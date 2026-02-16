Гороскоп на завтра 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 17 февраля всем знакам зодиака.

Гороскоп на 17 февраля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 февраля

Что предсказывают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 17 февраля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

Гороскоп на завтра - Овен

Чистое удовольствие и наслаждение ждут вас, если начнете жить полной жизнью. В этот день возможно поступление средств из неожиданного источника, что поможет решить финансовые вопросы. Вечер с друзьями будет приятным и полезным для планирования отпуска. Любовь предстанет как ценность — в этот день вы это осознаете. Если считаете, что время — это деньги, сделайте шаги для реализации своего потенциала. В этот день стоит лучше понять себя и найти время для самоанализа. В отношениях возможен недостаток доверия, что может вызвать напряжение в браке.

Гороскоп на завтра - Телец

Не зацикливайтесь на прошлом, чтобы разочарование не повредило здоровью — больше отдыхайте. В этот день стоит внимательно проверять инвестиционные предложения и подбирать слова, чтобы не обидеть близких. Романтические встречи будут яркими, но недолгими. На работе вас ждет успех: коллеги и руководство оценят ваши усилия, возможна прибыль в бизнесе. Посвятите время помощи другим, не вмешиваясь в чужие дела. В супружеской жизни может ощущаться потребность в личном пространстве.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Компания веселых родственников поможет снять напряжение и поднять настроение. В этот день торговцам и бизнесменам с международными связями стоит быть осторожными, поскольку возможны финансовые потери. Уделите время семье, чтобы они чувствовали вашу заботу. Избегайте лишних подозрений в отношениях — лучше откровенно обсудить то, что беспокоит. Небольшие переговоры могут принести неожиданную прибыль. Полезно пообщаться со старшим членом семьи, чтобы перенять жизненную мудрость. Не забывайте приятно удивлять свою вторую половинку.

Гороскоп на завтра - Рак

Контролируйте склонность жить одним днем и тратить слишком много на развлечения. Ваша харизма принесет вознаграждение. Для кого-то возможны свадебные новости, другие почувствуют подъем в романтике. Способность быстро учиться будет на высоте. В этот день стоит воздержаться от алкоголя и сигарет. Вечер обещает глубокий и искренний разговор с партнером.

Гороскоп на завтра - Лев

Напряженный рабочий график может сделать вас раздражительными. Стоит научиться экономить и разумно планировать расходы, чтобы избежать проблем в будущем. День в целом благоприятный, но возможно разочарование в человеке, которому доверяли. Будьте смелыми перед трудностями в любви. Благоприятное время для отправки резюме или собеседования. Несмотря на желание навести порядок дома, может не хватить времени. Старая тема во время шутки может перерасти в спор.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваш интеллектуальный потенциал поможет преодолеть трудности — сохраняйте позитивный настрой. Возможны расходы на ремонт техники. Вы почувствуете теплые воспоминания о друге даже на расстоянии. После непростого периода на работе возможны приятные новости. Хотя утро будет утомительным, со временем появятся хорошие результаты и время для близких. День принесет ощущение счастливой семейной жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Проведите время с детьми, чтобы снять стресс и почувствовать обновление. Прибыль в бизнесе принесет радость трейдерам и предпринимателям. Из-за чрезмерной занятости возможно напряжение в отношениях с партнером. В этот день вы осознаете, что любовь способна заменить все. Используйте опыт, чтобы преодолеть профессиональные трудности — даже небольшие усилия дадут результат. В свободное время попробуйте найти надежное решение давней проблемы. Внутренняя красота вашей второй половинки особенно проявится.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Путешествие с друзьями или семьей поможет расслабиться. Если вы инвестировали в землю за границей, в этот день ее можно выгодно продать и получить прибыль. Приятные новости от дальних родственников подарят радость всей семье. Обратите внимание на чувства любимого человека. Писатели и представители СМИ могут рассчитывать на признание. Несмотря на занятость, найдете время для детей и поймете их важность. Партнер порадует теплыми словами о вашей ценности в его или ее жизни.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Ваше позитивное мировоззрение поразит окружающих. Если вы одалживали деньги у родственника, в этот день лучше их вернуть, иначе могут возникнуть проблемы. Ваша жажда знаний поможет завести новых друзей. Ближе к вечеру неожиданное романтическое влечение затмит разум. Партнеры оценят ваши новые планы и начинания. Ваша привлекательная и коммуникабельная личность привлечет внимание, а брак в этот день будет казаться особенно гармоничным.

Гороскоп на завтра - Козерог

Постарайтесь в этот день использовать свою высокую энергию с пользой. Важные планы будут реализованы, принося новые финансовые прибыли. Наслаждайтесь мирным днем с семьей. Игнорируйте проблемы других, чтобы они не беспокоили вас. День благоприятен для любви — продолжайте заниматься ею. Общайтесь с опытными людьми, чтобы получить представление о будущем. Вы можете провести время с семьей, обсуждая важные вопросы. Хотя слова иногда будут неприятны, решение найдется. Жизнь дарит сюрпризы и в этот день вас порадует замечательная сторона вашего партнера.

Гороскоп на завтра - Водолей

Направьте свои мысли и энергию на то, что хотите воплотить в реальности — одних желаний недостаточно. Используйте имеющиеся ресурсы, прежде чем покупать новое. Кто-то из членов вашей семьи может раздражаться из-за вашей небрежности дома. Этот день подарит вам романтическое влечение. Коллеги поддержат вас, а на работе возможны новые сделки. Путешествия откроют новые места и знакомства. Прикосновения, поцелуи и объятия в супружеской жизни приобретут особое значение.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Не перенапрягайтесь сверх нормы и помните о необходимом отдыхе. Денежный выигрыш не оправдает ваших ожиданий. Здоровье кого-то из членов семьи может вызвать беспокойство. Не позволяйте своим романтическим взглядам выходить наружу. У веб-дизайнеров очень хороший день. Сосредоточьте все свое внимание, поскольку вы, вероятно, сияете. Некоторые также могут получить возможности за рубежом. Вам понравится прогуливаться под ясным небом и дышать чистым воздухом в свободное время. Вы сохраните душевное спокойствие, что принесет вам пользу в течение дня.

Источник: Astrosage.

