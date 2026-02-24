Укр
Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Анна Ярославская
24 февраля 2026, 06:20
Львы почувствуют перемены в начале весны. Детали раскрыла Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на март 2026 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда Львы получат подарки судьбы
  • Когда улучшится финансовая ситуация

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Львов.

Если вам интересно, какая порода кота идеально подойдет Львам, читайте материал: От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март - очень важный месяц, потому что 3 марта будет лунное затмение во втором доме гороскопа. Это сектор денег, финансов, доходов, заработков, зарплаты, вашего отношения к деньгам.

"Это лунное затмение проявит, что вам нужно менять в финансовой ситуации или что у вас происходит с ресурсами. Ресурсы — это не только деньги. Ресурсы — это еще и время, и здоровье. Может, вам нужно обратить внимание, сколько времени вы на что-то тратите? Или на ваше здоровье? Или на ценности? Лунное затмение может высветить, какие у вас ценности. Действительно, что для вас важнее? Может, важнее быть с любимым человеком, больше проводить время с детьми? Может быть, важнее свое здоровье, чем куда-то добираться на работу по два часа? В это лунное затмение, в первую неделю марта, вы почувствуете все эти вопросы. Работа может поменяться, появятся запросы, финансовые обязательства могут поменяться", - отметила специалист.

По ее словам, иногда затмение может проиграться через месяц или даже через три, но в большинстве случаев прямо в момент затмения мы уже знаем и ощущаем, о чем оно.

3 марта Марс входит в восьмой дом гороскопа. Это также сектор финансов, причем финансов других людей, банков, кредитов, налогов, страховок. У вас могут быть неожиданные расходы, оплата налогов, раздел имущества или оформление наследства.

Может, у вас будет много работы с клиентами. Не исключено, что вы будете что-то реинвестировать или рефинансировать.

7 марта Венера входит в девятый дом путешествий, других стран и культур. Некоторые Львы примут решение переехать. Не исключена любовь с иностранцем или человеком, который живет в другой стране. Из-за границы могут прийти деньги, подарок, посылка.

11 марта Юпитер принесет Львам подарки и даст новые возможности. Это планета щедрости, любви, детей.

"Юпитер исполняет наши желания. Он был ретроградным с 13 ноября, а сейчас разворачивается в прямое движение. С 1 июля Юпитер войдет в ваш знак, Львы. Тогда вас просто завалят вас подарками", - рассказала астролог.

В марте вы поедете в какое-то место силы или в ретрит, будете пластическую операцию делать. Также Юпитер может дать вам исцеление.

У некоторых Львов начнутся отношения с кем-то издалека, или отношения, которые вы пока не хотите раскрывать на публике.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

"С 18 по 25 марта Меркурий соединяется с кармическим узлом, который показывает цель нашей жизни, смысл нашей жизни или на чем нам нужно фокусироваться. Сейчас он у вас в восьмом доме, финансов. У вас фокус сейчас на финансы, на то, как обращаться с деньгами, куда их вкладывать и ценить больше то, что вы заработали. Львам может прийти сумма денег прийти. Будет актуален какой-то финансовый вопрос", - рассказала астролог.

19 марта - новолуние в этом же доме финансов. Может, вы будете писать завещание, получите наследство. Финансовая ситуация поменяется у вашего мужа/жены. Появится новый источник денег.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение в восьмом доме гороскопа. Ждите финансовую прибыль или какую-то гармоничную договоренность, контракт, хорошую работу.

Детальный гороскоп для Львов на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Лев Анжела Перл гороскоп 2026
