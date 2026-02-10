Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

Сергей Кущ
10 февраля 2026, 14:20
122
Для одних знаков это способ защитить себя и других, для других — инструмент наведения порядка или поиска истины.
Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться
Астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки выражают недовольство из-за переживаний
  • Рыбы склонны жаловаться, когда реальность не соответствует их ожиданиям

Жалобы бывают разными: одни помогают выпустить пар, другие — привлечь внимание к проблеме, третьи рождаются из желания сделать мир лучше. Астрологи отмечают, что некоторые знаки зодиака выражают недовольство чаще остальных — и у каждого для этого своя причина.

Овен

Овны не привыкли молчать, если им что-то не нравится. Их жалобы звучат громко, эмоционально и прямо. Это не нытьё, а скорее вспышка реакции на несправедливость или абсурд. Овен жалуется, чтобы ситуацию немедленно заметили и исправили.

видео дня
Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рак

Раки выражают недовольство из-за переживаний. Их жалобы часто связаны не столько с ними самими, сколько с близкими людьми. Если что-то идёт не так, Рак будет говорить об этом, потому что ему важно защитить, поддержать и предотвратить боль.

Весы

Весы жалуются, когда нарушается баланс. Они остро чувствуют несправедливость и дискомфорт — как в отношениях, так и в быту. Их жалобы обычно спокойные, аргументированные и направлены на восстановление гармонии, а не на конфликт.

Скорпион

Скорпионы жалуются редко, но метко. Если уж они недовольны, то проблема действительно серьёзная. Их жалобы глубоки, эмоциональны и часто сопровождаются анализом причин. Скорпион не просто возмущается — он хочет докопаться до сути и изменить ситуацию кардинально.

Стрелец

Стрельцы жалуются из любопытства и стремления к правде. Они не терпят ограничений и лицемерия, поэтому легко высказывают недовольство, если что-то не совпадает с их убеждениями. Их жалобы звучат громко, но часто с юмором и философским подтекстом.

Рыбы

Рыбы склонны жаловаться, когда реальность не соответствует их ожиданиям. Их чувствительность и эмпатия делают их уязвимыми к грубости мира. Жалобы Рыб — это способ выразить внутреннюю боль и надежду на более добрую и справедливую действительность.

Козерог

Козероги жалуются по делу. Их недовольство связано с нарушением стандартов, неэффективностью или халатностью. Если что-то работает плохо, Козерог обязательно укажет на это. Его жалоба — не эмоция, а сигнал: "так быть не должно".

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп астрологи знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:17Украина
Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:58Война
Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко

10:41Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Последние новости

14:40

Не нужно готовить начинку: рецепт бомбических сытных блинов на Масленицу

14:40

Кошка увидела, как ребенок приближался к лестнице: ее реакция поразила всех

14:32

Родственники военного, которого считали погибшим, должны вернуть 15 млн гривен

14:20

Вечно недовольны: астрологи назвали знаки зодиака, которые любят жаловаться

14:19

Картофель не будет прорастать до лета, если возле него положить один продукт: лайфхак

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
14:17

Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

14:07

Тайный язык казацких знамен: что на самом деле означают полумесяц и звезда

13:58

Поплавский больше не ректор Университета Культуры: кто пока занял его место

13:56

Гороскоп на завтра 11 февраля: Ракам - большой вызов, Весам - сюрприз

Реклама
13:52

"Вернулись с победой": раскрыта позиция Нурлана Сабурова о войнеВидео

13:42

Может умереть в любой момент: молчун Игорь Николаев решился на отчаянный шаг

13:18

"Не стоит надевать розовые очки": эксперт рассказал, что ждет Украину до мая

13:17

Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку - детали

13:12

"Мне очень жаль": у Нади Дорофеевой серьезные проблемы со здоровьем

12:59

Весит 47 кг: популярная российская актриса умирает от рака

12:52

Может ли Украина провести выборы и референдум в мае: эксперт указал на нюанс

12:26

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

12:20

"Красивые девочки": Вера Брежнева показала три поколения семьи

12:07

Морозы отступят: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Житомирской области

12:06

Урок для Украины: как бедный Сингапур стал экономическим чудом

Реклама
11:56

Что надеть на День святого Валентина: 5 привлекательных идей от Андре Тана

11:55

На Олимпиаде-2026 разгорелся скандал из-за шлема украинского скелетониста

11:45

Киев прошел самые сильные морозы: когда в столицу придет оттепель - синоптик

11:26

Тодоренко специально отравила человека: что случилось

11:20

Трендовые кроссовки 2026: топ-3 пары для элегантных образов на каждый деньВидео

11:14

Мороз в Полтавской области пойдет на спад, но есть нюанс: как изменится погода

11:06

Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

10:58

Резкий скачок потерь среди армии РФ подрывает наступательные планы Путина - FT

10:34

РФ атаковала энергетику: часть Одесчины без света, ремонт займет много времени

10:32

7 способов отпраздновать День святого Валентина в одиночестве

10:14

Андрей Данилко в рясе священника эпично потроллил Нацотбор: "Трендовые луки"

10:10

После морозов будет +10 и дожди: когда в Одессе резко изменится погода

10:06

Точно не в ложке: как правильно гасить соду уксусомВидео

09:56

"Семья распалась": названа истинная причина развода Елены и Тараса Тополь

09:55

Пропагандисты РФ трубят о контрнаступлении ВСУ в Запорожье: в ISW раскрыли замысел врага

09:37

Враг прорывается на границе, ВСУ мгновенно отреагировали контратаками - ISW

09:25

Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираноммнение

09:07

Почему стиральная машина внезапно продлевает стирку: причина вас удивит

08:57

Москва выдвинула новые условия мира: что потребовали от Украины

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Реклама
08:25

Отключение света в Украине — графики на 10 февраля (обновляется)

08:20

Украина может частично вступить в ЕС в 2027 году: СМИ узнали о секретном плане

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:21

Дроны РФ ударили по Вольнянску: ранены четверо, среди них младенец

06:51

Трамп и Си Цзиньпин готовят саммит: в Politico назвали возможную тему переговоров

06:20

Почему США защищают "Росатом" от санкциймнение

05:05

Астрономы бьют тревогу: галактикой может управлять загадочная тёмная субстанция

04:41

Легендарные советские конфеты, которые придумали в Украине: история драже "Морские камушки"

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины в костюме за 91 секунду

03:25

Какой будет Украина, если проиграет войну: военный дал мрачный прогноз

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять