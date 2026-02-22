Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

Руслана Заклинская
22 февраля 2026, 09:18
204
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 23 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка
Гороскоп на 23 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля
  • Что предсказывают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 23 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Страх может испортить ваше счастье. Помните, что это продукт собственных мыслей и воображения, поэтому лучше подавить его в зародыше. В этот день возможны трудности с экономией денег — вы можете перерасходовать средства или потерять кошелек, поэтому потери из-за небрежности вероятны. Сосредоточьтесь на новом и обратитесь за поддержкой к лучшим друзьям. Любовная жизнь улучшится благодаря развитию хороших отношений. Не ждите случая — ищите возможности сами. Благоприятный день для консультации с адвокатом. В этот день ваш муж/жена будет полон энергии и любви.

Гороскоп на завтра - Телец

Ваш ум будет восприимчив к хорошему. Если вы долгое время планировали взять кредит, то в этот день вам повезет. Короткая поездка к родственнику принесет уют и отдых от напряженного графика. Сила любви дает повод любить. Дополнительные знания, полученные в этот день, дадут преимущество в общении со сверстниками. Вы испытаете свой ум. В этот день вы забудете о трудностях благодаря любви мужа/жены.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Поддерживайте психическое здоровье, ведь оно является основой духовной жизни. Ум — ворота жизни. Бизнесменам в этот день следует хранить деньги в безопасном месте из-за риска кражи. Вечера с друзьями будут интересными и приятными. Романтика в этот день может пострадать из-за плохого самочувствия мужа/жены. Возможны хорошие новости на работе. Избегайте резких комментариев, чтобы не втянуться в спор. Супружеская жизнь в этот день может быть напряженной из-за недостатка удовлетворения ежедневных потребностей.

Гороскоп на завтра - Рак

В этот день благоприятное время для религиозных и духовных занятий. Тем, кто напрасно тратил деньги, стоит взять финансы под контроль и начать экономить. Письмо по почте принесет радостные новости для всей семьи. Вы можете улучшить любовную жизнь, посетив место для пикника. Избегайте новых совместных предприятий и при необходимости обращайтесь за советом к близким. Можно дать детям полезные советы по управлению временем. В этот день муж/жена поможет вам почувствовать, что рай существует на земле.

Гороскоп на завтра - Лев

Полностью отдохните, чтобы восстановить энергию, ведь слабое тело ослабляет ум. Осознайте свой потенциал — вам не хватает не силы, а только воли. Из-за болезни кого-то из семьи возможны финансовые трудности, однако важнее позаботиться о здоровье. Ремонт дома или общественные встречи могут занять ваше время. В этот день парень или девушка могут быть раздражены из-за семейных обстоятельств — попробуйте успокоить их разговором. Коллеги окажут поддержку, возможны новые союзы на работе. Вы сможете уделить немного времени себе и найти новое хобби. В этот день напряжение в супружеской жизни исчезнет.

Гороскоп на завтра - Дева

День, когда вы сможете расслабиться. Помассируйте тело маслом, чтобы снять напряжение мышц. В этот день вечером вы, вероятно, получите финансовую прибыль, ведь ранее одолженные деньги могут быстро вернуться. Семейная встреча подчеркнет вашу важную роль. Ваши слезы может вытереть особый друг. Подумайте дважды, прежде чем начинать новый проект. После работы вы сможете посвятить время любимым хобби, что принесет спокойствие. Брак в этот день будет особенно гармоничным.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Успех прошлых начинаний повысит вашу уверенность. В этот день вы можете пригласить семью на вечеринку и потратить немало средств. Вероятно, стоит посетить религиозное место или родственника. Не демонстрируйте свои чувства чрезмерно — это может навредить отношениям. Работающие могут столкнуться с трудностями на работе и допустить ошибки. Для трейдеров день будет обычным. Осознав хрупкость времени, вы захотите побыть в одиночестве — это пойдет на пользу. Романтическая атмосфера с песнями, свечами и вкусным ужином сделает время с мужем/женой особенным.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Пусть ваша непредсказуемость не вредит супружеским отношениям, иначе впоследствии можете пожалеть. Избегайте трат на алкоголь и сигареты — это вредит здоровью и финансам. Кто-то из знакомых может остро реагировать на денежные вопросы, создавая напряжение дома. Ваша вторая половинка будет думать о вас в этот день. Благоприятное время для бизнесменов, ведь внезапная деловая поездка даст положительные результаты. Начало дня может быть утомительным, но впоследствии появятся хорошие результаты. Вы найдете время для себя и встретитесь с близким человеком. Ссоры из-за мелочей могут иметь серьезные последствия, поэтому будьте осторожны и не доверяйте слепо чужим словам или предложениям.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Начните день с легких физических упражнений — сделайте это ежедневной привычкой. Неожиданные счета могут увеличить финансовую нагрузку. Семья поддержит вас и даст дельный совет в кризисный момент. Наблюдая за опытными людьми, вы усвоите полезные уроки и укрепите уверенность в себе. Может показаться, что вы одни, хотя коллеги попытаются поддержать. В этот день вы будете планировать творческие дела в свободное время, однако не все удастся реализовать. Возможно приятное свидание с партнером и хорошо проведенное время вместе.

Гороскоп на завтра - Козерог

Ваша вежливость будет по достоинству оценена, и вы получите немало похвалы. Появится желание быстро заработать деньги. Рискните ради семьи чем-то благородным и ценным — упущенный шанс может не вернуться. Берегите любовь, как драгоценность. Благоприятный день для движения вперед, ведь открываются хорошие возможности. События могут быть как приятными, так и тревожными, оставляя ощущение усталости. В этот день муж/жена поможет вам почувствовать, что рай существует на земле.

Гороскоп на завтра - Водолей

Займитесь творчеством — бездействие может вредить душевному спокойствию. Расходы на необходимые вещи в этот день могут создать финансовые трудности, но спасут от будущих проблем. Ваша остроумие оживит атмосферу, и вы легко будете привлекать противоположный пол. Важный проект, над которым работали длительное время, откладывается. В этот день у вас будет время провести его с мужем/женой, и ваш любимый/любимая будет приятно удивлен вниманием и любовью. Сомнения в искренности партнера могут негативно повлиять на супружескую жизнь в ближайшие дни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день развлечения должны включать спортивные и активные мероприятия на свежем воздухе. Избегайте инвестиций в сомнительные совместные предприятия и финансовые схемы. Возможны хорошие новости, которые порадуют вас и семью. Контролируйте волнение. Время, работа, деньги, друзья и семья могут создавать напряжение, но с партнером вы остаетесь друг для друга. Те, кто мешал вашему успеху на работе, могут потерпеть падение на ваших глазах. Если путешествуете, позаботьтесь о своем багаже.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

10:48Украина
В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

10:07Политика
"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

09:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожая

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Последние новости

10:48

Летел рой дронов и ракет: Зеленский рассказал о смертельном ударе РФ по Украине

10:26

Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он былВидео

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 февраля (обновляется)

10:07

В Британии сделали громкое заявление о развертывании войск в Украине - The Telegraph

09:58

"Выбрала путь служения людям": во Львове во время теракта погибла Виктория Шпилька

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
09:32

Отключение света в Украине — графики на 22 февраля (обновляется)

09:25

Гороскоп Таро на неделю с 23 февраля по 1 марта: Девам - риск, Льву - перепутье

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:19

РФ нанесла ракетный удар по американскому предприятию в Тростянце - подробности

Реклама
09:18

Гороскоп на завтра 23 февраля: Близнецам - интересный вечер, Весам - ошибка

08:57

Гороскоп на неделю с 23 февраля по 1 марта: Овну - раздражение, Рыбам - чудо

08:50

Зеленский скоро может встретиться с Путиным: Уиткофф назвал сроки

08:10

Как РФ может оказаться хранителем иранского ядерного материаламнение

08:06

Теракт во Львове: известно об одной погибшей и более десятка пострадавшихВидео

07:14

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: первые последствия в Киеве и других регионах

06:14

Как не дать сороконожкам захватить ваш дом: от них можно избавится навсегдаВидео

06:10

В провале контрнаступления виноват Байденмнение

05:58

Ласточки в Украине исчезают не случайно: кто виноват

05:32

От сфинкса до рэгдолла: какая порода кошек подходит каждому знаку зодиака

05:00

Чернота на доске исчезнет за минуты: народный лайфхак, проверенный хозяйкамиВидео

Реклама
04:12

Не стоит перекапывать огород весной: агрономы объяснили опасную ошибку

04:00

Тест на гениальность: найдите 3 отличия на картинке слона в воде за 23 с

03:00

Три знака зодиака вот-вот изменят свою жизнь на 180 градусов - список избранных

01:40

Комета размером с город "взорвалась": астрономы бьют тревогу

00:14

Новые графики для Киева и области: отключения электроэнергии 22 февраля

21 февраля, суббота
23:38

Не только Овен и Рак: самые несовместимые пары знаков зодиака

22:45

"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

22:18

РФ нацелена продвигаться вглубь: эксперт заявил об угрозе для новых городов

21:31

"Это катастрофа": эксперт раскрыл худший прогноз наступления из БеларусиВидео

21:20

Впервые за время войны: Сырский назвал важную стратегическую победу Украины

20:19

Историю Руси могли переписать: что не так с легендой о варягахВидео

20:17

Война без перелома надолго: в The Times раскрыли мрачный сценарий

19:55

Долгожданное потепление и "плюс": в Тернополе резко изменится погода

19:42

Бройлер или домашний: каких индюков выгоднее держать

19:32

Ситуация в электросети заставляет действовать: как будут отключать свет 22 февраля

19:28

Кухонный "мусор" творит чудеса в огороде: обычные отходы с кухни спасают урожайВидео

19:10

Почему Одесса один из самых уязвимых для атак противника городмнение

19:06

Какой цвет авто является лучшим: царапины и грязь будут незаметны

18:47

Фильтр исчез в прямом эфире: как одна секунда изменила жизнь блогершиВидео

18:37

Переговоры Украины с США и РФ: Зеленский предупредил о возможной смене позицииВидео

Реклама
18:25

У путинистки Распутиной не открываются глаза и не закрывается рот: омолодилась

18:18

"Минус" два корабля и самолеты: Силы обороны провели эффектную операцию в Крыму

18:05

Нашел "сокровище" среди мусора: прохожий забрал дорогую вещь с улицы

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять