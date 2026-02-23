Они поднимутся на новый уровень: пятерых знаков зодиака коснется рука судьбы

Астрологи говорят, что в это время небольшие решения внезапно приобретают настоящий вес.

Каких знаков зодиака ждут судьбоносные изменения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака увидит прогресс в делах

Для кого настало времяделать шаги вперед

Удача и процветание войдут в жизнь пяти китайских знаков зодиака 23 февраля. Понедельник – Полный день под знаком Земляного Дракона. Именно в это время все кажется больше, чем обычно, пишет YourTango.

Астрологи добавляют, что Полные дни усиливают результаты. В это время усилия проявляются в видимом прогрессе, а небольшие решения внезапно приобретают настоящий вес.

В то же время Земляной Дракон приносит обоснованный рост. Удача проявляется через результаты и доказательства того, что что-то работает, передает Главред.

Кто почувствует настоящее процветание 23 февраля

Дракон

В понедельник вы увидите подтверждение того, что что-то является реальным и движется вперед. Вы заметите видимый прогресс, который проявляется в виде интереса со стороны кого-то нового или повышенного внимания к чему-то, что вы создали. Вы также почувствуете повышение уверенности, что изменит ваш подход к остальной части недели.

Крыса

У вас может появиться идея, которая сначала покажется простой, но потом вы поймете, насколько она полезна. Этот момент в понедельник изменит ваше мышление от колебаний к действиям, что спровоцирует настоящий импульс.

Тигр

23 февраля вы заметите изменение во времени. Ситуация, которая казалась застрявшей, внезапно снова станет открытой и доступной. Планы, которые когда-то казались далекими, теперь становятся возможными и достижимыми. Вы почувствуете мотивацию в понедельник таким образом, что ее будет трудно игнорировать. Именно она будет побуждать вас делать шаги, которых вы избегали.

Петух

Ситуация, которая когда-то казалась беспорядочной или запутанной, начинает обретать смысл 23 февраля. Эта ясность приносит вам спокойную уверенность. Вы перестанете чувствовать себя застрявшими и снова начнете двигаться вперед.

Коза

В понедельник вы заметите прогресс в чем-то личном, что имеет для вас глубокое значение. Это может быть ваш дом или цель, для которой вы тихо работали. Чувство стабильности, которое это создает, вселяет в вас надежды на будущее.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

