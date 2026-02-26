Укр
Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

Сергей Кущ
26 февраля 2026, 10:17
Ретроградный Меркурий 2026 внесет коррективы в жизнь всех знаков зодиака.
Начался первый ретроградный Меркурий 2026
Начался первый ретроградный Меркурий 2026 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Как ретроградный Меркурий повлияет на жизнь знаков зодиака
  • Что ожидать каждому знаку зодиака

Первый ретроградный Меркурий 2026 года проходит в знаке Рыб, усиливая эмоциональность, интуицию и потребность в переосмыслении. Это не просто период задержек и путаницы — это время внутренней работы, завершения старых сюжетов и пересмотра целей.

Овен

Меркурий в Рыбах активирует самый скрытый сектор вашего гороскопа. Вы становитесь более чувствительными, сострадательными и даже интуитивными.

Сны могут быть пророческими, а внутренние ощущения — удивительно точными. Вместо того чтобы убегать от эмоций, попробуйте их прожить. Сейчас важны отдых и забота о себе.

Телец

Меняется динамика дружбы. Вы начинаете понимать, кто действительно поддерживает вас. Возможны серьёзные разговоры и прояснение недоразумений.

В карьере ретроград заставит пересмотреть ошибки и скорректировать стратегию. Это время укрепления долгосрочных целей.

Близнецы

Для вас этот период — проверка дипломатичности. Избегайте драм и не действуйте импульсивно.

Ретроград возвращает темы, которые вы откладывали. Сотрудничество и терпение помогут вам избежать повторения прошлых ошибок.

Рак

Желание учиться и расширять горизонты усиливается. Возможны важные инсайты, особенно в академической сфере.

Если планируете поездки, тщательно проверяйте документы — задержки возможны. Это период личного роста и философских открытий.

Лев

Меркурий заставляет вас оглянуться назад и извлечь уроки. Эмоции могут быть сильнее обычного.

Это время исцеления внутренних ран и повышения эмоционального интеллекта. Не пытайтесь переписать прошлое — используйте его как опыт.

Дева

Возвращаются люди из прошлого, особенно в романтической сфере. Но не стоит повторять старые сценарии.

Этот транзит проверяет вашу зрелость и умение выбирать здоровые связи. Будьте разборчивы — вы выросли, и ваши стандарты тоже.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

С одной стороны, это период внутреннего исцеления. С другой — пересмотр карьерных целей.

Не спешите. Замедление сейчас необходимо. Важно быть внимательными к словам и обещаниям.

Скорпион

Творчество выходит на первый план. Если вы чувствовали блок, сейчас возможен прорыв.

В любви возможны новые знакомства, но серьёзные решения лучше отложить до окончания ретрограда.

Стрелец

Семейные темы и прошлые истории требуют завершения. Возможны разговоры о примирении.

Это период исцеления и подготовки к новым образовательным или карьерным планам.

Козерог

Множество идей приходит одновременно. Лучше дорабатывать старые проекты, чем начинать новые.

Наставники или коллеги могут дать важную обратную связь. Используйте её конструктивно.

Водолей

После затмений в вашем знаке вы пересматриваете ценности.

Ретроград помогает сформировать более здоровые привычки и пересмотреть финансовые приоритеты. Сейчас важно дисциплинировать себя.

Рыбы

Меркурий в вашем знаке усиливает фазу самоанализа. Вы осмысливаете уроки последних лет.

Не перегружайте себя. Терпение и дисциплина помогут открыть новые таланты после завершения транзита.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп знаки зодиака ретроградный Меркурий
