Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

Элина Чигис
23 февраля 2026, 10:24
224
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 24 февраля.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте детально:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит обратиться к друзьям

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Светлый день приносит неожиданные возможности. Умение говорить правильные вещи помогает облегчить себе путь. Будьте максимально готовы к сотрудничеству с теми, кто занимает руководящие должности. Ваша готовность усердно работать необходима для достижения успеха в любом начинании. Не сдавайтесь в той области, к которой вы испытываете искреннюю страсть.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Человек, которому не хватает смелости честно рассказать о том, что причиняет боль и создает проблемы в отношениях, может критиковать одно, в то время как на самом деле его расстраивает совершенно другое. Реальность никогда не озвучивается, а то, что озвучивается, никогда не бывает правдой. Для исцеления необходимо обсуждать реальные проблемы.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Вам необходимы вещи, которые поддержат вашу уверенность в себе. Чувство собственной неполноценности может привести к изоляции и одиночеству. Возможно, вы чувствуете себя неловко в социальных ситуациях. Обратитесь к друзьям, чтобы взглянуть на вещи реально. Люди, которые вам нравятся, могут помочь вам раскрыться.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Природа полна уроков. Садоводство или просто время, проведенное на свежем воздухе в красивом месте, может стать духовным опытом. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы быть ближе к земле. Домашние животные, цветы, любые растения могут помочь вам обрести внутреннее равновесие и осознанность.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вам может очень повезти в любви! Социальные контакты будут позитивными, и вы получите пользу от налаживания связей в вашем сообществе. Это прекрасное время для любого нового начинания, которое принесет пользу вам или всей вашей семье. Эта энергия может привлечь полезных людей, которые могут стать чем-то большим, чем просто друзьями.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Стоит подумать о музыке, фильмах, фотографии и других творческих занятиях. Поделитесь своими интересами с другими. Это отличное время, чтобы устроить свидание. Небольшое отвлечение поможет вам сохранить баланс. Поделитесь своими истинными чувствами с теми, кого вы знаете лучше всего.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Ваши усилия по оказанию помощи могут сделать этот день приятным для детей. Вовлеките юные умы в увлекательные обучающие проекты. Женщины окажут особую помощь. Возможно, вы найдете решение эмоциональной проблемы благодаря тактичной помощи близкого друга. Это отличный день для планирования особого обеда.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Космическая энергия побуждает вас к некоторым переменам. Возможно, вы захотите улучшить свою физическую форму или просто сменить прическу. Забота о собственных потребностях в первую очередь позволит вам лучше заботиться о других. Это особенно актуально, если у вас много обязанностей.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Очень подходящий день, чтобы провести время с друзьями и насладиться любимыми занятиями. Даже хороший ужин и кино могут отлично расслабиться. Если с деньгами туго, займитесь делами по дому. Если вы давно хотели навести порядок в шкафах, сейчас самое время начать.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Подумайте о конкретных целях, которых вы хотите достичь в течение следующих двенадцати месяцев. Будьте готовы к тому, что ваши решения будут подвергаться сомнению со стороны окружающих, но не отчаивайтесь. Сплетни или откровения из прошлого могут принести неприятности или смущение. Старайтесь не усложнять и рассказывать как можно меньше. Придерживайтесь установленных привычек.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Энергичный день, так что смело погружайтесь в него. Трудности помогут вам прояснить ваши желания. Будьте особенно осторожны за рулем. В этот день превышение скорости может привести к авариям. Побалуйте себя немного вечером любимыми вещами после долгого дня.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Побалуйте себя и отдохните дома хотя бы часть дня. Ваша склонность использовать свободное время для работы, хотя и похвальна, может зайти слишком далеко. Ленивый день, проведенный без дела, — мудрый выбор для личного благополучия. Вашему телу и духу пойдет на пользу больше романтического внимания.

Источник

Вас может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:36Украина
РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:30Война
Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из Киева

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

"Пессимистические прогнозы": Мозговая высказалась о браке с Аксельродом

Последние новости

11:39

"Молюсь": сестра Жанны Фриске сообщила о сложной болезни

11:36

Украина может полностью отказаться от мобилизации: озвучено главное условие

11:30

РФ может поддерживать нынешний темп войны дольше, чем большинство ожидает - Жданов

11:29

Мстислав Чернов сделал мощное заявление после победы российского фильма на BAFTAВидео

11:03

Контингент во Львове не нужен: Зеленский сказал, где необходимы иностранные военныеВидео

Война не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на ДнепрВойна не закончится до конца 2027 года: Жданов – об окружении Запорожья и планах Путина на Днепр
10:54

Магнитная буря обрушилась на Украину - когда ожидать максимального удара

10:47

Россияне нацелились на еще один областной центр: раскрыт тревожный сценарий

10:24

Китайский гороскоп на завтра 24 февраля: Быкам - проблемы, Петухам - сплетни

10:21

Не 23 февраля: новая дата Дня защитников и зашитниц

Реклама
10:19

"Хорошая русская" Земфира испугалась украинских флагов и пропала со сцены — детали

09:59

РФ меняет тактику ударов по Украине: что станет целью вместо энергетики — ISW

09:55

"Это катастрофа": Украина на фоне войны превращается в страну вдов и сирот - CNN

09:52

Какой должна быть победа Украины: Зеленский раскрыл главные аспекты

09:25

"Сам осознает": Елена Мозговая ошеломила признанием о разрушении отношений

09:09

Что сделать с озимым чесноком весной: советы для большого урожаяВидео

09:01

Украина вернет территории, но есть нюанс: Зеленский сделал важное заявление

08:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 февраля (обновляется)

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчинаФото

Реклама
08:10

РФ установила новый рекорд ударов по Украинемнение

07:37

В Харькове - взрывы, город под ракетным ударом РФ: пострадали мирные жители

07:18

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибший и раненые, повреждена инфраструктура

06:55

"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из ДонбассаВидео

06:10

РФ придумала новую тактику ударовмнение

05:57

Потепление врывается в Полтавскую область: синоптики удивили прогнозом

04:41

Страшные секреты СССР: названы главные тайны, о которых молчали десятилетиями

04:03

Почему кот внезапно кусает, когда его гладят: названа истинная причинаВидео

03:30

Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

02:30

Большая космическая мечта рушится: серьёзная преграда спутала планы ученых

01:30

Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

00:11

В Киеве и области планируют отключения электроэнергии 23 февраля – графики

22 февраля, воскресенье
23:25

Войска РФ взяли в окружение: Сырский заявил о срыве планов Кремля в войне

23:21

Юрий Ткач с женой признались, что спровоцировало кризис в их браке

22:44

Екс-жена Кличко сменила профессию: чем теперь занимается Наталья ЕгороваВидео

22:25

Трибунал для Лукашенко: названы статьи, по которым может "сесть" диктаторВидео

22:16

"Никто не лезет": Матвиенко призналась, о чем не говорит с Мирзояном

21:51

Света станет больше: новые графики отключений для Запорожской области на 23 февраля

21:38

Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

21:25

Отключения электроэнергии 23 февраля: каким регионам грозят ограничения

Реклама
21:06

Появились новые детали теракта во Львове - разведка предупредила украинцевВидео

20:28

До мира в Украине еще далеко: раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

20:23

Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в миреВидео

20:08

Предательница Повалий призвала к оккупации Киева - детали

19:35

Сантехник показал хитрый трюк: за минуты убирает засор в сливе без вантузаВидео

19:31

Удар "Фламинго" по России мог установить уникальный мировой рекорд - что известноВидео

19:10

Будет ли наступление россиян с территории Беларуси?мнение

18:40

Дождь и +6 градусов: в Тернополь скоро придет первое весеннее тепло

18:35

Профессиональная армия РФ уничтожена: военный объяснил, как изменились оккупантыВидео

18:26

Взорван "Аллигатор" и Ми-8: СМИ узнали об ударе дронов по аэродрому в РФ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять