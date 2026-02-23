Укр
Премия, контракт или служебный роман: кого ждут сюрпризы на работе в марте 2026

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 21:05
Первый месяц весны принесет знакомства, деньги и шанс на переезд. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на март 2026 для Раков - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда состоится судьбоносное знакомство
  • Какие важные события произойдут в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Раков.

Если вам интересно, кто станет идеальной парой для представителей этого знака зодиака, читайте материал: Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с лунного затмения в третьем доме гороскопа 3 марта. Третий дом — это сектор общения, контактов, коммуникации, нашего окружения, знакомых и родственников.

"Что-то там будет происходить в эту первую неделю, с первого по седьмое марта. Иногда, может быть, и в течение месяца — затмения по-разному проигрываются, но у большинства людей это три дня до и три дня после. Так что в первую неделю марта вы с кем-то познакомитесь — с человеком, который перевернет вашу жизнь. Может быть, вы к какой-то новой группе присоединитесь. Например, вы начнете учиться, и у вас появятся одногруппники. Может быть, у вашей сестры или брата будут какие-то новости в жизни", - прогнозирует специалист.

Также третий дом отвечает за поездки и транспорт. Может быть, встанет вопрос про вашу машину: будете покупать новую или свою продавать. Или поедете куда-то, или будете оформлять документы и получите документ — загранпаспорт или визу для поездки. Состоится важная поездка, которая действительно будет запоминающееся.

3 марта Марс входит в ваш девятый дом гороскопа — это сектор путешествий, заграницы, всего что связано с другими странами. Марс — это планета желания и активности. Может, вы будете бронировать билеты, отели, полетите куда-то с 3 марта. Возможно, вы начнете изучать иностранный язык или поедете куда-то учиться. Некоторым нужно будет заняться оформлением бумаг, документов.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 марта Венера входит в десятый дом гороскопа. Эта планета отвечает за гармонию, хорошие новости. А 10-й дом — самый высокий дом гороскопа, который отвечает за наши амбиции, цели, достижения, работу, карьеру, статус.

"Венера туда входит, приносит финансы, деньги, приносит договоренность какую-то. Может, вы контракт подпишете? Может, это роман на рабочем месте? Может, вам премию дадут, наградят чем-то. Не исключено очень хорошее предложение по работе, начиная с марта и до конца месяца", - рассказала Перл.

Астролог советует не подписывать никаких контрактов до 20 марта, пока Меркурий будет ретроградным.

11 марта Юпитер будте в знаке Рака. Это планета, которая дает подарки, возможности, изобилие. Юпитер был ретроградным с 13 ноября.

"Может быть, вы чего-то ждете, но это никак не сбывается. Так вот, 11 марта Юпитер разворачивается в прямое движение — и уже все подарки приедут к вам. В принципе, все Раки почувствуют разворот Юпитера. Юпитер решает множество вопросов и исполняет желания с 11 марта и по 30 июня у вас", - рассказал астролог.

С 18 по 25 марта Меркурий будет соединяться с космическим лунным узлом, который отвечает за наши цели в жизни, за то, на чем мы должны фокусироваться в данный момент.

"Двери как будто открываются. У вас космический узел будет в девятом доме до июля. В июле он уже сдвинется в восьмой дом, а девятый — это далекие страны, удача, радость и везение за границей. Это может быть онлайн-бизнес или какие-то сообщения издалека, или знакомство с иностранцем, любовь, брак с иностранцем", - рассказала астролог.

19 марта — новолуние в девятом доме.

"Новая энергия рождается, новый импульс, и весь ваш фокус на девятый дом. Что-то может быть связано с эмиграцией. Может, вы решите переехать. Может быть, у вас родственники за границей. Ваш товар будет продаваться за границу. Может быть, вы выходите замуж за иностранца. Будет контракт, договор на работу с иностранной компанией. Вы поступите в университет или начнете читать лекции, начнете преподавать. Не исключено и начало судебного процесса. Очень такое очень мощное новолуние", - прогнозирует Перл.

С 20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Подождите еще дня три, и уже можно будет подписывать документы и делать дорогие покупки.

31 марта Венера принесет Ракам хорошие результаты, финансовую прибыль, подарки, новости от друзей и членов вашей команды. Может, вас пригласят на день рождения или свадьбу. Не исключена поездка на концерт, поход на на приятное мероприятие.

Детальный гороскоп для Раков на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Гороскоп на март гороскоп Рак Анжела Перл гороскоп 2026
