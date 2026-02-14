Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Алена Кюпели
14 февраля 2026, 17:20
131
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 февраля
Гороскоп Таро на 15 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Паж Мечей, перевернутая

Овен, ваш ежедневный гороскоп Таро на 15 февраля — Паж Мечей, символизирующий сплетни и плохие коммуникативные навыки.

Сегодня избегайте людей, которые говорят вещи, которые, как вы знаете, бесполезны, даже если тема вам интересна. От сплетен о знаменитостях до высказываний о человеке, который вам не нравится, держитесь подальше от ситуаций, которые создают впечатление, будто вы участвуете в клевете.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Солнце, перевернутая

Начиная с 15 февраля, дела могут немного пойти не по плану. Ваша ежедневная карта Таро, Солнце, перевернутая, говорит о блокировке вашей креативности и радости. Вам нужно заново открыть для себя то, что вам нравится делать.

Вы не можете откладывать развлечения надолго. Через некоторое время зов приключений и удовольствия становится настолько сильным, что вы должны ответить на него. Сегодня запланируйте что-то, чего вы с нетерпением ждете.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Девятка Жезлов, перевернутая

Жизнь может быть сложной, Близнецы, и, как указывает перевернутая Девятка Жезлов, борьба может быстро перерасти в выгорание. Вам нужно распределять свои силы, когда вы решаете проблемы и делаете все возможное.

Некоторые вещи требуют больше времени, чем вы думаете. Не торопите процесс, если знаете, что ваша ситуация требует терпения.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Шут, перевернутая

Пришло время честно оценить все хорошее, что вы можете предложить. 15 февраля перевернутый Шут означает наивность в ситуации, в которой вы оказались.

Не недооцениваете ли вы себя или думаете, что заслуживаете меньше, чем должны получить? Цените свое время и энергию. Даже если вам кажется, что вы стремитесь к тому, чего хотите, не принижайте свою ценность или вклад.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Влюблённые, перевёрнутая

Лев, перевёрнутая карта Влюблённые, говорит о том, что ваши отношения немного вышли из равновесия, и вы готовы отпустить ситуацию.

15 февраля вы поймёте, когда пришло время прекратить отношения и двигаться дальше. Иногда люди перерастают друг друга, и лучше всего признать это и работать над мирным разрешением конфликта.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Восьмерка Жезлов

Отношения могут начать быстро развиваться. Восьмерка Жезлов говорит о быстрых действиях.

15 февраля вы поймёте, что именно от вас зависит, произойдут ли перемены. Вы можете выразить свои чувства или спросить кого-то, что у него на уме. Вам не нужно гадать или ждать. Будьте инициативны. Выскажитесь.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Десятка Пентаклей, перевернутая

Отчаяние может заставить людей принимать самые разные необычные решения. 15 февраля перевернутая Десятка Пентаклей символизирует финансовые потери, которые могут быть вызваны рискованным поведением.

Вы можете думать, что высокий риск в отношении денег окупится, но это все равно азартная игра, где шансы не на вашей стороне.

Вместо этого подумайте о том, какие небольшие действия вы можете предпринять, чтобы нарастить темп. Настойчивость, дисциплина и упорный труд могут принести свои плоды.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Тройка Пентаклей, перевернутая

Когда ваша команда, кажется, плохо работает вместе, вы должны спросить себя, почему. Ваша ежедневная карта Таро на 15 февраля напоминает вам о необходимости проанализировать происходящее, чтобы понять, как различия в характерах и коммуникации могут способствовать снижению производительности.

Возможно, есть обходной путь: определите, что будет мотивировать всех к гармоничному сотрудничеству, а не к избеганию группового участия.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Восьмерка Мечей, перевернутая

Восьмерка Мечей в перевернутом положении означает самоограничения. Определите, как проблема мешает вам осуществить ваши мечты 15 февраля и заставляет вас чувствовать себя изолированным от желаний вашего сердца.

Вы можете перечислить все препятствия, которые мешают вашей жизни, и работать над каждым из них, пока не окажетесь в гораздо лучшем положении. Жизнь всегда будет подбрасывать ситуации, которые помогут вам расти, и сегодня может быть возможность принять вызов.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Десятка Кубков

Вы можете обрести счастливую жизнь, о которой всегда мечтали, Козерог. Карта Таро Десятка Кубков говорит о радости и обилии позитива, получаемого из жизненных событий.

Вы оказываетесь в прекрасном положении, занимаясь делами, которые приносят чувство удовлетворения, и встречая людей, которые поддерживают ту жизнь, которую вы надеетесь создать.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Паж Пентаклей, перевернутый

15 февраля Паж Пентаклей в перевернутом положении указывает на чувство растерянности, которое проявляется как замешательство или потеря.

Возникают вопросы о том, как распоряжаться своими деньгами или как использовать свое время. Вы обнаруживаете, что есть вещи, которые вы хотите сделать, но не можете, и что решения часто требуют баланса.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Отшельник, перевернутый

Сегодняшняя карта Таро — Отшельник в перевернутом положении, что означает чувства потери и замешательства. 15 февраля какое-либо событие может заставить вас задуматься о смысле жизни и вызвать множество вопросов.

На некоторые вещи, которые вы сейчас не понимаете, нет простых ответов. Вам нужно быть терпеливым, поскольку уроки часто открываются, когда приходит подходящее время, и вы действительно готовы.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:44Война
Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:25Синоптик
Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Реклама
16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

Реклама
15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Реклама
10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять