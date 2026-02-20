Гороскоп Таро на завтра 21 февраля: Ракам - терпение, Скорпионам - самостоятельность

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-21-fevralya-rakam-terpenie-skorpionam-samostoyatelnost-10742393.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 21 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Императрица, перевернутая

21 февраля вас ждет свежий взгляд на вещи. Ваша ежедневная карта Таро, Императрица, в перевернутом положении, указывает на недостаток заботы о себе.

Моменты, когда вы пренебрегали собой, требуют переосмысления. Вы понимаете, что усердная работа создает впечатление, будто у вас все в порядке, но внутри все обстоит иначе.

Сегодня вы оцениваете свои личные потребности и находите способ сбалансировать заботу о себе с тем, что вы делаете для других и как это влияет на вас самих.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Смерть

Даже хорошие вещи должны остаться в прошлом. 21 февраля карта Таро "Смерть" символизирует перемены, где будущее требует от вас отказаться от привычки. Принять другой подход может быть одновременно и сложно, и увлекательно.

Тельцы, вы предпочитаете придерживаться того, что знаете, но сегодня вас ждет возможность для улучшений. Вы не поймете, насколько хороша эта идея, пока не попробуете.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Паж Мечей, перевернутая

Подколка может быть забавной, но иногда ее излишняя обида может причинить боль. 21 февраля Паж Мечей в перевернутом положении символизирует противоречивые сигналы. Хотя сарказм может быть языком любви, сегодня вы выбираете прямоту.

Немного креативности в общении и самовыражении покажет вам, что осторожность в высказываниях — лучший подход.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Семерка Пентаклей

Терпение во всем — прекрасный инструмент для развития зрелости и самоанализа. Ваша ежедневная карта Таро, Семерка Пентаклей, подчеркивает необходимость долгосрочных инвестиций в проект, будь то личностное развитие, отношения или что-то еще.

Терпение — добродетель, и ваши усилия принесут прекрасную награду. Вы узнаете, как работает забота, и испытаете приятное чувство удовлетворения от своей преданности.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Семерка Жезлов

Лев, вы предъявляете к себе высокие требования, и в результате чувствуете себя сильным и уверенным. 21 февраля Семерка Жезлов символизирует стойкость, которая уже заложена в вашей природе. Твердо стоять на своем в настоящий момент редко бывает приятно, но, оглядываясь назад, вы испытываете горько-сладкое чувство благоговения перед собственной смелостью.

Сегодня, учась защищать свою позицию или заступаться за других, вы обнаруживаете, что страху всегда нужно противостоять, и никогда не позволяйте ему ограничивать вас в том, что вы знаете, что должны делать.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Перевернутая Звезда

Перевернутая Звезда говорит о низкой самооценке, которая является темным эмоциональным пространством, Дева.

21 февраля вы или кто-то из ваших близких столкнется с этим и поймет, что что-то должно измениться. Осознание подобно свету, проливающему надежду во тьму, помогая вам создать новый взгляд на вещи.

Вы пробуете что-то новое, иногда заставляя себя это делать. Не поддаваясь отчаянию, вы понимаете, что сила воли сильнее разума.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Четверка Мечей

Четверка Мечей символизирует мышление, и это прекрасный способ начать день.

Весы, вы связаны с красотой, балансом и гармонией. Поэтому 21 февраля вы можете перечислить все, что любите в своей жизни.

Размышляйте над каждой позитивной, воодушевляющей мыслью. Пусть ваши мысли побуждают вас постоянно размышлять о хорошем.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Повешенный, перевернутый

Иметь друзей — это замечательно, но отношения, какими бы здоровыми они ни были, порой могут быть сложными. 21 февраля перевернутый Повешенный указывает на решения, которые вы откладывали, касающиеся ваших хобби или интересов, потому что хотите, чтобы другие тоже принимали участие в этом процессе.

Сегодня пришло время расширить горизонты и попробовать делать что-то самостоятельно, даже если это означает, что кто-то другой останется в стороне. Вы можете продемонстрировать пунктуальность и то, что принятие ответственности за свое счастье — это не отказ, а акт любви к себе и заботы.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Солнце, перевернутый

Стрелец, пришло время заглянуть внутрь себя. 21 февраля ваша ежедневная карта Таро, Солнце, перевернутое, приглашает вас к внутреннему размышлению, а не к оценке внешних достижений.

Ваш характер и ваши поступки имеют значение, и наличие чего-либо в вашей жизни не является показателем вашей ценности. Ваша ценность определяется тем, кто вы есть, тем, как вы заставляете чувствовать других, и тем, как вы мыслите.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Отшельник, перевернутая

Сегодня желание побыть в одиночестве или стать интровертом, подальше от мира, подвергается переоценке, и вы понимаете, что вам нужно сделать наоборот.

Карта Таро "Отшельник", в перевернутом положении, сигнализирует о необходимости выйти за пределы своего круга общения и вернуться в мир. Сначала может показаться неудобным выходить за рамки привычного; однако, как только вы это сделаете, вы почувствуете прилив энергии и энтузиазма. Вы будете рады, что не остались сегодня дома.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Вы понимаете, когда что-то нужно переделать, и 21 февраля перевернутая Восьмерка Пентаклей напоминает о выгорании, которое приводит к некачественным отношениям. Сегодня вы обращаете внимание на свои чувства, а не на потребности других, исключительно из соображений самосохранения.

Шаг назад порождает чувство неуверенности, но вы понимаете, что жизнь можно поставить на паузу на мгновение. Ничего не ломается, и никакие сроки не нарушаются. Мир остановится ради вас, когда это потребуется.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Король Пентаклей, перевернутый

Держите высокие стандарты, Рыбы, даже когда другие подталкивают вас к компромиссам ради собственной выгоды. Перевернутый Король Пентаклей указывает на коррупцию, и вы распознаете ее, когда видите ее проявление.

Сегодня вы проводите черту и устанавливаете здоровую границу для того, что вы допускаете. Вы сами себе авторитет, и вы не стесняетесь отстаивать эту истину, когда это необходимо.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред