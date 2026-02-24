Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

Представителей знака зодиака Весы ждут судьбоносные знакомства и финансовые новости в первый месяц весны.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Весов.

Первый месяц весны начнется с лунного затмения 3 марта в вашем 12-м доме гороскопа - это сектор самопознания.

"Это когда вы можете узнать себя с другой стороны. Это духовность, эзотерика, религия. Дальние страны тоже. Может, у вас состоится поездка куда-то очень далеко, в другую заграницу. Может быть, вы решили переехать, эмигрировать, и это затмение осуществит ваши мечты. Это изолированные, закрытые места и места силы, духовные места, места восстановления энергии. Может, вы поедете в ретрит, в клинику или санаторий", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Не исключено, что вы будете какую-то операцию планировать, но не делайте операции до 20 марта, потому что Меркурий ретроградный.

Двенадцатый дом — это дом тайн. Возможно, у вас начнутся отношения, которые вы не хотите раскрывать. Может, вы будете книгу писать или больше медитировать, захотите побыть в одиночестве. Вы получите новости издалека, сообщения или документы от кого-то, кто живет в другой.

"Работа может быть удаленная. Лунное затмение заканчивает цикл. Может быть, вы работали где-то удаленно, и сейчас у вас заканчивается этот контракт по этому лунному затмению 3 марта", - добавила Перл.

В этот же день Марс входит в ваш шестой дом гороскопа. Шестой дом — это работа, решение каких-то вопросов, проблем. И Марс — это движение, активность. Будет много работы, нужно будет ездить куда-то, с кем-то встречаться. Может, вы займетесь спортом, начнете ходить, бегать. Не исключена конфликтная ситуация на работе или аврал.

Шестой дом также отвечает за здоровье. Вы будете сдавать анализы, проходить обследования, ходить к стоматологу.

7 марта Венера входит в седьмой дом гороскопа до конца месяца. Вас ждут знакомства, свидания, подарки, приглашения в ресторан. Не исключены сделки, контракты, Причем вам будет легко договориться, легко сторговаться по поводу чего-то, легко подписать какие-то документы. Всё, что касается отношений с друзьями и клиентами, будет и гармонично, и прибыльно.

11 марта Юпитер, который с 13 ноября был ретроградным в вашем доме карьеры, работы, статуса, наконец-то развернется в прямое движение. Юпитер — это планета, которая дает подарки и возможности.

"Это щедрая планета. Так что у вас после 11 марта будет что-то очень удачное: предложение по работе. Может, вам предложат повышение. Вы можете расширить свой бизнес, увеличить его статус. Юпитер может дать и брак, и помолвку, и новость о беременности, и рождение ребенка. По Юпитеру у нас статус меняется на тот, которого мы хотим", - рассказала Перл.

19 марта - новолуние. Весы смогут решить какую-то важную проблему. Также вы получите новости о работе, состоянии вашего здоровья.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Если что-то у вас задерживалось, вы не могли решить какой-то домашний вопрос, был период ожидания, то уже всё сложится легко и быстро после 20 марта.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Венера входит в ваш восьмой дом финансов. Эта планета символизирует деньги и любовь. Вы получите хорошую финансовую новость.

"У многих Весов сейчас меняются отношения: кто-то женится, кто-то разводится, кто-то встретит свою любовь, кто-то расстается. Потому что Сатурн с Нептуном в соединении сейчас, прямо вот в самом начале вашего седьмого дома, это очень сильное положение. Сатурн будет больше влиять на отношения тех Весов, которые родились с 22 по 30 сентября. Сатурн покажет вам правду о ваших отношениях. Эта планета тестирует отношения: насколько они крепкие. Но если вы по Сатурну выходите замуж или женитесь — это надолго", - добавила астролог.

