Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

Сергей Кущ
18 февраля 2026, 09:01
79
Если рядом с вами есть представитель одного из этих знаков — цените его.
Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут
Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Рак — настоящий символ заботы и эмпатии
  • Телец выражает любовь через поступки

Астрологи уверены: одни знаки зодиака выражают чувства ярко и страстно, другие — тихо и глубоко, но есть те, чья любовь ощущается особенно сильно. Эти представители зодиакального круга умеют заботиться, поддерживать и создавать атмосферу тепла рядом с собой.

Овен — страстный защитник

Овен может казаться смелым и даже резким, но за этой сильной внешностью скрывается по-настоящему большое сердце. Люди этого знака яростно защищают тех, кого любят. Их забота проявляется в действиях — они готовы бороться за счастье близких и не отступят перед трудностями.

видео дня

Любовь Овна — страстная, искренняя и преданная. Если он рядом, вы всегда будете чувствовать поддержку и уверенность.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак — душевный хранитель

Рак — настоящий символ заботы и эмпатии. Этот знак обладает врожденной способностью чувствовать эмоции других людей. Раки умеют поддержать словом, объятием или просто присутствием.

Их любовь мягкая и глубокая. Они создают атмосферу дома и безопасности, где каждый чувствует себя нужным и любимым.

Весы — гармоничный миротворец

Весы стремятся к гармонии во всем — особенно в отношениях. Они искренне хотят, чтобы рядом царили мир и взаимопонимание. Представители этого знака умеют слушать, поддерживать и находить компромиссы.

Их забота проявляется в дипломатии и желании сохранить любовь любой ценой. Весы — те, кто всегда постарается сгладить острые углы и сохранить тепло в отношениях.

Рыбы — бескорыстный романтик

Рыбы любят без условий. Их сострадательный характер и развитая интуиция позволяют им чувствовать потребности партнера буквально без слов. Они часто ставят желания близких выше своих собственных.

Рыбы умеют создать атмосферу нежности, романтики и эмоциональной близости. Их любовь — это глубина, мягкость и понимание.

Телец — надежная опора

Телец выражает любовь через поступки. Это знак стабильности и верности. Если Телец любит — он рядом надолго. Его забота проявляется в поддержке, внимании к деталям и желании обеспечить комфорт близким.

Тельцы надежны, терпеливы и всегда готовы помочь. Их любовь спокойная, глубокая и очень прочная.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиян

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиян

09:16Война
В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:24Мир
Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

07:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Китайский гороскоп на сегодня 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на сегодня 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

Реклама
08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

Реклама
03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоровВидео

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

Реклама
20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять