкость притягивает новые радостные события, формируя ощущение, что впереди открываются хорошие перспективы.

Петух

26 февраля Петух чувствует, как растёт его внутренняя сила. Он чётче формулирует цели и меньше зависит от чужого мнения. Осознание собственных амбиций придаёт уверенности и помогает заявить о себе. Благодаря этому становятся доступными возможности, которые раньше казались недосягаемыми.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп астрологи астрология астрологический прогноз нумерология Китайский гороскоп нумеролог
