Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Алена Кюпели
21 февраля 2026, 13:00
133
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 22 февраля
Гороскоп Таро на 22 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Двойка Пентаклей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро — Двойка Пентаклей, перевернутая, что говорит о чувстве подавленности. Сегодня вы учитесь распознавать эмоции, когда они вас одолевают.

Овны, вы можете выбрать отступление и избегать действий, которые создают хаос в вашей жизни, даже если у вас есть соблазн справиться с ситуацией или преодолеть ее. 22 февраля подумайте о своих приоритетах на сегодня. Ваш первый шаг к самоконтролю — упростить свой список дел.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Мир, перевернутая

Все происходит не просто так, и 22 февраля ваша карта Таро, Мир, перевернутая, указывает на нежелательную задержку. Ваш график нарушается, и вам нужно перегруппироваться.

Планы требуют от вас все большей гибкости. Вы адаптируетесь и цените возможность попробовать что-то новое, даже если поначалу это кажется неудобным, потому что вы учитесь гибко мыслить.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Десятка Мечей, перевернутая

Близнецы, ваша карта Таро, Десятка Мечей в перевернутом положении, означает конец болезненного пути. Теперь вы готовы отвернуться от прошлого и вернуться к своему оптимистичному "я".

22 февраля вы не забудете все, что произошло, но это не будет главной темой ваших мыслей. Вместо этого вы увидите сегодняшний день как чистый лист, и ваша жизнь станет историей, готовой к переписыванию.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Пятерка Пентаклей в перевернутом положении означает, что наступят лучшие дни, и ваша жизнь улучшится. 22 февраля вы увидите небольшие изменения в своих финансах, и наличие денег на расходы позволит вам принимать решения, которые вы обычно не смогли бы принять.

Сегодняшний день посвящен доверию пути, даже когда кажется, что он движется слишком медленно. Идеальный подарок — это тот, который не требует последующей доработки, поэтому будьте терпеливы. По мере того, как каждая проблема подходит к концу, это позволяет вам осмыслить произошедшее, быть благодарным и исцелиться.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Колесо Фортуны, перевернутое

22 февраля перевернутое Колесо Фортуны знаменует период неудач, но, несмотря на несчастья, вы видите свет в конце туннеля. Нынешние трудности напоминают вам, что тьма часто приходит перед рассветом.

Лев, вы терпите потери, защищая других. Вы принимаете трудности, чтобы жизненные уроки научили вас тому, что вам нужно знать. Вместо того чтобы рассматривать свой путь как путь жертвы, вы используете возможность расти и помогать другим, делясь своим опытом.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Десятка Жезлов, перевернутая

Дева, когда жизнь становится хаотичной, вы бросаетесь на помощь, чтобы исправить ситуацию.

22 февраля перевернутая Десятка Жезлов ставит вас в положение силы. В поисках способов навести порядок в хаосе вы демонстрируете свои первоклассные навыки.

Перед концом дня уделите время себе, чтобы успокоить свой ум и обрести мир и спокойствие в своем внутреннем мире.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Туз Пентаклей

22 февраля Туз Пентаклей символизирует приход процветания в вашу жизнь. Вы можете посеять семя, которое станет богатой возможностью для вашего будущего.

Если вы хотите основать компанию или превратить хобби в нечто прибыльное, составьте план сегодня. Не судите идею только потому, что она еще не сформирована или нова. Попробуйте и посмотрите, к чему может привести мысль.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Десятка Пентаклей

Скорпион, вы можете понять, когда ваша работа имеет смысл. 22 февраля ваша ежедневная карта Таро, Десятка Пентаклей, говорит об удовлетворении вашей работой.

Сегодня то, что вы делаете, имеет значение, и вас призывают действовать с превосходством. Найдите то, что вам нравится в проекте, и сосредоточьтесь на этом, чтобы мотивировать себя.

Задачи, выполненные с заботой и вниманием, — это инвестиции в себя. Если у вас возникнет соблазн схитрить, чтобы сэкономить время, избегите этого.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Пятерка Жезлов, перевернутая

Никто не любит постоянно спорить, и это создает ненужный стресс. Вы честны, Стрелец, но вы делаете это не ради споров.

22 февраля вы принимаете твердое решение: прекратить непродуктивные конфликты, которые портят вам день. Вместо того чтобы подливать масла в огонь, затаивать обиду или брать последнее слово, вы отстраняетесь и позволяете напряжению утихнуть.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Туз Жезлов, перевернутый

22 февраля перевернутый Туз Жезлов сигнализирует об упущенной возможности из-за небольшой задержки. Есть вещи, о которых вам нужно знать, и иногда вы узнаете о них только тогда, когда возникнет проблема.

Сегодня, Козерог, необходимость остановиться до завершения проекта может показаться пугающей. Однако вы поймете почему, потому что у вас появится шанс исправить то, что было скрыто. Ваша ошибка выявит недостаток.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Туз Мечей, перевернутый

Туз Мечей в перевернутом положении указывает на психологический барьер, который мешает вам проявлять творчество или понимать, что делать дальше, чтобы воплотить мечту в жизнь.

22 февраля путь к решению этой проблемы будет прямым. Водолеи, вам нужно попробовать что-то новое и необычное. Сделайте то, что вы всегда хотели попробовать, чтобы стимулировать новые идеи и понимание мира.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Суд

22 февраля карта Таро "Суд" символизирует глубокие размышления, ведущие к заключению.

Если вы пытались решить проблему, но избегали её, сегодня всё изменится. Рыбы, будьте честны с собой. Если вы готовы принять решение, сделайте это. Трудные решения лучше всего принимать напрямую.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:33Украина
Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:49Фронт
Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Опасные хищники распространяются по Украине: кто они и почему их все больше

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

Судьбоносный март 2026: Тельцов ждут любовь, деньги и важные решения

Последние новости

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признанием

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Математика урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

Реклама
13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

Реклама
11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

10:45

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправитьВидео

10:32

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

10:20

Они быстро "считывают" людей: три знака зодиака сочетают в себе гения и интуицию

10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

09:12

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

08:58

Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для БлизнецовВидео

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

05:23

Закуска, которую сметут первой: рецепт помидоров под шубой за 5 минут

04:41

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

04:03

Не сказки, а шифр: какую историю Украины спрятал Николай Гоголь

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 отличия на изображении пекаря за 25 секунд

03:30

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Реклама
02:55

Точка невозврата близко: что происходит с ледяным континентом и в чем опасность

02:26

В Кремле подбирают преемника Лукашенко: кто может занять место главы БеларусиВидео

01:57

5 бытовых дел, которые самые счастливые пары делают вместе: об этом знают единицы

01:43

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

01:20

Отключения электроэнергии 21 февраля: данные о графиках для Киева и области

00:48

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

00:00

Налет накапливался годами: как отмыть душевую лейку изнутриВидео

20 февраля, пятница
23:51

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФВидео

22:41

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

22:35

ВСУ пошли в контратаку и отбили сотни километров: детали от Зеленского

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять