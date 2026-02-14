Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 15 февраля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Паж Мечей, перевернутая

Овен, ваш ежедневный гороскоп Таро на 15 февраля — Паж Мечей, символизирующий сплетни и плохие коммуникативные навыки.

Сегодня избегайте людей, которые говорят вещи, которые, как вы знаете, бесполезны, даже если тема вам интересна. От сплетен о знаменитостях до высказываний о человеке, который вам не нравится, держитесь подальше от ситуаций, которые создают впечатление, будто вы участвуете в клевете.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Солнце, перевернутая

Начиная с 15 февраля, дела могут немного пойти не по плану. Ваша ежедневная карта Таро, Солнце, перевернутая, говорит о блокировке вашей креативности и радости. Вам нужно заново открыть для себя то, что вам нравится делать.

Вы не можете откладывать развлечения надолго. Через некоторое время зов приключений и удовольствия становится настолько сильным, что вы должны ответить на него. Сегодня запланируйте что-то, чего вы с нетерпением ждете.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Девятка Жезлов, перевернутая

Жизнь может быть сложной, Близнецы, и, как указывает перевернутая Девятка Жезлов, борьба может быстро перерасти в выгорание. Вам нужно распределять свои силы, когда вы решаете проблемы и делаете все возможное.

Некоторые вещи требуют больше времени, чем вы думаете. Не торопите процесс, если знаете, что ваша ситуация требует терпения.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Шут, перевернутая

Пришло время честно оценить все хорошее, что вы можете предложить. 15 февраля перевернутый Шут означает наивность в ситуации, в которой вы оказались.

Не недооцениваете ли вы себя или думаете, что заслуживаете меньше, чем должны получить? Цените свое время и энергию. Даже если вам кажется, что вы стремитесь к тому, чего хотите, не принижайте свою ценность или вклад.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Влюблённые, перевёрнутая

Лев, перевёрнутая карта Влюблённые, говорит о том, что ваши отношения немного вышли из равновесия, и вы готовы отпустить ситуацию.

15 февраля вы поймёте, когда пришло время прекратить отношения и двигаться дальше. Иногда люди перерастают друг друга, и лучше всего признать это и работать над мирным разрешением конфликта.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Восьмерка Жезлов

Отношения могут начать быстро развиваться. Восьмерка Жезлов говорит о быстрых действиях.

15 февраля вы поймёте, что именно от вас зависит, произойдут ли перемены. Вы можете выразить свои чувства или спросить кого-то, что у него на уме. Вам не нужно гадать или ждать. Будьте инициативны. Выскажитесь.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Десятка Пентаклей, перевернутая

Отчаяние может заставить людей принимать самые разные необычные решения. 15 февраля перевернутая Десятка Пентаклей символизирует финансовые потери, которые могут быть вызваны рискованным поведением.

Вы можете думать, что высокий риск в отношении денег окупится, но это все равно азартная игра, где шансы не на вашей стороне.

Вместо этого подумайте о том, какие небольшие действия вы можете предпринять, чтобы нарастить темп. Настойчивость, дисциплина и упорный труд могут принести свои плоды.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Тройка Пентаклей, перевернутая

Когда ваша команда, кажется, плохо работает вместе, вы должны спросить себя, почему. Ваша ежедневная карта Таро на 15 февраля напоминает вам о необходимости проанализировать происходящее, чтобы понять, как различия в характерах и коммуникации могут способствовать снижению производительности.

Возможно, есть обходной путь: определите, что будет мотивировать всех к гармоничному сотрудничеству, а не к избеганию группового участия.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Восьмерка Мечей, перевернутая

Восьмерка Мечей в перевернутом положении означает самоограничения. Определите, как проблема мешает вам осуществить ваши мечты 15 февраля и заставляет вас чувствовать себя изолированным от желаний вашего сердца.

Вы можете перечислить все препятствия, которые мешают вашей жизни, и работать над каждым из них, пока не окажетесь в гораздо лучшем положении. Жизнь всегда будет подбрасывать ситуации, которые помогут вам расти, и сегодня может быть возможность принять вызов.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Десятка Кубков

Вы можете обрести счастливую жизнь, о которой всегда мечтали, Козерог. Карта Таро Десятка Кубков говорит о радости и обилии позитива, получаемого из жизненных событий.

Вы оказываетесь в прекрасном положении, занимаясь делами, которые приносят чувство удовлетворения, и встречая людей, которые поддерживают ту жизнь, которую вы надеетесь создать.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Паж Пентаклей, перевернутый

15 февраля Паж Пентаклей в перевернутом положении указывает на чувство растерянности, которое проявляется как замешательство или потеря.

Возникают вопросы о том, как распоряжаться своими деньгами или как использовать свое время. Вы обнаруживаете, что есть вещи, которые вы хотите сделать, но не можете, и что решения часто требуют баланса.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Отшельник, перевернутый

Сегодняшняя карта Таро — Отшельник в перевернутом положении, что означает чувства потери и замешательства. 15 февраля какое-либо событие может заставить вас задуматься о смысле жизни и вызвать множество вопросов.

На некоторые вещи, которые вы сейчас не понимаете, нет простых ответов. Вам нужно быть терпеливым, поскольку уроки часто открываются, когда приходит подходящее время, и вы действительно готовы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

