Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Знаков зодиака ждет лунный Новый год, который изменит все.

Кому достанется настоящее богатство / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака почувствует судьбоносные изменения

Кого ждет эмоциональная легкость

Пятерых китайских знаков зодиака ждет большое богатство и успех уже 17 февраля. Именно на это время приходится лунный Новый год Огненного Коня, который делает вторник Днем успеха, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что первый день нового зодиакального года часто задает эмоциональный тон на последующие месяцы. Разговоры, решения и возможности, которые появляются сейчас, как правило, отражаются в течение остальной части года.

В то же время, Дни успеха в китайской астрологии способствуют результатам, которые кажутся заслуженными и видимыми, передает Главред.

Для каких знаков зодиака откроются двери богатства

Лошадь

Это год вашего животного знака, поэтому вы сразу почувствуете изменения. То, что казалось медленным, внезапно начинает двигаться. Время кажется почти подозрительно идеальным. Энергия денег растет во вторник благодаря видимости. Кто-то замечает вашу работу и относится к ней серьезно. Вам верят на слово, и это уважение меняет ваше представление о том, на что вы способны в течение всего года.

Собака

Во вторник вы почувствуете стабильность, которую трудно объяснить. Может состояться разговор, который прояснит давний вопрос о деньгах или долгосрочных планах. Вы также почувствуете эмоциональную легкость, которая поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Тигр

Этот день даст вам уверенность в себе, чтобы проявить инициативу. Финансовый аспект 17 февраля связан с импульсом. То, что вы начнете на этой неделе, принесет результаты быстрее, чем вы ожидаете.

Кролик

Начало года Огненного Коня пробудит ваше чувство возможностей. Вы можете заметить, что люди становятся более восприимчивыми к вашим идеям. Значительное финансовое улучшение наступит благодаря сотрудничеству.

Обезьяна

Дни успеха вознаградят ваше смелое общение. Вы можете поделиться идеей или объявлением, которое вызовет немедленную реакцию. Кроме того, то, чего вы ждали, наконец станет реальностью.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

