Гороскоп Таро на завтра 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Тройка Жезлов, перевернутая

Вы найдете выход. Тройка Жезлов в перевернутом положении указывает на задержки в ваших планах. Вы научитесь плыть по течению и принимать его.

То, что произойдет 26 февраля, может быть интересным и достойным того, чтобы о нем написать позже. В любом случае, Овны, вы многому научитесь из неожиданных событий. Сегодняшний день может дать вам талант, которого у вас не было бы без неудобств, связанных с приключенческой историей.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Дьявол

Обратитесь к своим хобби, чтобы направить свою негативную энергию. Карта Таро "Дьявол" говорит о пороках и зависимостях, которые являются частью нисходящей спирали.

26 февраля вам предстоит принять решение: заглушить боль или использовать ее продуктивно. Выберите более здоровый путь, который позволит вам выразить свою креативность и будет способствовать новой реакции на стресс, когда он возникнет.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Сила, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Сила" говорит о чувстве подавленности, которое приводит к бездействию или неудачному проявлению смелости. 26 февраля вы почувствуете потерю самоконтроля, думая, что проблемы намного масштабнее вас.

В этот момент вам следует удвоить усилия, чтобы увидеть, где кроется возможность. Вы удивитесь, что не все проблемы требуют решения.

Иногда это счастливые события, которые открывают уникальный способ жизни, идеально подходящий для ваших текущих потребностей.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Император

Ваши мысли и чувства обоснованы, Рак. Карта Таро "Император" символизирует логику и рассуждения, а также право думать определенным образом.

26 февраля возникнет вызов, который заставит вас усомниться в том, как вы обрабатываете информацию, и в вашей автономии. Вместо того чтобы позволять другим запугивать вас, заставляя меняться или думать, что вам нужно подстраиваться, займите более сильную позицию и стойте твердо.

Эта карта Таро посвящена лидерству, и иногда быть лидером означает делать то, что кажется другим нелогичным, но вы знаете, что это правильно для вас.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Влюблённые, перевёрнутая

Весы, путь любви порой бывает запутанным, и когда вы сталкиваетесь с решением в отношениях, у вас возникает искушение сделать кого-то счастливым.

Перевёрнутая карта Таро "Влюблённые" предупреждает об опасности созависимого поведения, которое часто развивается, когда человек решает игнорировать собственные желания ради другого.

26 февраля поразмышляйте над своими мыслями, чувствами и эмоциями. Посмотрите, как они соотносятся с вашими действиями. Когда вы делаете что-то противоположное тому, что вам нужно, внесите изменения, чтобы всё исправить.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Двойка Мечей

Двойка Мечей символизирует внутренний конфликт, часто возникающий из-за сложных решений. 26 февраля вы окажетесь на перепутье, где два пути кажутся довольно похожими, но один из них лучше для вас.

Не зацикливайтесь на деталях или на том, что думают другие. Вместо этого прислушайтесь к своей первой интуиции, поскольку часто она оказывается верной. Даже если ваше внутреннее чутье подсказывает вам попробовать что-то, чего вы никогда раньше не делали, подумайте о возможности того, что это может оказаться правильным решением.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Король Мечей, перевернутая

Отвлекитесь, Лев. Некоторые люди сделают все, чтобы заставить вас почувствовать себя ничтожным. Поэтому прислушайтесь к совету перевернутого Короля Мечей, поскольку он указывает на тиранию.

26 февраля вы почувствуете, когда настанет подходящий момент, чтобы положить конец ситуации, в которой нарушен баланс сил. Ваш ум креативен, особенно под давлением, и он часто придумывает сценарии, которые сработают. Попробуйте один из них!

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Тройка Мечей

Удивительные вещи могут произойти после расставания, Стрельцы, даже когда вы находитесь в самой тёмной части пути к исцелению.

Тройка Мечей говорит о предательстве, и вы всё ещё можете чувствовать боль от прошлой обиды, которая мешала вам чувствовать себя в безопасности или верить в отношения.

26 февраля вы научитесь использовать свой опыт для высшей цели. Вы обретаете огромную мудрость после пережитого чего-то настолько сильного. Сегодня начинается путь, который исцелит вас и принесёт надежду всем.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Перевернутая Девятка Жезлов

Перевернутая Девятка Жезлов символизирует надежду, которая оказывает множество позитивных воздействий на ваше сердце. Она подталкивает вас верить в невозможное. Немногие эмоции так вдохновляют на творческое мышление, как идея того, что может быть.

26 февраля ищите поводы для надежды в своей жизни. Возьмите даже самый маленький знак Вселенной и используйте его, чтобы получить мотивацию и понять, что лучшее еще впереди.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Шестерка Пентаклей

Есть так много способов поделиться тем, что у вас есть, даже если это совсем немного. 26 февраля у вас есть прекрасная возможность проявить щедрость.

Шестерка Пентаклей символизирует передачу ресурсов другим и призывает проявлять инициативу в поддержке некоммерческих организаций, тех, кому повезло меньше, чем вам, и друзей, которым, как вы знаете, нужна небольшая поддержка!

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Перевернутая Четверка Кубков

Скука — это ментальная площадка. 26 февраля перевернутая Четверка Кубков напоминает вам о необходимости вновь включиться в жизнь и получать от нее удовольствие. Подумайте обо всех приключениях, которые вы недавно пережили и хотели бы попробовать.

Рассмотрите простые, бесплатные занятия. Чтобы избавиться от монотонности, не обязательно тратить много денег. Это может быть что угодно, что делает вас счастливым.

