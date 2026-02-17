Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

Виталий Кирсанов
17 февраля 2026, 16:48
94
Астрологи считают, что год Огненной Лошади принесет немало неожиданных поворотов, свежих шансов и значимых технологических достижений.
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Козерога
  • Гороскоп для Тельца
  • Гороскоп для Весов

В 2026 году, который пройдет под влиянием Огненной Лошади, представителям трех знаков зодиака особенно повезет. Их врожденные черты окажутся созвучны энергичному, решительному и стремительному характеру этого периода. Об этом пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Астрологи считают, что год Огненной Лошади принесет немало неожиданных поворотов, свежих шансов и значимых технологических достижений. Это будет время, требующее быстрой реакции и готовности к переменам. Специалисты по восточной астрологии уверены: одни знаки сумеют органично встроиться в этот ускоренный ритм и получить ощутимые преимущества, тогда как другим придется проявить больше настойчивости, чтобы сохранить стабильность.

видео дня

По словам экспертов, избранным знакам будет сопутствовать не только удачное стечение обстоятельств, но и внутренняя готовность действовать. В условиях общего напряжения и высокой скорости событий именно они смогут обратить динамику года себе на пользу. Астрологи советуют не терять из виду стратегические цели: как финансовые планы, так и личные мечты способны реализоваться при условии активных действий.

Козерог

Для Козерогов 2026-й станет временем заслуженных плодов. Огненная энергия года гармонично дополняет их практичную натуру и помогает вывести прежние усилия на более высокий уровень. Особенно заметные перемены ожидаются в сфере финансов и карьеры.

По прогнозам, труды прошлых лет начнут приносить ощутимую отдачу. Даже те начинания, которые казались обыденными и малоперспективными, способны неожиданно превратиться в источник устойчивого дохода и профессионального роста.

Однако перемены коснутся не только материальной стороны. Астрологи подчеркивают необходимость восстановить равновесие между работой и личной жизнью. Забота о семье и внутреннем комфорте станет важной составляющей общего успеха.

Телец

Для Тельцов 2026 год обещает быть не менее удачным. Главный акцент периода - финансовое укрепление. Огненная стихия придаст импульс их земной стабильности, усилив практичность и умение превращать усилия в реальные результаты.

Эксперты отмечают, что ранее Тельцы могли сомневаться в собственных возможностях или действовать слишком осторожно. В новом году уверенность возрастет, а вместе с ней расширится и спектр перспектив. Многие представители знака смогут реализовать давние финансовые цели и создать солидную подушку безопасности.

Весы

Весам в 2026 году также будет сопутствовать благоприятная тенденция. Принцип равновесия, лежащий в основе китайской астрологии, особенно близок этому знаку. Хотя огненная стихия не считается полностью совместимой с их природой, в данном случае она сыграет роль очищающей и укрепляющей силы.

В течение года из окружения Весов постепенно исчезнут поверхностные контакты и сомнительные связи. На их месте появятся люди, разделяющие взгляды и готовые к конструктивному сотрудничеству. Это может выразиться в улучшении рабочих условий, увеличении дохода или формировании глубоких, искренних отношений. Природная дипломатичность и привлекательность помогут Весам уверенно выйти на новый этап жизни.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог астрологи астрология астрологический прогноз нумерология нумеролог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

17:32Украина
Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:57Фронт
Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:15Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Последние новости

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

17:32

Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

16:57

Крупнейший прорыв фронта за 2,5 года: ВСУ перешли в наступление, РФ грозит "котел"

16:48

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача весь год - кто они

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
16:32

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радомВидео

16:28

ВСУ взорвали российский вертолет Ка-27 и три пункта управления БпЛА РФ

16:15

Доллар стремительно взлетел вверх: появился свежий курс валют на 18 февраля

16:12

Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

Реклама
16:11

Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали

16:00

Мужчина узнал себя на картине в секонд-хенде: как такое возможно

15:57

"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

15:38

Ровенскую область накроет непогода: когда ударят сильные морозы до -15 градусов

15:35

В НАБУ назвали бытовым уголовное дело против директора Бюро Кривоноса и отказались раскрывать подробности, – СМИ

15:21

Крутой сытный завтрак за 10 минут: рецепт оригинальных сырников

15:15

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

15:07

Библиотека открыла капсулу времени 1925 года - никто не был готов к найденному

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

Реклама
14:28

Мечта каждого: женщина бросила все ради странного занятия

14:23

После поступка Гераскевича: Ефросинина появилась в символическом платье в Берлине

14:09

Порывы ветра и осадки: на Полтавщине резко испортится погода, дата известна

14:00

Участница шоу "Супермама" потеряла ребенка и оказалась в психбольницеВидео

13:49

Почему 18 февраля нельзя унывать и лениться: какой церковный праздник

13:46

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

13:44

Можно ли крестить ребенка в пост и праздники: священник дал неожиданный ответ

13:35

ССО разнесли склад хранения "Искадеров" в Крыму: подробности сокрушительной атаки

13:29

Постеснялась бы: Джанабаева показала, как они изменились с Меладзе

13:24

Победительница Нацотбора сорвала голос на выступлении — что произошлоВидео

13:16

Предательницу Тодоренко "убрали" из росТВ после громкого скандала - детали

13:07

Цибульская со сцены заговорила о новой беременности: "Я пообещала"

12:45

Россияне атаковали дроном энергетиков Славянской ТЭС, есть погибшие - подробностиФото

12:38

Он терроризирует: жена Игоря Николаева пожаловалась на кошмары в личной жизни

12:23

Черные круги, впалые щеки: зависимый муж Тодоренко попал в поле зрения нарколога

12:23

Бывшая стюардесса назвала худшие места в самолете: что с ними не так

12:19

Томаты вытягиваются еще до высадки: названа ошибка, которую делают почти все

12:18

Выговорят их далеко не все: какие слова самые длинные в украинском языке

12:17

"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

12:02

Вскрылась правда о войне между Ротару и Пугачевой: "Твердо стояла"

Реклама
12:02

Орхидея сбросила цветы: что делать дальше и как заставить ее зацвести снова

11:57

Гороскоп Таро на завтра 18 февраля: Овнам - слушать интуицию, Тельцам - решение

11:46

В армии РФ проблемы на фронте, потери резко выросли на 50% - что произошло

11:38

На Украину надвигается новый циклон: где будут бушевать снегопады и сильный ветер

11:05

Почему глаза кошек святятся в темноте, а у людей нет: что им это дает

11:04

Старшая дочь Ефросининой стала ее копией: ведущая поделилась редким фото

11:00

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

10:57

Графики отключений света изменятся в лучшую сторону: обнадеживающий прогноз

10:48

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

10:35

Метель, гололёд и морозы: Одесскую область накроют два циклона подряд

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять