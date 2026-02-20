Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Руслана Заклинская
20 февраля 2026, 09:05
67
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 21 февраля всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье
Гороскоп на 21 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 февраля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 21 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Направьте мысли на позитив и не поддавайтесь страхам. Поступление денег в этот день может помочь решить финансовые вопросы. Стройте жизнь собственными усилиями и избегайте лишних недоразумений с любимым человеком. Дела, начатые в этот день, будут иметь хороший результат. Будьте внимательны друг к другу и прислушивайтесь к советам старших — это пойдет на пользу.

Гороскоп на завтра - Телец

Вы, вероятно, заработаете деньги из самых неожиданных источников. Неожиданные хорошие новости от дальних родственников принесут счастливые моменты для всей семьи. В этот день вы будете распространять любовь. В этот день, из-за любой вечеринки или встречи в вашем доме, ваше время может быть потрачено зря. В этот день вы поймете, что все обещания, данные в вашем браке, были верными. Ваш муж/жена — ваша родственная душа. Ваши качества сделают вас достойными благодарности среди людей в этот день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Полностью отдохните, чтобы восстановить свои силы. Деньги помогут вам оставаться на плаву в трудные времена жизни. Поэтому подумайте об инвестировании и сбережении денег уже в этот день, иначе могут возникнуть проблемы. Не будьте грубыми со своими гостями. Ваше поведение не только огорчит вашу семью, но и может создать пустоту в отношениях. Ваш уровень энергии будет высоким, поскольку кажется, что ваш любимый человек приносит вам огромное счастье. Путешествия будут полезными, но дорогими. Ваша супружеская жизнь в этот день — это веселье, удовольствие и блаженство.

Гороскоп на завтра - Рак

Не полагайтесь на судьбу, старайтесь улучшить свое здоровье, ведь счастливая богиня — ленивая богиня. Если кто-то из членов вашей семьи заболеет, вы можете столкнуться с финансовыми проблемами. Хотя в это время вам следует больше беспокоиться об их здоровье, чем о деньгах. Хороший день для восстановления старых контактов и отношений. Поймите чувства любимого человека в этот день. Ваша способность быстро реагировать на проблемы принесет вам признание. Жизнь будет действительно увлекательной, когда ваш муж/жена придет к вам, забыв обо всех ссорах, обнимая вас с любовью. Вы можете чувствовать, что ваша семья вас не понимает. Поэтому вы можете дистанцироваться от них в этот день и меньше общаться.

Гороскоп на завтра - Лев

Избегайте переедания и высококалорийной пищи. Экономическая ситуация может обостриться. Если вы одалживали деньги, в этот день ожидается их возврат. Наслаждайтесь миром с семьей и игнорируйте чужие проблемы. Возможно разочарование в любви, но не падайте духом. В этот день ссоры с мужем/женой могут прекратиться благодаря приятным воспоминаниям. Также в этот день возможны неприятности, напоминающие о ценности хороших друзей.

Гороскоп на завтра - Дева

В этот день вы чувствуете себя расслабленно и готовы наслаждаться моментом. Возможно получение денег из неизвестного источника, что решит финансовые проблемы. Праздничная атмосфера дома снимет напряжение — присоединяйтесь, не оставайтесь наблюдателем. День благоприятен для любовной жизни. Путешествия откроют новые места и встречи с важными людьми. В этот день партнер может погрузить вас в мир любви и ощущений. Можно посмотреть фильм онлайн с партнером или друзьями и насладиться этим опытом.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Давление на работе и ссоры дома могут вызвать стресс и нарушить концентрацию. Из-за болезни родственника возможны финансовые проблемы, поэтому в это время стоит больше беспокоиться об их здоровье, чем о деньгах. Любовная жизнь в этот день будет приятной, как сочетание шоколада, имбиря и роз. Семья будет делиться проблемами, но вы будете заниматься своими делами и проведете прекрасный вечер с мужем/женой. В этот день полезно прочитать автобиографию известной личности для вдохновения и укрепления целей.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Разберитесь со своим напряжением ради душевного спокойствия. В этот день вечером, вероятно, получите финансовую прибыль, потому что ранее одолженные деньги вернутся мгновенно. Некоторые изменения дома сделают вас сентиментальными, но вы сможете эффективно выразить свои чувства близким. Если любимый или любимая вас не понимает, найдите время для откровенного разговора. В этот день вы планировали провести время с мужем/женой и пригласить его куда-нибудь, но из-за его/ее плохого здоровья это может не получиться.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Вы поправитесь после продолжительной болезни. Избегайте эгоистичных и вспыльчивых людей, чтобы не ухудшить состояние. Не очень благоприятный день для финансов — проверьте их и ограничьте расходы. Работа отойдет на второй план, ведь вы найдете удовольствие и комфорт в объятиях любимого человека. Бизнесмены в этот день захотят больше времени проводить с семьей, создавая гармонию. Прекрасные изменения ждут вашу супружескую жизнь, а совместное приготовление чего-то особенного оживит отношения.

Гороскоп на завтра - Козерог

Здоровье будет оставаться хорошим, несмотря на плотный график, но не воспринимайте жизнь как должное — забота о нем важна. Хорошо заработаете, если будете инвестировать. Попытка удовлетворить всех может разорвать вас на части, а ваша любовь может вызвать неодобрение. В этот день вы сможете провести время с любимым/любимой и откровенно выразить чувства. Муж/жена может поддаться негативному влиянию других и ссориться, но ваша любовь и сочувствие уладят ситуацию. Первая половина дня может быть ленивой, однако собрав смелость, многое удастся сделать.

Гороскоп на завтра - Водолей

Рабочее давление в этот день может вызвать стресс и напряжение. Возможны экономические выгоды благодаря детям, что принесет счастье. Ваша остроумие сделает вас популярным на светских встречах. Партнер хорошо о вас думает, но иногда злится, поэтому лучше понять его/ее слова, чем отвечать в ответ. Усилия над внешностью и личностью принесут удовольствие. Муж/жена может отказать в удовлетворении потребностей, что вызовет разочарование. Прослушивание любимой музыки подбодрит больше, чем чашка чая.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Ваша стойкость и бесстрашие усилят умственные способности, помогая контролировать любую ситуацию. Из-за прошлых расходов в этот день может остро не хватать денег. Уделите семье достаточно времени, чтобы они чувствовали вашу заботу. Вы планировали заняться любимыми делами, но работа помешает. Вы проведете прекрасное время со второй половинкой. Некоторые вкусные блюда можно приготовить дома в этот день.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:27Фронт
Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

09:00Интервью
Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Последние новости

09:27

ВСУ прорвали рубежи россиян в Запорожье: часть "серой зоны" значительно сократилась - Братчук

09:12

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

09:05

Гороскоп на завтра 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

09:00

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко

08:55

В Амурской области РФ пропал вертолет с силовиками на борту: что известно

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

Король Чарльз жестко отреагировал на арест своего брата Эндрю

08:28

Европа незаметно стала главным двигателем выживания Украины после 4 лет войны - Axios

08:27

Умер звезда "Эйфории" Эрик Дейн: что случилось

08:10

Почему Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину на самом делемнение

Реклама
07:45

РФ ударила ракетой по Харькову, был атакован жилой район: что известно

07:05

РФ теряет шансы на победу в Украине, переговоры не спасут - The Economist

06:10

США собрались бомбить Иран?мнение

05:57

Мороз неожиданно возвращается на Полтавщину: когда с новой силой ударит холод

05:37

Как появилось название Кривого Рога и почему город так называется — раскрыт нюансВидео

04:41

Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

04:00

Тест на гениальность: попробуйте найти 3 отличия на картинке за 23 секунды

03:30

Что добавить в воду, чтобы черенки не гнили, а прорастали: простой домашний способ

03:11

Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследованийВидео

02:11

Ученые назвали 2 раздражающие привычки, которые говорят о высоком уровне IQ

02:09

Фицо и Орбан шантажируют светом: эксперт рассказала, стоит ли волноваться

Реклама
01:30

Ни грамма косметики: 53-летнюю Камерон Диас подловили без макияжа

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк из сериала "Баффи-истребительница вампиров" завершает развод

00:17

"Докладываю": известный блогер мобилизовался в ВСУ

19 февраля, четверг
23:53

Отключения по новому сценарию: свежие графики для Днепропетровщины на 20 февраля

23:49

Почему в палочках от Chupa Chups есть дырка: гениальная инженерная идея, спасающая жизни

23:41

Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности

22:59

Матвиенко призналась, как вместе с Мирзояном спаслась от развода

22:34

РФ определила цели для ударов баллистикой - о каких объектах идет речь

22:25

Спецльгот для украинцев в Польше больше не будет: какой важный закон подписал Навроцкий

22:08

Его хотел "Шахтер": "Полесье" в шаге от подписания перспективного игрока

21:58

Как сварить яйца так, чтобы они моментально чистились: простая хитрость

21:41

В Запорожской области ввели новые графики отключения света на 20 февраля

21:20

Жир исчезает за секунды: как отмыть пластиковые контейнеры, чтобы стали как новые

21:14

Отключать будут по графику, но не везде: кто останется со светом 20 февраля

21:08

Фильмы для яркого киновечера: 5 лучших ролей Бенисио дель Торо

20:35

Трамп принял решение о санкциях против России - опубликован официальный указ

20:31

6 мест в доме, которые "съедают" сигнал Wi-Fi: где нельзя устанавливать роутер

19:59

Амбиции против реальности: как Путин загнал себя в тупик войны – The Economist

19:28

Сколько на самом деле еще может воевать Кремль: аналитик развенчал нарратив о "двух годах"

Реклама
19:23

В Украине посреди леса нашли "тайный город" - ученые бьют тревогуВидео

19:21

Почему женщины в Средневековье полностью сбривали брови: ответ удивит многих

19:10

Как формируется в РФ "лояльность общества к войне"?мнение

19:00

Секрет гармонии на грядках: что сажать вместе, а что может испортить урожайВидео

18:39

Россия требует не только территории: в Кремле выставили ультиматум Украине и НАТО

18:32

Мелодичный синоним к слову "туалет": как на украинском выразиться более красиво

18:20

Давали шанс 5%: вопреки прогнозам врачей женщина в 50 лет родила тройняшек

17:58

В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

17:31

В Украине перестанет работать "Резерв+" - в Минобороны сделали заявление

17:28

Три знака зодиака входят в счастливую "белую полосу" жизни - кто они

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять