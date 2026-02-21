Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Суббота станет первым настоящим толчком вперед для нескольких знаков зодиака.

Каких знаков зодиака ждет финансовый успех / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Четыре китайских знака зодиака ждет настоящий финансовый успех уже 21 февраля. Суббота - День установления с энергией Огненного Тигра, который посылает очень смелый вид импульса.

Астрологи отмечают, что Дни установления - это о начинаниях, которые действительно держатся. В это время атмосфера будет уверенной, быстрой и чрезвычайно решительной, что станет первым настоящим толчком вперед.

Суббота вознаграждает людей, которые действуют инстинктивно и наконец начинают то, над чем кружили неделями, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Каким знакам зодиака улыбнется фортуна

Лошадь

Для вас суббота ощущается как зеленый свет. Вы можете проснуться с внезапным желанием что-то начать. Возможно, это идея или изменение в способе обращения с деньгами. Непосредственной наградой является эмоциональное облегчение, но финансовая волна придет почти мгновенно.

Тигр

Энергия Огненного Тигра сильно поразит вас в субботу. Вы почувствуете смелость, которая удивит даже вас самих. Вы можете получить важный ответ или попросите о чем-то прямо и без колебаний. Именно это даст вам мощный толчок уверенности.

Собака

21 февраля вы наконец обязуетесь сделать то, что долго откладывали. Все решения в этот день кажутся спокойными и обоснованными. Из-за этого вы чувствуете себя легче и более сосредоточенными. Ясность в голове помогает вам двигаться вперед в финансовом плане. Вы составляете план и чувствуете мотивацию к его выполнению.

Свинья

Покупка или инвестиция в субботу окажутся более разумными, чем вы ожидали. Вы можете осознать, сколько ценности вы на самом деле получили, и будете гордиться своим решением. Именно этот момент укрепит доверие к себе. Вы начнете видеть, что ваши инстинкты в отношении денег сильнее, чем вы себе приписывали.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

