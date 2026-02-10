Гороскоп Таро на завтра 11 февраля: Раку - поспешить, Скорпионам - открытия

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-11-fevralya-raku-pospeshit-skorpionam-otkrytiya-10739543.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 11 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Иерофант, перевернутый

Овны, компромисс может быть полезен. 11 февраля перевернутый Иерофант призывает вас взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Вспомните моменты, когда вы получали новую информацию и позже понимали, что ваша точка зрения не единственная.

Отношения могут улучшиться, если вы поймете, что у истории есть несколько сторон и что существуют разные способы объяснить один и тот же опыт.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Тройка Кубков

Телец, ваша ежедневная карта Таро, Тройка Кубков, говорит о гармоничной дружбе.

11 февраля сосредоточьтесь на тонкостях каждых ваших отношений и социальных взаимодействий. Обратите внимание на то, как вы можете сотрудничать и раскрывать лучшие качества других, и найдите способы привлечь их поддержку в свою жизнь. Каждый человек на определенный период является зеркалом в вашей жизни.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Дьявол

Близнецы, пришло время найти то, что вам действительно нравится делать. 11 февраля карта Таро "Дьявол" указывает на чувство застрявшей в круговороте скуки.

Из-за работы и семейных обязанностей у вас мало времени для себя. Именно тогда так легко усомниться, что это и есть вся жизнь. Вместо этого выделите немного времени для любопытства и удивления. Откройте для себя то, что вам нравится делать, и найдите для этого больше места в своей жизни.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Восьмерка Жезлов

Жизнь движется быстро, Рак, и вам нужно быть готовым справиться с этим темпом.

11 февраля Восьмерка Жезлов говорит о важных новостях и быстрых переменах. Когда ситуация или реакция требуют немедленного решения, не откладывайте на потом. Успех сопутствует тем, кто действует быстро.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Умеренность

11 февраля ваша ежедневная карта Таро, Умеренность, говорит о сдержанности и терпении в работе.

Легко поторопиться с проектом, когда у вас есть дедлайн или вы хотите его завершить; однако сегодня уделите необходимое время, чтобы сделать работу хорошо. Ваша работа — это отражение вас самих. Качество часто воспринимается как признак вашей честности и самоуважения.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Королева Мечей

Ваша ежедневная карта Таро — Королева Мечей, которая представляет умного человека.

11 февраля вы встретите человека, который воплощает в себе качества, которые вы хотели бы видеть в себе. Обратите внимание на то, что вам нравится, и поставьте перед собой небольшую цель, которая поможет вам интегрировать лучшие черты его характера в свою жизнь.

11 февраля так легко потерять из виду, зачем вы начали проект или какова долгосрочная цель вашей работы. Вы можете устать и подумать, что лучше сдаться, потому что награда не видна или далеко, а на это уходит энергия, которой у вас нет.

11 февраля у вас два варианта: продолжать делать то, что вы делаете, даже если вам этого не хочется, или сдаться. Напомните себе, почему настойчивость — лучший вариант, и каково будет завершить начатое.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Девятка Кубков, перевернутая

Иногда люди делают больше, чем требуется, не из чувства долга, а из отчаяния.

11 февраля перевернутая Девятка Кубков призывает вас избегать чрезмерного баловства. Проявите любопытство к тому, что происходит внутри вас.

Сегодня вас ждет много открытий. Узнайте, что мотивирует вас, когда вы делаете больше, чем должны. Если вы пытаетесь угодить другим, признайтесь в этом. Если вы пытаетесь скоротать время, объясните почему.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Двойка Кубков

Стрелец, Двойка Кубков ведет вас в путешествие любви, где вы и ваш любимый человек или кто-то, кого вы недавно встретили, сделаете жизнь прекрасной.

11 февраля запишите качества, которые вы хотели бы видеть в другом человеке, которые заставляют вас смеяться или улыбаться. Попросите Вселенную принести это в вашу жизнь таким образом, чтобы это было невозможно игнорировать.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Рыцарь Пентаклей

Составьте план действий. 11 февраля Рыцарь Пентаклей говорит о надежности и о том, как последовательное выполнение одного дела ведет к успеху.

Вы — трудолюбивый знак зодиака, который ценит усердие; однако сегодня вас приглашают применить те же навыки к вашим отношениям. Спросите себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить партнерские отношения. Сосредоточьтесь и сделайте это.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Десятка Кубков

Впереди счастливые времена, Водолеи. 11 февраля ваша карта Таро, Десятка Кубков, символизирует радостное исполнение желаний и красоту связи с родственной душой.

Часто, когда встречаются два человека, которым суждено быть вместе, все складывается удачно; однако, чтобы сохранить связь, еще многое предстоит сделать. Сегодня сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе и будьте готовы пережить трудные времена, зная, что ваши усилия того стоят.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Восьмерка Мечей, перевернутая

Вам не нужно оставаться на месте, Рыбы. 11 февраля бывают моменты, когда ваш разум может обмануть вас, заставив поверить, что вы не сможете двигаться вперед из-за различных препятствий.

Правда в том, что проблемы случаются каждый день. Каждая из них — это возможность стать сильнее и выносливее. Вы можете стать сильнее проблем, с которыми сталкиваетесь, даже если поначалу это трудно сделать.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред