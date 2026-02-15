Укр
Читать на украинском
Самый важный месяц весны: подробный гороскоп для Овнов на март 2026

Анна Ярославская
15 февраля 2026, 05:28
Март перевернёт жизнь Овнов. Все начнет меняться уже с третьего числа. Анжела Перл дала прогноз.
Гороскоп на март 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие астрологические события ожидают Овнов в марте
  • Как лунное затмение 3повлияет на работу и здоровье
  • Что такое период Саде Сати и почему он важен

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на март 2026 для Овнов.

Если вам интересно знать, с кем представителям этого знака зодиака повезет в любви, читайте материал: Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март - значимый месяц, поскольку 3 марта произойдет лунное затмение в вашем шестом доме гороскопа, который отвечает за работу, ежедневную рутину, режим и здоровье. Эти темы будут актуальны 3 марта. Особенно сильно влияние затмения можно будет почувствовать с 1 по 7 число, хотя, в целом, события могут проигрываться и в течение трёх месяцев после.

"В районе третьего марта вы что-то услышите, какие-то новости, касающиеся вашей работы. Может быть, смена работы или сотрудников, которые у вас работают. Кто-то уволится, вы возьмёте себе помощника, ассистента. Может быть, вас назначат на новую должность или переведут в другое отделение вашей организации. Что касается здоровья: вы начнёте по-другому питаться, будете спортом заниматься, бегать по утрам, бросите курить, врач поменяется, другие медикаменты пропишут", - объяснила астролог.

3 марта Марс меняет знак и входит в 12-й дом гороскопа на весь месяц. Это очень приватный сектор. И энергия будет больше направляться на познание себя, на раскрытие своих прошлых травм, на решение вопросов, связанных с прошлым, чтобы уже закрыть эту дверь.

Не исключены путешествия, поездки. Может быть, вы поедете в место силы, будете принимать участие в каком-то ритуале, начнёте изучать астрологию или таро. С вами может связаться человек из прошлого или вы найдете какие-то документы в архиве.

7 марта Венера входит в знак Овна до конца месяца.

"Когда Венера в нашем знаке, мы становимся красивее, гармоничнее. Рядом с нами хотят быть люди, мы притягиваем любовь. Венера – это не только красота и гармония, это финансы, так что март- очень хороший месяц для финансов. Придут деньги, подарки, комплименты, цветы, будут хорошие покупки", - сказала Анжела Перл.

11 марта Юпитер разворачивается в прямое движение. Юпитер – планета щедрости, подарков, изобилия, подарков судьбы и вселенной, возможностей. Юпитер был ретроградным с 13 ноября в четвёртом доме места жительства, семьи, недвижимости. Если у вас не решались вопросы, связанные с недвижимостью, то после 11 марта все решится. Вас ждут хорошие новости в семье, у вашей мамы. Ожидается прибыль в семье, хорошая новость о беременности, о рождении ребёнка, расширении семьи.

19 марта – новолуние в двенадцатом доме гороскопа. Это новолуние очень важное для Овнов. Как будто вы переходите на следующий уровень – не только ментально, но и духовно.

20 марта Меркурий разворачивается в прямое движение. Уже можно будет делать покупки, подписывать документы, покупать машины, недвижимость, планировать операции.

21 марта Солнце входит в знак Овна.

"Новая батарейка у вас включается, новая энергия приходит. Если вы в начале марта ещё чувствовали себя ослабленными или с недостатком энергии, то с 21 числа все изменится", - прогнозирует астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Важное астрологическое событие месяца - Сатурн и Нептун пройдут первые несколько градусов знака Овна. Поэтому те, кто родился с 21 марта по 26 марта и у кого асцендент в Овне от нуля до пяти градусов, почувствуют это мощнейшее соединение.

"Всю вашу жизнь, все мысли, намерения и планы начнут перестраивать. Новые события могут прийти в вашу жизнь. Если ваша Луна находится от нуля до пяти градусов Овна, то для вас начинается период Саде Сати. Вы проходите важный урок для души, который принесёт незапланированные события. Ваша позитивная реакция на эти события критически важна, так как она может направить вас к лучшему пути развития и качеству жизни", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Овнов на март 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

