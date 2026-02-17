Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Мария Николишин
17 февраля 2026, 03:00
50
Знаков зодиака ждет лунный Новый год, который изменит все.
Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться
Кому достанется настоящее богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака почувствует судьбоносные изменения
  • Кого ждет эмоциональная легкость

Пятерых китайских знаков зодиака ждет большое богатство и успех уже 17 февраля. Именно на это время приходится лунный Новый год Огненного Коня, который делает вторник Днем успеха, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что первый день нового зодиакального года часто задает эмоциональный тон на последующие месяцы. Разговоры, решения и возможности, которые появляются сейчас, как правило, отражаются в течение остальной части года.

видео дня

В то же время, Дни успеха в китайской астрологии способствуют результатам, которые кажутся заслуженными и видимыми, передает Главред.

Для каких знаков зодиака откроются двери богатства

Лошадь

Это год вашего животного знака, поэтому вы сразу почувствуете изменения. То, что казалось медленным, внезапно начинает двигаться. Время кажется почти подозрительно идеальным. Энергия денег растет во вторник благодаря видимости. Кто-то замечает вашу работу и относится к ней серьезно. Вам верят на слово, и это уважение меняет ваше представление о том, на что вы способны в течение всего года.

Собака

Во вторник вы почувствуете стабильность, которую трудно объяснить. Может состояться разговор, который прояснит давний вопрос о деньгах или долгосрочных планах. Вы также почувствуете эмоциональную легкость, которая поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Тигр

Этот день даст вам уверенность в себе, чтобы проявить инициативу. Финансовый аспект 17 февраля связан с импульсом. То, что вы начнете на этой неделе, принесет результаты быстрее, чем вы ожидаете.

Кролик

Начало года Огненного Коня пробудит ваше чувство возможностей. Вы можете заметить, что люди становятся более восприимчивыми к вашим идеям. Значительное финансовое улучшение наступит благодаря сотрудничеству.

Обезьяна

Дни успеха вознаградят ваше смелое общение. Вы можете поделиться идеей или объявлением, которое вызовет немедленную реакцию. Кроме того, то, чего вы ждали, наконец станет реальностью.

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп тигр гороскоп кролик гороскоп лошадь гороскоп обезьяна гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:25Война
"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

23:01Война
"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

21:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Последние новости

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

Реклама
00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

22:08

Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

21:59

"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

21:55

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 17 февраля

21:23

Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

21:13

"Россия готовит болезненный удар": Зеленский назвал цель новой атаки по Украине

21:04

Может стоить урожая: что категорически нельзя делать после обледененияВидео

Реклама
20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:25

Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытиеВидео

19:14

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

19:12

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:10

РФ выбрала новую тактику террора украинцевмнение

18:43

Забарный стал главным кандидатом на уход из ПСЖ: что стало причиной

18:27

"Достоинства в мире стало меньше": в Украине скончался выдающийся диссидент Глузман

18:14

Почему меняется климат в Украине: экологи предупредили о неизбежном

18:12

Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия "Нацкешбека"

17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразило боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

Реклама
17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

16:39

В Житомирскую область возвращаются сильные морозы: когда ударит до -18°C

16:13

Россияне пытаются взять в "клещи" сразу два города: известные маршруты штурмов

16:01

Будут ли США давить на Украину для завершения войны - Рубио ответил

15:51

Новая роскошь: топ-5 мастхэв аксессуаров на весну/лето-2026

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять