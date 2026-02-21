Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Двойка Пентаклей, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро — Двойка Пентаклей, перевернутая, что говорит о чувстве подавленности. Сегодня вы учитесь распознавать эмоции, когда они вас одолевают.

Овны, вы можете выбрать отступление и избегать действий, которые создают хаос в вашей жизни, даже если у вас есть соблазн справиться с ситуацией или преодолеть ее. 22 февраля подумайте о своих приоритетах на сегодня. Ваш первый шаг к самоконтролю — упростить свой список дел.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Мир, перевернутая

Все происходит не просто так, и 22 февраля ваша карта Таро, Мир, перевернутая, указывает на нежелательную задержку. Ваш график нарушается, и вам нужно перегруппироваться.

Планы требуют от вас все большей гибкости. Вы адаптируетесь и цените возможность попробовать что-то новое, даже если поначалу это кажется неудобным, потому что вы учитесь гибко мыслить.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Десятка Мечей, перевернутая

Близнецы, ваша карта Таро, Десятка Мечей в перевернутом положении, означает конец болезненного пути. Теперь вы готовы отвернуться от прошлого и вернуться к своему оптимистичному "я".

22 февраля вы не забудете все, что произошло, но это не будет главной темой ваших мыслей. Вместо этого вы увидите сегодняшний день как чистый лист, и ваша жизнь станет историей, готовой к переписыванию.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Пятерка Пентаклей в перевернутом положении означает, что наступят лучшие дни, и ваша жизнь улучшится. 22 февраля вы увидите небольшие изменения в своих финансах, и наличие денег на расходы позволит вам принимать решения, которые вы обычно не смогли бы принять.

Сегодняшний день посвящен доверию пути, даже когда кажется, что он движется слишком медленно. Идеальный подарок — это тот, который не требует последующей доработки, поэтому будьте терпеливы. По мере того, как каждая проблема подходит к концу, это позволяет вам осмыслить произошедшее, быть благодарным и исцелиться.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Колесо Фортуны, перевернутое

22 февраля перевернутое Колесо Фортуны знаменует период неудач, но, несмотря на несчастья, вы видите свет в конце туннеля. Нынешние трудности напоминают вам, что тьма часто приходит перед рассветом.

Лев, вы терпите потери, защищая других. Вы принимаете трудности, чтобы жизненные уроки научили вас тому, что вам нужно знать. Вместо того чтобы рассматривать свой путь как путь жертвы, вы используете возможность расти и помогать другим, делясь своим опытом.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Десятка Жезлов, перевернутая

Дева, когда жизнь становится хаотичной, вы бросаетесь на помощь, чтобы исправить ситуацию.

22 февраля перевернутая Десятка Жезлов ставит вас в положение силы. В поисках способов навести порядок в хаосе вы демонстрируете свои первоклассные навыки.

Перед концом дня уделите время себе, чтобы успокоить свой ум и обрести мир и спокойствие в своем внутреннем мире.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Туз Пентаклей

22 февраля Туз Пентаклей символизирует приход процветания в вашу жизнь. Вы можете посеять семя, которое станет богатой возможностью для вашего будущего.

Если вы хотите основать компанию или превратить хобби в нечто прибыльное, составьте план сегодня. Не судите идею только потому, что она еще не сформирована или нова. Попробуйте и посмотрите, к чему может привести мысль.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Десятка Пентаклей

Скорпион, вы можете понять, когда ваша работа имеет смысл. 22 февраля ваша ежедневная карта Таро, Десятка Пентаклей, говорит об удовлетворении вашей работой.

Сегодня то, что вы делаете, имеет значение, и вас призывают действовать с превосходством. Найдите то, что вам нравится в проекте, и сосредоточьтесь на этом, чтобы мотивировать себя.

Задачи, выполненные с заботой и вниманием, — это инвестиции в себя. Если у вас возникнет соблазн схитрить, чтобы сэкономить время, избегите этого.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Пятерка Жезлов, перевернутая

Никто не любит постоянно спорить, и это создает ненужный стресс. Вы честны, Стрелец, но вы делаете это не ради споров.

22 февраля вы принимаете твердое решение: прекратить непродуктивные конфликты, которые портят вам день. Вместо того чтобы подливать масла в огонь, затаивать обиду или брать последнее слово, вы отстраняетесь и позволяете напряжению утихнуть.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Туз Жезлов, перевернутый

22 февраля перевернутый Туз Жезлов сигнализирует об упущенной возможности из-за небольшой задержки. Есть вещи, о которых вам нужно знать, и иногда вы узнаете о них только тогда, когда возникнет проблема.

Сегодня, Козерог, необходимость остановиться до завершения проекта может показаться пугающей. Однако вы поймете почему, потому что у вас появится шанс исправить то, что было скрыто. Ваша ошибка выявит недостаток.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Туз Мечей, перевернутый

Туз Мечей в перевернутом положении указывает на психологический барьер, который мешает вам проявлять творчество или понимать, что делать дальше, чтобы воплотить мечту в жизнь.

22 февраля путь к решению этой проблемы будет прямым. Водолеи, вам нужно попробовать что-то новое и необычное. Сделайте то, что вы всегда хотели попробовать, чтобы стимулировать новые идеи и понимание мира.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Суд

22 февраля карта Таро "Суд" символизирует глубокие размышления, ведущие к заключению.

Если вы пытались решить проблему, но избегали её, сегодня всё изменится. Рыбы, будьте честны с собой. Если вы готовы принять решение, сделайте это. Трудные решения лучше всего принимать напрямую.

