Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

Алена Кюпели
20 февраля 2026, 11:55
41
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 21 февраля
Гороскоп Таро на 21 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Императрица, перевернутая

21 февраля вас ждет свежий взгляд на вещи. Ваша ежедневная карта Таро, Императрица, в перевернутом положении, указывает на недостаток заботы о себе.

Моменты, когда вы пренебрегали собой, требуют переосмысления. Вы понимаете, что усердная работа создает впечатление, будто у вас все в порядке, но внутри все обстоит иначе.

Сегодня вы оцениваете свои личные потребности и находите способ сбалансировать заботу о себе с тем, что вы делаете для других и как это влияет на вас самих.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Смерть

Даже хорошие вещи должны остаться в прошлом. 21 февраля карта Таро "Смерть" символизирует перемены, где будущее требует от вас отказаться от привычки. Принять другой подход может быть одновременно и сложно, и увлекательно.

Тельцы, вы предпочитаете придерживаться того, что знаете, но сегодня вас ждет возможность для улучшений. Вы не поймете, насколько хороша эта идея, пока не попробуете.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Паж Мечей, перевернутая

Подколка может быть забавной, но иногда ее излишняя обида может причинить боль. 21 февраля Паж Мечей в перевернутом положении символизирует противоречивые сигналы. Хотя сарказм может быть языком любви, сегодня вы выбираете прямоту.

Немного креативности в общении и самовыражении покажет вам, что осторожность в высказываниях — лучший подход.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Семерка Пентаклей

Терпение во всем — прекрасный инструмент для развития зрелости и самоанализа. Ваша ежедневная карта Таро, Семерка Пентаклей, подчеркивает необходимость долгосрочных инвестиций в проект, будь то личностное развитие, отношения или что-то еще.

Терпение — добродетель, и ваши усилия принесут прекрасную награду. Вы узнаете, как работает забота, и испытаете приятное чувство удовлетворения от своей преданности.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Семерка Жезлов

Лев, вы предъявляете к себе высокие требования, и в результате чувствуете себя сильным и уверенным. 21 февраля Семерка Жезлов символизирует стойкость, которая уже заложена в вашей природе. Твердо стоять на своем в настоящий момент редко бывает приятно, но, оглядываясь назад, вы испытываете горько-сладкое чувство благоговения перед собственной смелостью.

Сегодня, учась защищать свою позицию или заступаться за других, вы обнаруживаете, что страху всегда нужно противостоять, и никогда не позволяйте ему ограничивать вас в том, что вы знаете, что должны делать.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Перевернутая Звезда

Перевернутая Звезда говорит о низкой самооценке, которая является темным эмоциональным пространством, Дева.

21 февраля вы или кто-то из ваших близких столкнется с этим и поймет, что что-то должно измениться. Осознание подобно свету, проливающему надежду во тьму, помогая вам создать новый взгляд на вещи.

Вы пробуете что-то новое, иногда заставляя себя это делать. Не поддаваясь отчаянию, вы понимаете, что сила воли сильнее разума.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует мышление, и это прекрасный способ начать день.

Весы, вы связаны с красотой, балансом и гармонией. Поэтому 21 февраля вы можете перечислить все, что любите в своей жизни.

Размышляйте над каждой позитивной, воодушевляющей мыслью. Пусть ваши мысли побуждают вас постоянно размышлять о хорошем.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Повешенный, перевернутый

Иметь друзей — это замечательно, но отношения, какими бы здоровыми они ни были, порой могут быть сложными. 21 февраля перевернутый Повешенный указывает на решения, которые вы откладывали, касающиеся ваших хобби или интересов, потому что хотите, чтобы другие тоже принимали участие в этом процессе.

Сегодня пришло время расширить горизонты и попробовать делать что-то самостоятельно, даже если это означает, что кто-то другой останется в стороне. Вы можете продемонстрировать пунктуальность и то, что принятие ответственности за свое счастье — это не отказ, а акт любви к себе и заботы.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Солнце, перевернутый

Стрелец, пришло время заглянуть внутрь себя. 21 февраля ваша ежедневная карта Таро, Солнце, перевернутое, приглашает вас к внутреннему размышлению, а не к оценке внешних достижений.

Ваш характер и ваши поступки имеют значение, и наличие чего-либо в вашей жизни не является показателем вашей ценности. Ваша ценность определяется тем, кто вы есть, тем, как вы заставляете чувствовать других, и тем, как вы мыслите.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Отшельник, перевернутая

Сегодня желание побыть в одиночестве или стать интровертом, подальше от мира, подвергается переоценке, и вы понимаете, что вам нужно сделать наоборот.

Карта Таро "Отшельник", в перевернутом положении, сигнализирует о необходимости выйти за пределы своего круга общения и вернуться в мир. Сначала может показаться неудобным выходить за рамки привычного; однако, как только вы это сделаете, вы почувствуете прилив энергии и энтузиазма. Вы будете рады, что не остались сегодня дома.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Вы понимаете, когда что-то нужно переделать, и 21 февраля перевернутая Восьмерка Пентаклей напоминает о выгорании, которое приводит к некачественным отношениям. Сегодня вы обращаете внимание на свои чувства, а не на потребности других, исключительно из соображений самосохранения.

Шаг назад порождает чувство неуверенности, но вы понимаете, что жизнь можно поставить на паузу на мгновение. Ничего не ломается, и никакие сроки не нарушаются. Мир остановится ради вас, когда это потребуется.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Король Пентаклей, перевернутый

Держите высокие стандарты, Рыбы, даже когда другие подталкивают вас к компромиссам ради собственной выгоды. Перевернутый Король Пентаклей указывает на коррупцию, и вы распознаете ее, когда видите ее проявление.

Сегодня вы проводите черту и устанавливаете здоровую границу для того, что вы допускаете. Вы сами себе авторитет, и вы не стесняетесь отстаивать эту истину, когда это необходимо.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:29Война
Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

12:04Война
Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

11:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

Последние новости

12:43

"До Галкина, как до луны": в сети высмеяли длинноволосого Киркорова

12:29

Тупик и "театр" для Трампа: в WSJ рассказали, во что превратились мирные переговоры

12:19

Невеста в пятый раз: Сандулеса ошеломила новостью о тайной свадьбе

12:11

Было 39 лет: в РФ умер солист популярный группы

12:09

Не тренды виноваты: 5 причин, почему образ выглядит устаревшим

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
12:04

Украина готова пойти на большой компромисс по территориям - Зеленский

12:01

"Кнопка не у Лукашенко": возможно ли новое вторжение в Украину с территории БеларусиВидео

11:55

Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

11:44

Россия атаковала Полтавскую область дронами: вспыхнул пожар, есть разрушения

Реклама
11:41

"Помойная тряпка": блогерша Верба разнесла сбежавшую Стужук

11:35

Плохие соседи для томатов: какие растения истощат почву и погубят плоды

11:01

Зачем в СССР массово клали батарейки в морозилку: объяснение удивит многих

10:57

Путинист Шаман на коленях вылизал озеро: дикое видео попало в сетьВидео

10:56

В Одессе - энергокризис: какая ситуация со светом и теплом и когда станет легче

10:48

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

10:33

"Судочок" - это слишком банально: как по-украински остроумно назвать контейнер для еды

10:12

Почему самолеты всегда красят в белый цвет: пилот назвал истинную причину

10:07

Дзидзьо показал главную женщину в своей жизни: "Будь счастлива"Видео

09:54

"Нейтральную" страну уличили в поставках РФ оружия на 125 млн долларов - СМИ

09:49

Сколько еще готова воевать Украина и как должна закончиться война: прогноз командующего НГУ

Реклама
09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

Реклама
01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять