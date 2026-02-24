Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026

Анна Ярославская
24 февраля 2026, 16:31
Представителей знака зодиака Весы ждут судьбоносные знакомства и финансовые новости в первый месяц весны.
Гороскоп Весы, Анжела Перл
Гороскоп на март 2026 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда есть риск конфликта на работе
  • Какие перемены ждут Весов в личной жизни

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Весов.

Если вам интересно, какая порода кота идеально подойдет Весам, читайте материал: От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака.

видео дня

Первый месяц весны начнется с лунного затмения 3 марта в вашем 12-м доме гороскопа - это сектор самопознания.

"Это когда вы можете узнать себя с другой стороны. Это духовность, эзотерика, религия. Дальние страны тоже. Может, у вас состоится поездка куда-то очень далеко, в другую заграницу. Может быть, вы решили переехать, эмигрировать, и это затмение осуществит ваши мечты. Это изолированные, закрытые места и места силы, духовные места, места восстановления энергии. Может, вы поедете в ретрит, в клинику или санаторий", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Не исключено, что вы будете какую-то операцию планировать, но не делайте операции до 20 марта, потому что Меркурий ретроградный.

Двенадцатый дом — это дом тайн. Возможно, у вас начнутся отношения, которые вы не хотите раскрывать. Может, вы будете книгу писать или больше медитировать, захотите побыть в одиночестве. Вы получите новости издалека, сообщения или документы от кого-то, кто живет в другой.

"Работа может быть удаленная. Лунное затмение заканчивает цикл. Может быть, вы работали где-то удаленно, и сейчас у вас заканчивается этот контракт по этому лунному затмению 3 марта", - добавила Перл.

В этот же день Марс входит в ваш шестой дом гороскопа. Шестой дом — это работа, решение каких-то вопросов, проблем. И Марс — это движение, активность. Будет много работы, нужно будет ездить куда-то, с кем-то встречаться. Может, вы займетесь спортом, начнете ходить, бегать. Не исключена конфликтная ситуация на работе или аврал.

Шестой дом также отвечает за здоровье. Вы будете сдавать анализы, проходить обследования, ходить к стоматологу.

7 марта Венера входит в седьмой дом гороскопа до конца месяца. Вас ждут знакомства, свидания, подарки, приглашения в ресторан. Не исключены сделки, контракты, Причем вам будет легко договориться, легко сторговаться по поводу чего-то, легко подписать какие-то документы. Всё, что касается отношений с друзьями и клиентами, будет и гармонично, и прибыльно.

11 марта Юпитер, который с 13 ноября был ретроградным в вашем доме карьеры, работы, статуса, наконец-то развернется в прямое движение. Юпитер — это планета, которая дает подарки и возможности.

"Это щедрая планета. Так что у вас после 11 марта будет что-то очень удачное: предложение по работе. Может, вам предложат повышение. Вы можете расширить свой бизнес, увеличить его статус. Юпитер может дать и брак, и помолвку, и новость о беременности, и рождение ребенка. По Юпитеру у нас статус меняется на тот, которого мы хотим", - рассказала Перл.

19 марта - новолуние. Весы смогут решить какую-то важную проблему. Также вы получите новости о работе, состоянии вашего здоровья.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Если что-то у вас задерживалось, вы не могли решить какой-то домашний вопрос, был период ожидания, то уже всё сложится легко и быстро после 20 марта.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 марта Венера входит в ваш восьмой дом финансов. Эта планета символизирует деньги и любовь. Вы получите хорошую финансовую новость.

"У многих Весов сейчас меняются отношения: кто-то женится, кто-то разводится, кто-то встретит свою любовь, кто-то расстается. Потому что Сатурн с Нептуном в соединении сейчас, прямо вот в самом начале вашего седьмого дома, это очень сильное положение. Сатурн будет больше влиять на отношения тех Весов, которые родились с 22 по 30 сентября. Сатурн покажет вам правду о ваших отношениях. Эта планета тестирует отношения: насколько они крепкие. Но если вы по Сатурну выходите замуж или женитесь — это надолго", - добавила астролог.

Детальный гороскоп для Весов на март 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Весы Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:40Война
ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

17:06Украина
Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозами

16:49Война
Реклама

Популярное

Ещё
Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

"Черный лебедь уже близко": России дали всего несколько месяцев, что будет дальше

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

Всегда на шаг впереди: какие знаки зодиака отличаются гениальностью и интуицией

Последние новости

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

Реклама
16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

16:33

Доллар и евро резко пошли в пике: свежий курс валют на 25 февраля

16:31

Кого ждет важное решение в личной жизни: гороскоп на март 2026Видео

16:27

Десятки Искандеров и Цирконов: названы цели и сроки нового обстрела РФ

16:18

"Закрылся 4-й год": жених-воин Леси Никитюк показал "боевые" фото

16:00

Алла Пугачева приедет: в РФ сделали заявление

15:58

Культовые "Секретные материалы" перезапустят: первые подробности

15:38

Женщина съела недожаренную рыбу и лишилась конечностей: что произошло

Реклама
15:20

"Картина была понятной": почему Козловский ушел из армии

15:00

Как выровнять наклоненное дерево: простой способ, который спасет растениеВидео

15:00

Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

14:46

Прямо с завода по украинцам: "Флеш" рассказал об особенности ракетных атак РФ

14:45

Рецепт нескучных котлет с начинкой: все дело в секретном соусеВидео

14:45

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

14:40

Пустят танки через границу: эксперт рассказал, куда РФ хочет отправить свою армию

14:20

Когда Благовещение и родительские субботы: церковный календарь на март 2026

14:15

Модные принты 2026: что будем носить после эпохи минимализма

14:14

Лидеры Европы приехали в Украину говорить о войне: главные решения и заявления

13:58

"Промурашило": звезда "Властелина колец" трогательно поддержал УкраинуВидео

13:56

Кот устроил неожиданную "забастовку": не позволил хозяину выйти из домаВидео

13:52

Женщина откладывала всего по 15 долларов для племянницы: ее баланс впечатляет

13:47

Гороскоп на завтра 25 февраля: Девам - недоразумения, Весам - подарок

13:44

Сын Анны Кошмал попал в больницу: "Все плохо"

13:32

Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

13:23

Диетологи бьют тревогу: какая опасная рыба заполонила все супермаркеты

13:18

Гороскоп Таро на сегодня 25 февраля: Овнам - спросить себя, Львам - вклад

12:59

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

12:55

"Он разрушает страну": Роберт Де Ниро вновь резко высказался о Трампе

Реклама
12:48

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

12:39

Удар по кошелькам: продукт, который украинцы покупают пачками, неожиданно подорожал

12:33

Что означает "Мир на условиях Украины"?мнение

12:28

Четыре года войны в Украине: Жданов заявил о стратегическом провале РФ

12:18

Снег с дождем: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

12:17

"Такое происходит впервые": на Западе заявили о критической для Кремля ситуации

11:45

Как часто нужно мыть полы: ошибки портят паркет, плитку и ламинат

11:42

Не только розы: какие цветы лучше всего подходят для онлайн-бизнеса

11:36

Китайский гороскоп на завтра 25 февраля: Козлам - безнадежность, Свиньям - страдания

11:35

Путинистка Симоньян набрала вес: как она выглядит

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять